Детсады без окон, дверей и крыши появились в Хакасии по нацпроекту «Демография»

В рамках нацпроекта в Хакасии в 2019 году реализовывался региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
На деньги, поступившие из федерального и республиканского бюджетов, в нескольких районах должны были появиться дошкольные учреждения.
Предлагалось или построить их, или пристроить к зданию, или приобрести уже готовые сооружения. Чиновники приняли решение покупать — так быстрее и надежнее.
«Результаты проверки показали, что объекты, приобретенные под здания детских садов, являются незавершенными объектами капитального строительства с готовностью от 20 до 50%, на момент приобретения в них отсутствовали окна, двери, крыша, оборудование, земельные участки не благоустроены. Фактически объекты, приобретенные путем выкупа под здания детских садов, представляли собой недостроенные помещения», — рассказали в ведомстве.
Примечательно, что каким-то образом получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию объектов.
«Подписаны акты приемки с внесенными в них недостоверными сведениями о соответствии объектов требованиям законодательства и об отсутствии недостатков», — подчеркнули в прокуратуре.
На «готовые недострои» потратили более 95 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по факту служебного подлога.