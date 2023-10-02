Многоэтажка большая и маленькая. Какие жилые (и не очень) объекты появятся в Барнауле

Многоэтажек много не бывает, поэтому два из четырех проектов были посвящены строительству жилых комплексов на градсовете 28 сентября. Также застройщики предложили возродить забытый проект восьмилетней давности и разжиться еще одной автомобильной мастерской. Какие объекты особенно понравились чиновникам и архитекторам, а какие вызвали споры — в материале altapress.ru.

Для жилья и для работы

На градсовете представили два проекта жилых многоэтажных домов. Заказчик первого - «АВАстрой», разработчик - «Графит».

Согласно плану, ЖК будет состоять из трех зданий: двух жилых и одного коммерческого. Он будет находиться на пересечении улиц Антона Петрова и улицы Островского в Ленинском районе. Такое расположение директор компании «Графит» Сергей Черепанов считает более, чем удачным. К ЖК будет прилегать зеленый парк Целинников, городская магистраль с трамвайными путями, а также стоящий рядом Алтайский государственный институт культуры.

Здания вырастут до 4, 7 и 22 этажей, они будут формировать закрытый двор. По плану, два жилых блока будут находиться ближе к парку, в то время как южное нежилое здание растянется вдоль магистрали. По словам архитектора, это необходимо для того, чтобы защитить жильцов от шума автомобилей и при этом не закрывать солнце.

Площадь участка — 1 135 га. Площадь застройки надземной части — 3 341 кв. м. Площадь застройки (подземная автостоянка) — 4 495 кв. м.

Жилые помещения рассчитаны на 462 квартиры. Предполагается, что в них смогут проживать более 680 человек. Согласно эскизу, высота первого этажа составляет 3,3 м, а остальных – 2,9 м.

В нежилом комплексе архитектор предлагает разместить точки общепита и центры дополнительного образования детей, например, языковые школы, изостудии и спортивные кружки. На третьем этаже хотят организовать многофункциональный спортивный зал. Высота потолков составляет от 3,6 до 9 м.

Многоквартирные дома с объектами общественного назначения Предоставлено altapress.ru Многоквартирные дома с объектами общественного назначения Предоставлено altapress.ru Многоквартирные дома с объектами общественного назначения Предоставлено altapress.ru

Фасад коммерческого помещения будет выполнен из монолитного каркаса. А жилые – из сборных ж/б панелей. Для облицовки будет использована декоративная плитка.

Жильцы смогут поставить машины по периметру жилого квартала, а также на подземной парковке. Согласно плану, планируется разместить 179 машин на подземной парковке, 49 - по профилю улиц и 51 — на территории жилого дома.

«Мы постарались свести к минимуму размещение машин на территории двора и выделили большую часть парковочных мест за его пределами», - отметил Черепанов.

Участники градсовета отметили, что мест может не хватить сотрудникам южного здания, которые не проживают в комплексе, но работают в нем. Черепанов предположил, что в будущем им, возможно, придется их арендовать.

Проект одобрили.

Многоквартирные дома с объектами общественного назначения Предоставлено altapress.ru

В сердце города

Второй проект многоэтажного дома представила компания «Мастерская Золотова». Заказчик — СЗ ИСК «Авангард».

Так же, как и первый проект, жилой комплекс будет состоять из трех жилых зданий: одно на 10 этажей и два на 16 этажей. ЖК будет находится на улице Шевченко, 135. В нем планируется разместить 240 квартир для более 330 жильцов.

Количество квартир Блок-секция №1 Блок-секция №2 Всего на дом Общее количество квартир 105 135 240 1-комнатные 15 45 60 2-комнатные 75 60 135 3-комнатные 15 15 30 4-комнатные - 15 15

Все три здания выполнены в едином стиле. Дома представляют собой Г-образную форму. Первые этажи здания будут облицованы бетонным кирпичом строгого серого цвета. Дальше дизайнер предлагает использовать более яркие оттенки: желтый и коричневый. Фасад хотят сделать из силикатного кирпича. Парапеты же могут выполнить из оцинкованной стали белого цвета.

Площадь участка — 2 751 кв. м. Площадь застройки — 1 069 кв. м.

Согласно проекту, первый этаж будут занимать офисные помещения. Последующие этажи отданы под жилые квартиры. Плюс, обустроят теплый технический чердак.

Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru

Также задействуют кровлю здания. Здесь хотят разместить спортивную площадку.

Вниз же будет уходить подземная двухуровневая парковка на 66 машино-мест.

Во дворе разместят детскую и спортивную площадки, места для отдыха взрослых и для хозяйственный целей.

В радиусе 1 тыс. м от планируемого ЖК расположены четыре школы: гимназии №42 и №22, лицеи №86 и №122. А также три детских сада: №193, №164 и №239. Однако участники градсовета обеспокоены тем, что мест может оказаться недостаточно. Подняли вопрос о том, чтобы в будущем построить дополнительные детские образовательные учреждения.

Проект поддержали.

Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru Многоэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 135 Предоставлено Altapress.ru

Мини-гостиница

Также директор «Мастерской Золотова» Владимир Золотов предложил восстановить давно забытый проект гостиницы на улице Смирнова, 69 спустя восемь лет.

Ранее, восемь лет назад, на пустыре на ул. Смирнова началось строительство двухэтажной гостиницы. Уже была подготовлена территория и заложен фундамент. Однако строительство остановили, и проект оказался не закончен.

Участок продали на аукционе с обязательным условием: закончить проект и построить гостиницу.

Объект незавершенного строительства Предоставлено Altapress.ru

На данный момент место застройки окружают частные дома и один жилой комплекс от группы компаний "Союз". На самом пустыре находится фундамент еще от первого проекта. Архитектор предлагает на нем же возвести новое здание.

Будущий проект несколько отличается от восьмилетней задумки. Согласно эскизу, гостиница будет представлять собой одноэтажное здание, рассчитанное всего на пять номеров: один для администрации и четыре для посетителей. К нему будет прилегать парковка, а также небольшая зеленая территория.

Фасад здания не отличается оригинальностью и будет выполнен в бело-серых цветах. Также был предложен вариант с использованием деревянных панелей, однако заказчик отклонил его.

Объект незавершенного строительства Предоставлено Altapress.ru Объект незавершенного строительства Предоставлено Altapress.ru Объект незавершенного строительства Предоставлено Altapress.ru Объект незавершенного строительства Предоставлено Altapress.ru

Участников заседания смутил небольшой размер гостиницы и малое количество номеров. На вопрос, кто будет проживать в апартаментах, Владимир Золотов ответил, что здесь смогут останавливаться сотрудники загородных фирм.

Архитектору заметили, что занимаемая площадь позволяет построить гораздо большее здание, хотя бы двух или трехэтажное. «Данный эскиз больше подходит для первого этапа застройки участка», - отметили на градостроительном совете.

По этой причине проект отправили на доработку.

Объект незавершенного строительства Предоставлено Altapress.ru

В серых тонах

Вопреки третьему неказистому проекту Золотов представил стильный вариант мастерской по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 200 ф.

Место вполне отвечает запросу автолюбителей. Ведь рядом с планируемой застройкой расположены несколько заправок, склады и магазины.

Мастерская по ремонту автомобилей Предоставлено Altapress.ru

Мастерская представляет собой комплекс из двух зданий. Со стороны перекрестка здание было решено сделать двухэтажным, чтобы «улучшить восприятие со стороны водителей», отмечает архитектор. Главный акцент составляет панорамное остекление.

Мастерская по ремонту автомобилей Предоставлено Altapress.ru Мастерская по ремонту автомобилей Предоставлено Altapress.ru Мастерская по ремонту автомобилей Предоставлено Altapress.ru

Примыкающая к нему площадка будет нацелена на продажу и обслуживание грузовиков. К ней будет организовано два въезда. Также построят открытый навес для временного хранения автомобилей.

Площадь участка — 9 861 кв. м. Площадь застройки — 2 072 кв. м. Площадь общего здания — 1 410 кв. м. Площадь навеса — 678 кв. м.

Здания выдержаны в одной цветовой гамме, основной цвет — темно-серый.

Проект одобрили.