Деревянный дом с новой баней продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.

Общая площадь дома 104 кв. м. А участок имеет 4,5 соток. Один "жилой квадрат" тут стоит 104 тыс. рублей.
Внутри сделан современный дизайнерский ремонт. Есть две спальни, гостевая комната, кухня, санузел и две прихожие.
На самом участке установлена теплица, баня, гараж с автоматическими воротами.
На всех садовых дорожках имеется резиновое покрытие. Газон ухоженный. Видно, что владельцы следили за чистотой на участке.
Также в доме есть большая терраса, на которой летом можно устраивать отличные вечера с друзьями и родственниками.
Ремонт выполнен в светлых тонах. На кухне стоит шикарный белый стол. За ним точно захочется кушать пирожные с кофе.
Баня тоже совсем новая. В зимние вечера будет полезно погреться в теплой баньке.
Отмечается, что в доме проведено газовое отопление.
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