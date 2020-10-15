Депутаты решили подзаработать на жилье

Депутаты и сенаторы могут обрести право сдавать в аренду жилье — соответствующий законопроект внес в Госдуму член партии ЛДПР Сергей Катасонов, сообщает РИА Новости .

В настоящее время российским парламентариям разрешено подзарабатывать на преподавательской, научной и иной творческой деятельности, но не рентной.

Одновременно Катасонов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий, что лица, замещающие госдолжности, могут уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) с выручки от сдачи в аренду жилья.

Уплату НПД предусматривает специальный налоговый режим для самозанятых граждан — с 1 июля любой регион России получил право вводить его у себя, пишет Lenta.ru. Захотевшие стать самозанятыми уплачивают НПД по ставке 4 процента, если они работают с гражданами, и 6 процентов — с юридическими лицами.