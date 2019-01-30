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Димитровские горки: открыты продажи в новом доме

29 января стартовали продажи во второй очереди «Димитровских горок». Новый дом расположен по адресу: пер. Ядринцева, 95.

"Димитровские горки".
"Димитровские горки".
Источник: ООО "Жилищная инициатива"

У каждой хорошей истории должно быть продолжение. В январе 2019 года был сдан в эксплуатацию первый дом в «Димитровских горках» на ул Димитрова, 130. Проект получился востребованным. Все квартиры уже нашли своих хозяев. Теперь строится вторая очередь жилого комплекса.

16-этажный красавец уже растет! Панорамное остекление лоджий и теплоотражающее покрытие на окнах даст больше света и одновременно позволит съэкономить на отоплении. В доме строится двухуровневая парковка, в которую можно будет попасть не выходя из дома, удобные проходные подъезды (это когда вам не нужно обходить дом вокруг, чтобы попасть в него), вместительные грузовые лифты, в квартирах горизонтальная разводка отопления (это эстетично, поскольку нет вертикальных труб отопления в комнатах, и экономно для семейного бюджета, поскольку можно организовать поквартирный учет тепла). Традиционно во дворе просторная детская площадка, благоустроенные газоны, будет организован раздельный сбор мусора.

&quot;Димитровские горки&quot;.
«Димитровские горки».
Источник: ООО «Жилищная инициатива»

«Димитровские горки» удачно расположены в окружении ведущих ВУЗов Барнаула, вокруг много школ, детских садов, удобная транспортная развязка и все, что так важно для жизни в центре: торговые центры, банки, офисы и магазины.

Это не первый и не последний дом, который строит «Жилищная инициатива» в центре Барнаула. В прошлом году компания отметила свое 20-летие, построив более 1 млн кв. метров жилья в Барнауле и Новосибирске.

Приглашаем за покупкой!

ООО «Жилищная инициатива»

Наши офисы продаж:

  • ул. Крупской, 86: (3852) 505−313,
  • ул. Власихинская, 99: (3852) 505−414,
  • ул. С. Семенова, 11: (3852) 505−212,

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Застройщик ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация в единой информационной системе жилищного строительства, на сайте: наш.дом.рф, а так же в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 86, пом. Н-1. Технический заказчик ООО «Жилищная инициатива».

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