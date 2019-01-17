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Недвижимость
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Димитровские горки: дом сдан!

17 этажный дом-красавец ждет своих новоселов. Первый дом в Димитровских горках сдан на месяц раньше назначенного срока.

Димитровские горки
Димитровские горки
архив компании "Жилищная инициатива"

В новом многоквартирном 3-подъездном доме реализовано множество современных решений: подземная двухуровневой автостоянка, в которую можно попасть из дома не выходя на улицу, теплоотражающее покрытие на окнах, горизонтальная разводка отопления, которая позволяет организовать поквартирный учет тепла, натяжные потолки в стандартной отделке, специальные места для кондиционеров на фасадах здания, улучшенная отделка холлов и общих коридоров, светопрозрачные конструкции во входных группах подъездов и эксплуатируемая кровля, которой смогут воспользоваться жильцы дома для организации своего досуга и отдыха.

В новом доме в продаже осталось несколько квартир, а всех, кто уже совершил покупку, приглашаем на передачу квартир!

Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru.

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