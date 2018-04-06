Дизайн кухни в новостройке Барнаула: как из маленькой комнаты сделать гостиную или спальню

Колышкина Дарья. Фото : Автор интерьера. Колышкина Дарья. Фото : Автор интерьера. Колышкина Дарья. Фото : Автор интерьера. Антон Шахматов. Фото : Автор интерьера. Кирилл Храбрых. Фото : Автор интерьера. Марина Шляхова. Фото : Автор интерьера.

Краткое содержание

Еврозонирование

Если предстоит объединить кухню с соседним помещением, то дизайнеры советуют разделять пространство на несколько зон по функциям: в одной готовим, в другой едим, в третьей отдыхаем. Как этого добиться?

1. Невидимая перегородка

Проще всего для этого использовать стеллаж или легкую ажурную ширму между зонами. Другой вариант — глухие двери-купе, которыми можно полностью отделить одно помещение от другого, а потом вновь объединить. Можно использовать стеклянные двери: они оставляют ощущение большого пространства, но при этом защищают гостиную от запахов пищи.

2. Цвет и фактура

Хорошо работает "игра" цветом и фактурой отделки стен и пола. Скажем, обеденная зона окрашивается в зеленый цвет, а для приготовления пищи — в светло-серый. Пол около плиты и разделочного стола выкладывают износостойкой керамической плиткой, а в обеденной зоне — более комфортными ламинатом или паркетом.

3. Лофт-инструменты

Можно использовать решения в стиле лофт: например, сделать кирпичную отделку одной или нескольких стен. В кирпичном доме для этого можно просто снять штукатурку. Если дом панельный или монолитный, то лофт-стену можно выложить из кирпича. Его находят на развалах старых домов, моют, а затем покрывают лаком. Самый простой вариант — воспользоваться декоративными панелями "под кирпич".

4. Мебель и свет

Разделить пространство позволит узкий и высокий стол. Или, например, интерьерный свет. Несколько светильников, которые по-разному подсвечивают зоны помещения, позволяют создать ощущение, что человек находится, например, только в гостиной или только на кухне.

В авторских интерьерах можно встретить не только мебель, но и светильники на заказ. Интерьер Кирилла Храбрых. Элементы стиля лофт популярны уже несколько лет. Чаще всего в интерьере используют кирпичную стену. Интерьер Колышкиной Дарьи. Декоративную ажурную ширму часто используют, чтобы разделить помещения на зоны. Купить готовый вариант вряд ли удаться. Придется икать мастерские, которые изготовят ее на заказ. Интерьер Елены Родиной. Чтобы разделить помещения на зоны, дизайнеры используют разные по цвету и фактуре материалы. Интерьер Антона Шахматова. Современная классика в интерьере заметно выбивается из дизайнерских решений. Чаще всего заказчики предпочитают мебель классических "древесных" или белых оттенков, но иногда решаются на цветные фасады. Интерьер Марины Шляховой.

Кухня плюс лоджия

Часто кухни объединяют с лоджиями. Не всегда это законно и безопасно. Например, не стоит это делать, если лоджия служит запасным выходом на случай пожаров.

Также не стоит этого делать, если лоджию проектировали как "холодное" помещение. Если собственник выводит туда дополнительный радиатор, это нарушает схему отопления всего здания, увеличивает потребление тепла.

Однако идея обеденной зоны на лоджии привлекает по двум причинам: позволяет получить дополнительные "квадраты" жилой площади и вид на город. Поэтому застройщики стали предлагать такие квартиры. Некоторые "рисуют" на них не только кухни, но и спальни.