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Недвижимость

Детсады без окон, дверей и крыши появились в Хакасии по нацпроекту «Демография»

В Хакасии возбуждены уголовные дела о служебном подлоге на 95 млн рублей при реализации национального проекта «Демография», сообщает республиканская прокуратура.

Дом по адресу Партизанская, 62а заброшен уже не первый год
Дом по адресу Партизанская, 62а заброшен уже не первый год
Александр Соколов, altapress.ru

В рамках нацпроекта в Хакасии в 2019 году реализовывался региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

На деньги, поступившие из федерального и республиканского бюджетов, в нескольких районах должны были появиться дошкольные учреждения.

Предлагалось или построить их, или пристроить к зданию, или приобрести уже готовые сооружения. Чиновники приняли решение покупать — так быстрее и надежнее.

«Результаты проверки показали, что объекты, приобретенные под здания детских садов, являются незавершенными объектами капитального строительства с готовностью от 20 до 50%, на момент приобретения в них отсутствовали окна, двери, крыша, оборудование, земельные участки не благоустроены. Фактически объекты, приобретенные путем выкупа под здания детских садов, представляли собой недостроенные помещения», — рассказали в ведомстве.

Торжественное открытие детсада &quot;Солнышко&quot; в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года.
Торжественное открытие детсада «Солнышко» в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года.
Олег Богданов

Примечательно, что каким-то образом получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию объектов.

«Подписаны акты приемки с внесенными в них недостоверными сведениями о соответствии объектов требованиям законодательства и об отсутствии недостатков», — подчеркнули в прокуратуре.

На «готовые недострои» потратили более 95 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по факту служебного подлога.

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