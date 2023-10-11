11 октября
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Недвижимость

Деревянный дом с новой баней продают в Барнауле за 10,9 млн рублей

Одноэтажный дом с ухоженным газоном продают в Барнауле за за 10,9 млн рублей. Он располагается по адресу проезд Сосновый.

Деревянный дом с новой баней продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
Деревянный дом с новой баней продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 104 кв. м. А участок имеет 4,5 соток. Один "жилой квадрат" тут стоит 104 тыс. рублей.

Внутри сделан современный дизайнерский ремонт. Есть две спальни, гостевая комната, кухня, санузел и две прихожие.

На самом участке установлена теплица, баня, гараж с автоматическими воротами.

На всех садовых дорожках имеется резиновое покрытие. Газон ухоженный. Видно, что владельцы следили за чистотой на участке.

Также в доме есть большая терраса, на которой летом можно устраивать отличные вечера с друзьями и родственниками.

Ремонт выполнен в светлых тонах. На кухне стоит шикарный белый стол. За ним точно захочется кушать пирожные с кофе.

Баня тоже совсем новая. В зимние вечера будет полезно погреться в теплой баньке.

Отмечается, что в доме проведено газовое отопление.

Ранее просторная четырехкомнатная квартира с мраморным камином продают в Барнауле за 23 млн рублей.

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