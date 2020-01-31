Детсады без окон, дверей и крыши появились в Хакасии по нацпроекту «Демография»

В Хакасии возбуждены уголовные дела о служебном подлоге на 95 млн рублей при реализации национального проекта «Демография», сообщает республиканская прокуратура.

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В рамках нацпроекта в Хакасии в 2019 году реализовывался региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

На деньги, поступившие из федерального и республиканского бюджетов, в нескольких районах должны были появиться дошкольные учреждения.

Предлагалось или построить их, или пристроить к зданию, или приобрести уже готовые сооружения. Чиновники приняли решение покупать — так быстрее и надежнее.

«Результаты проверки показали, что объекты, приобретенные под здания детских садов, являются незавершенными объектами капитального строительства с готовностью от 20 до 50%, на момент приобретения в них отсутствовали окна, двери, крыша, оборудование, земельные участки не благоустроены. Фактически объекты, приобретенные путем выкупа под здания детских садов, представляли собой недостроенные помещения», — рассказали в ведомстве.

Торжественное открытие детсада «Солнышко» в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года. Олег Богданов

Примечательно, что каким-то образом получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию объектов.

«Подписаны акты приемки с внесенными в них недостоверными сведениями о соответствии объектов требованиям законодательства и об отсутствии недостатков», — подчеркнули в прокуратуре.

На «готовые недострои» потратили более 95 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по факту служебного подлога.