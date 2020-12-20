Депутаты могут разрешить снос неаварийных многоквартирных домов

Такие поправки подготовили в Госдуме ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс».
Документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.
Отмечается, что критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких требований — износ крыши, стен или фундамента дома, дорогой ремонт, отсутствие в домах централизованных систем инженерно-технического обеспечения и другие требования.
Решение о комплексном развитии территории принимается, если земельные участки как минимум наполовину заняты аварийным или ветхим жильем либо промзоной.
Также законопроект предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.