Деревенский флер и аутентичный интерьер: во сколько обойдется дом-«ностальгия» рядом с центром Барнаула

Объявление о продаже классического деревенского дома появилось на сайте « Циан ». Деревянная изба с верандой, сенями, дровяной печью и ставнями расположился в развитом районе города на ул. Северо-западная. Площадь — 90 кв. м, размер участка — 7,6 сотки.

В Барнауле на ул. Северо-Западная продается деревенский дом с аутентичным интерьером.

Дом наполнен особой атмосферой. Многие из тех, кто в юном возрасте любил ездить в деревню к бабушке, наверняка оценят его неповторимую атмосферу. Каждая деталь интерьера мысленно возвращает в детство.

В доме сохранились деревянные крашенный полы, беленые стены, укрытые коврами, потолок с деревянными балками, панцирные кровати, деревянный сундук, приземистые лакированные шкафы, сервант, трюмо, круглый стол со скатертью и т. д. Даже карболитовые выключатели здесь родом из советского прошлого.

Такие аксессуары начали появляться в деревенских домах, когда в них стали проводить электричество. Словом, жилье выглядит, как музей деревенского быта в духе эпохи «развитого социализма».

В Барнауле на ул. Северо-Западная продается деревенский дом с аутентичным интерьером. «Циан».

Из признаков современности здесь появились современное газовое отопление, центральное водоснабжение.

«Расположен дом в глубине улицы, что гарантирует отсутствие пыли и шума. Большой земельный участок с плодовыми растениями», — отмечает автор объявления.

К тому же в районе развитая инфраструктура, а рядом с домом — удобная транспортная развязка.

Деревенский дом оценили в 3,7 млн рублей, или 58,3 тыс. рублей за кв. м.