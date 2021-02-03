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Депутат рассказал, как подрабатывал на стройке «свечки» АлтГУ и узнал ее тайный смысл

В соцсетях продолжаются обсуждения планов руководства Алтайского госуниверситета по строительству нового корпуса на ул. Димитрова, 66. Свою позицию по этому поводу высказал депутат краевого парламента Владислав Вакаев, сопроводив мнение историей из «голодной» молодости.

АлтГУ.
АлтГУ.
Анна Зайкова

В самом конце 90-х годов Вакаев не отказался пару летних месяцев поработать разнорабочим на стройке главного корпуса АлтГУ на пересечении пр. Ленина и ул. Молодежной.

«За это время я изучил этот корпус вдоль и поперек. Разумеется, не мог не поинтересоваться, почему у здания такая необычная планировка и внешний вид. Прораб рассказал мне примерно следующее. Проект здания был по дешевке куплен где-то в Казахстане. Там, в свою очередь, он оказался благодаря американцам, которые то ли подарили, то ли продали какой-то старый и ненужный проект здания вуза 70-х годов. А странный облик корпуса обусловлен необходимостью подавления студенческих бунтов», — рассказывает Вакаев.

В конце 1960-х годов в США действительно прошла целая череда молодежных волнений, и это наложило отпечаток на архитектурную мысль. Отсюда изогнутые коридоры со специальными сужениями, которые в любой момент можно перекрыть решетками, отсекая разбушевавшуюся толпу, добавил он.

Главный корпус АлтГУ.
Главный корпус АлтГУ.
Анна Зайкова

«Сразу скажу, за достоверность этой истории не ручаюсь. Возможно, это байка. Но нельзя не признать факт того, что „свечка“ АГУ явно не вписывается в архитектурный ансамбль проспекта Ленина. Что дает основания задуматься о происхождении проекта», — заключил Вакаев.

Он добавил, что уже тогда руководство университета «не сильно переживало по поводу внешнего облика города», размещая на центральном проспекте «чуждый» объект.

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