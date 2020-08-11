Александр Зайцев вот уже 15 лет с головой погружен в оконный бизнес. Он — сооснователь группы компаний «АКТО». И стоял у истоков зарождения крупнейшего на сегодняшний день предприятия по изготовлению окон за Уралом. Ведущие застройщики Алтайского края знают его еще и как директора инжиниринговой компании «Венталь», поставляющей светопрозрачные конструкции любых видов для новостроек и коммерческой недвижимости. А сообщество любительского спорта — как триатлета, марафонца, который любит преодолевать длинные дистанции.

«Занимаемся тем , что любим и знаем»

Все началось в 2004 году в небольшом арендуемом помещении. Место действия — Барнаул.

— Тогда у нас не было больших денег, которые можно было бы вложить в бизнес. Нашим главным активом стало желание делать то, что мы действительно умеем — изготавливать и проводить монтаж пластиковых окон, современных алюминиевых витражных систем.

Вячеслав Неупокоев (учредитель), Александр Ушаков (руководитель производства) и Андрей Бедарев (руководитель дилерского направления) были первыми. Я присоединился к проекту через год, став техническим директором и специалистом по корпоративным продажам. Вскоре в команду вошел Станислав Колодинов (руководитель розничного направления).

Как это часто бывает в начале, наш цех был не совсем благоустроенным, оборудование позволяло делать только 50 окон в день и работало очень мало менеджеров. Но нам нравилось то, чем мы занимались. Многие из нас уже изготавливали пластиковые окна и алюминиевые конструкции на других предприятиях, поэтому каждый хорошо разбирался в нюансах производства, и это добавляло уверенности в себе и своих возможностях.

Я взялся за развитие монтажного направления и системы контроля качества, сформировал специализированную техническую службу, наладил сотрудничество со строительными компаниями Сибирского региона. Масштабы решаемых задач росли, чтобы им соответствовать и продолжать развиваться, в 2006 году я создал инжиниринговую компанию «Венталь», которую сейчас и возглавляю.

Мы специализируемся на полном комплексе услуг по проработке технического решения, организации производства, монтажа и сервисного обслуживания светопрозрачных конструкций любой сложности.

«Не стоим на месте , меньше тратим — больше вкладываем»

Характерная черта «АКТО» — стремление развиваться.

— Мы всегда старались много не тратить на себя, а вкладывать прибыль в будущее бизнеса — открывали офисы, развивали персонал, обучали менеджеров. Заработали денег — покрасили стены, заработали еще — сделали промпол, закупили дополнительное оборудование. И так каждый год.

Со временем приобрели собственную производственную базу и до настоящего времени постоянно ее развиваем. Рецепт успеха «АКТО» максимально прост — мы не боимся соперничества, усиленно работаем и вкладываемся в компанию и бизнес. Все как в спорте. Например, карьера известного футболиста Алексея Смертина сложилась именно благодаря его целеустремленности и трудолюбию. Каждый выбирает свой путь.

Одни бизнесмены ищут более интересные маржинальные ниши, другие стремятся к пассивному доходу, мы стараемся хорошо делать свое дело, которое нам нравится.

Александр Зайцев о себе , бизнесе и спорте. ГК «АКТО»

«Легкие деньги расслабляют»

Пластиковые окна появились в Барнауле в конце 90 х. Первыми их стали заказывать «новые русские». Поэтому в то время компании, изготавливающие пластиковые окна, балконы и алюминиевые конструкции зарабатывали большие деньги. Но Александр Зайцев видит плюсы в том, что фирма «АКТО» не застала те «золотые времена» оконного бизнеса.

— За модный пластик тогда клиента можно было заставить заплатить любую цену, установленную продавцом. На фотографии первых окон смешно смотреть. Использовались однокамерные стеклопакеты, не было откосов и облицовки — монтажники просто запенивали щели. А люди были рады уже тому, что новое окно не нужно заклеивать к зиме, как старое деревянное. К тому же оно было важнейшим элементом интерьера наравне с аудиосистемой Hitachi и кожаным диваном. Но времена менялись, и, когда мы заходили в бизнес, маржинальность уже значительно снизилась. Существующие игроки рынка увеличивали мощность производства, офисы, штат сотрудников (они стали выезжать на замеры бесплатно), расширяли ассортимент окон, улучшали качест­во, возникала настоящая конкуренция. Плюс клиент становился более требовательными. И если раньше он довольствовался маленьким ассортиментом и низкосортной продукцией, то теперь стал выбирать компанию, которая изготавливает качественные пластиковые окна, балконы и алюминиевые конструкции, с бесплатным замером и после общения с профессиональным менеджером.

Александр Зайцев о себе , бизнесе и спорте. ГК «АКТО»

«В бизнесе нет кремлевских таблеток»

Многие компании тех времен быстро привыкали к легким деньгам и работали, по сути, спустя рукава. В условиях низкой конкуренции они не напрягались и недостаточно развивали свою деятельность.

— Их можно сравнить со спортсменами, которые соревнуются с более слабыми соперниками. Рано или поздно начинается деградация. Предприниматель, как и спортсмен, в атмосфере честной и здоровой конкуренции должен находить точки роста. Осознав сильную сторону соперника, усиленно прокачивать такую же у себя. В любом случае, чтобы стать успешным, нужно трудиться и постоянно повышать планку возможностей. Но такой рецепт нравится далеко не всем — кто-то ищет «кремлевскую таблетку», которой не существует…

Александр Зайцев о себе , бизнесе и спорте. ГК «АКТО»

«Развивать нужно не только мышление , но и тело»

Александр Зайцев всерьез увлекается любительским спортом. Принимает участие в соревнованиях по триатлону серии Ironman (плавание — 3,8 км, велосипед — 180 км и 42 км бега). Зимой участвует в лыжных марафонах.

— В детстве я занимался плаванием. В активный любительский спорт пришел лишь три года назад. Очень рад, что открыл для себя этот мир, где много ярких эмоций и нового опыта развития. Уверен, что любому человеку помимо работы, самообразования, семьи и хобби нужно обязательно развиваться физически. Так открываются скрытые резервы, усиливается стрессоустойчивость, появляются активность и мобильность. Уходит страх, и текущие проблемы в бизнесе кажутся не очень критичными, превращаются в решаемые задачи.

При этом совсем не обязательно изнурять себя, достаточно выбрать комфортную нагрузку. Я, например, начал с бега по утрам и лишь потом стал заниматься триатлоном, участвовать в марафонах. Пересмотрел рацион питания, стал больше пить воды. Что это дало? Начиная свой день с тренировки, чувствуешь себя легче и бодрее.

Александр Зайцев о себе , бизнесе и спорте. ГК «АКТО»

А еще любительский спорт — это интересные люди. Поэтому призываю всех не забывать о своем физическом развитии. Обращайтесь к тренерам, в спортивные школы, клубы, сообщества любительского спорта. На это не нужно много денег, можно подобрать для себя эконом-вариант или тренироваться и вовсе бесплатно. Кстати, «Трасса здоровья» — отличное решение! Это всепогодная локация, где можно заняться бегом, лыжами, скандинавской ходьбой, велоспортом. Я лично очень рад, что Александр Р­­акшин когда-то увидел и реализовал эту идею, на протяжении многих лет поддерживает и развивает ее. Радует, что количество людей, занимающихся на «Трассе здоровья», постоянно растет.

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Справка В группе компаний «АКТО» Александр Зайцев курирует строительное направление. Сейчас он занимается большим инвестиционным проектом — строительством цеха площадью 5 тыс. кв. м, оснащенного современным импортным оборудованием. Группа компаний «АКТО», несмотря на непростое время, приняла решение дальше расширять и модернизировать производство. Уже до конца этого года планируется ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей предприятия. Размер инвестиций составит 200 млн рублей. Кто есть кто Группа компаний «АКТО» выросла из небольшого предприятия «Профиль-сервис». Сейчас она является крупнейшим производителем светопрозрачных конструкций за Уралом. Яркий бренд, разработанный Punk You Brands, известен на региональном рынке окон и за его пределами. Площадь цехов составляет 8 тыс. кв. м, а объем производства — до 1200 окон в сутки. Квалифицированный персонал разрабатывает и изготавливает широкий ассортимент окон, дверей, фасадов, панорамных конструкций и т. д. Компания работает с ведущими поставщиками России и Европы. «АКТО» работает в трех направлениях: розничном, корпоративном и дилерском. Качество светопрозрачных конструкций ценится как среди отдельных потребителей, так и в строительной отрасли. Крупнейшие девелоперы Сибири доверяют компании. «АКТО» доступны инновационные технологии, качественные и надежные материалы, индивидуальный подход со стороны мощного инжинирингового предприятия. — Хочется отметить, что строительная отрасль Алтайского края, несмотря на все трудности, выглядит достойно. Радует, что появляются новые современные компании, собственники инвестируют в переоснащение, в оборудование и технологии. В архитектуре города появляются интересные решения, яркие красивые проекты. Нам нравится быть сопричастными к общему делу! Это вызывает желание постоянно развиваться и созидать.

ГК «АКТО»

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 232

Тел.: 200−803

E-mail: info@akto.info

Сайт: akto.info

Инстаграм: @akto_okna