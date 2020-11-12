Домик интроверта, логово лесника и европейский сруб. «Деревянный» топ-5 удивительных коттеджей Барнаула

Дерево всегда считалось самым экологически-чистым материалом для строительства дома. Такое жилье отличается не только теплотой и уютом, но и долговечностью. В Барнауле построено много разных избушек, встречаются даже на курьих ножках, но есть и добротные, хоть и дорогие варианты. Altapress.ru собрал топ самых интересных, красивых и необычных.

5 место. Маленький домик для интроверта

Бревенчатый кроха из Фирсовой Слободы. «Циан».

Цена — 2,1 млн рублей

Адрес — село Санниково , Фирсова Слобода

Фирсова Слобода Площадь дома — 35 кв. м

Площадь участка — 8 соток

Этот бревенчатый кроха с сайта «Циан» способен умилить кого угодно. Он находится в Первомайском районе, откуда до Барнаула можно добраться всего за 15 минут.

Домик одноэтажный, но здесь есть все, что необходимо для жизни — свет, вода, канализация, кухня, душевая кабина с водонагревателем, санузел, спальня. Жилье отапливается инфракрасным обогревателем, уюта добавляет теплый пол. Тихими вечерами можно отдыхать на веранде.

В перспективе на участке можно построить что-нибудь побольше. Места хватит. А в крошечном домике устроить место отдыха с сауной и спальней.

Воздух здесь чист, а уши иногда закладывает от звенящей тишины. Тем не менее, дом не оторван от цивилизации. Поселок, в котором он находится, проведен газ. До ближайших школы и магазина можно дойти пешком.

4 место. Коттедж из бруса с просторным кабинетом

Коттедж из бруса с просторным кабинетом в Сибирской долине. «Циан».

Цена — 6,5 млн рублей

Адрес — Сибирская долина , ул. Победы

ул. Победы Площадь дома — 180 кв. м

Площадь участка — 11 соток

Как утверждает хозяин двухэтажной деревянной недвижимости, чье объявление выставлено на «Циан», дом построен из самых дорогостоящих материалов. Но он только готовится принимать жильцов. Внутри он гол, как сокол, хотя там уже выполнены все черновые и чистовые работы. К коттеджу прилагается готовый дизайнерский проект.

На первом этаже подготовлены помещения для просторных кабинета, столовой-гостиной, ванной комнаты и туалета. Есть лоджия с витражными окнами.

Что еще? На относительно небольшом участке построены двухэтажная баня и гараж на две машины. Все из калиброванного бревна.

Участок расположен очень удобно. Рядом открыт новый супермаркет, недалеко — в поселке Бельмесево — работают школа и детские сады.

3 место. Сказочный домик среди сосен

Сказочный домик на ул. Лесная. «Авито».

Цена — 10 млн рублей

Адрес — пос. Лесной , ул. Лесная

ул. Лесная Площадь дома — 120 кв. м

Площадь участка — 20 соток

Коттедж с авторской беседкой, баней и гаражом находится в поселке Лесном, о чем говорится в объявлении на сайте «Авито». Приятным бонусом выступает земельный участок в 1052 кв. м, присоединенный к основному наделу.

На вид дом очень уютный. Однако внутри нет отделки. Видимо, поэтому дизайн-проект идет в подарок. Но если готовая дизайнерская концепция не придется по вкусу, здесь есть где разгуляться самой буйной фантазии.

2 место. Сруб в европейском стиле на берегу Барнаулки

Почти европейский коттедж с сибирским характером. «Авито».

Цена — 20 млн рублей

Адрес — ул. Байкальская , 199

199 Площадь дома — 220 кв. м

Площадь участка — 25 соток

Двухэтажный дом с «Авито» возведен из калиброванного бруса и выглядит для Барнаула очень необычно. Есть в нем что-то европейское. С другой стороны, он по-сибирски сдержан и лаконичен. Но это только снаружи. Внутри коттеджа полный боекомплект — уникальный дизайн, удобная планировка, четыре спальни, 2 санузла, гардероб, гараж на две машины.

На участке стоит отдельное помещение котельной. Отапливается коттедж газом, но есть резервный котел. Одним словом, морозы новым жильцам точно не страшны.

Кроме того, к дому прилагается довольно большой участок. На нем можно поставить баню, беседку, бассейн и много чего еще.

Кстати, дом не обязательно покупать. Владельцы готовы обменять дизайнерское чудо на квартиру.

1 место. Логово лесника с собственным причалом

Настоящее логово лесника с причалом на правом берегу Оби. «Авито».

Цена — 35 млн рублей

Адрес — Правобережный тракт , 18к2

18к2 Площадь дома — 189 кв. м

Площадь участка — 8,7 соток

Глядя на антураж этого удивительного коттеджа, сложно себе представить, что в нем можно жить. Сам хозяин, разместивший объявление на «Авито», признался altapress.ru, что подбирал каждую деталь необычной обстановки. И даже настоящая шкура медведя здесь появилась не случайно. Образ должен быть полный, а истинный облик — именно в мелочах.

Если отмести все внешние красивости и некоторую вычурность форм, то в сухом остатке будет настоящий двухэтажный сруб из кедра с водопроводом, газом и канализацией.

В доме две спальни и настоящая печка, которой можно отапливать жилье.

Есть собственный пирс и причал для водной техники.

Все это, в том числе богатая и необычная обстановка останется новому владельцу. Заезжай, удивляйся, живи.

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