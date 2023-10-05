Романтичную двухкомнатную квартиру сдают посуточно в Барнауле 3,5 тыс. рублей.

Общая площадь двушки составляет 52 кв. м.
Сама квартира расположена на последнем 16 этаже. Оттуда открываются красивые виды на город и реку.
Ночью здания домов подсвечиваются, что создает еще более романтичную обстановку.
Внутри повешена большая плазма, сделан свежий ремонт, а на окнах висят лампочки.
Балкон с панорамным остеклением. Благодаря этому можно сделать красивые кадры.
Владелец предупреждает, что сдает квартиру только совершеннолетним. Также в доме нельзя устраивать вечеринки и курить.
Вся посуда, микроволновая печь, кондиционер, стиральная машина и остальные коммуникации присутствуют в квартире.
Ранее мы рассказывали какие жилые (и не очень) объекты появятся в Барнауле.