Димитровские горки: открыты продажи в новом доме

У каждой хорошей истории должно быть продолжение. В январе 2019 года был сдан в эксплуатацию первый дом в «Димитровских горках» на ул Димитрова, 130. Проект получился востребованным. Все квартиры уже нашли своих хозяев. Теперь строится вторая очередь жилого комплекса.

16-этажный красавец уже растет! Панорамное остекление лоджий и теплоотражающее покрытие на окнах даст больше света и одновременно позволит съэкономить на отоплении. В доме строится двухуровневая парковка, в которую можно будет попасть не выходя из дома, удобные проходные подъезды (это когда вам не нужно обходить дом вокруг, чтобы попасть в него), вместительные грузовые лифты, в квартирах горизонтальная разводка отопления (это эстетично, поскольку нет вертикальных труб отопления в комнатах, и экономно для семейного бюджета, поскольку можно организовать поквартирный учет тепла). Традиционно во дворе просторная детская площадка, благоустроенные газоны, будет организован раздельный сбор мусора.

«Димитровские горки». Источник: ООО «Жилищная инициатива»

«Димитровские горки» удачно расположены в окружении ведущих ВУЗов Барнаула, вокруг много школ, детских садов, удобная транспортная развязка и все, что так важно для жизни в центре: торговые центры, банки, офисы и магазины.

Это не первый и не последний дом, который строит «Жилищная инициатива» в центре Барнаула. В прошлом году компания отметила свое 20-летие, построив более 1 млн кв. метров жилья в Барнауле и Новосибирске.

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