«Занимаемся тем, что любим и знаем»
Все началось в 2004 году в небольшом арендуемом помещении. Место действия — Барнаул.
— Тогда у нас не было больших денег, которые можно было бы вложить в бизнес. Нашим главным активом стало желание делать то, что мы действительно умеем — изготавливать и проводить монтаж пластиковых окон, современных алюминиевых витражных систем.
Вячеслав Неупокоев (учредитель), Александр Ушаков (руководитель производства) и Андрей Бедарев (руководитель дилерского направления) были первыми. Я присоединился к проекту через год, став техническим директором и специалистом по корпоративным продажам. Вскоре в команду вошел Станислав Колодинов (руководитель розничного направления).
Как это часто бывает в начале, наш цех был не совсем благоустроенным, оборудование позволяло делать только 50 окон в день и работало очень мало менеджеров. Но нам нравилось то, чем мы занимались. Многие из нас уже изготавливали пластиковые окна и алюминиевые конструкции на других предприятиях, поэтому каждый хорошо разбирался в нюансах производства, и это добавляло уверенности в себе и своих возможностях.
Я взялся за развитие монтажного направления и системы контроля качества, сформировал специализированную техническую службу, наладил сотрудничество со строительными компаниями Сибирского региона. Масштабы решаемых задач росли, чтобы им соответствовать и продолжать развиваться, в 2006 году я создал инжиниринговую компанию «Венталь», которую сейчас и возглавляю.
Мы специализируемся на полном комплексе услуг по проработке технического решения, организации производства, монтажа и сервисного обслуживания светопрозрачных конструкций любой сложности.
«Не стоим на месте, меньше тратим — больше вкладываем»
Характерная черта «АКТО» — стремление развиваться.
— Мы всегда старались много не тратить на себя, а вкладывать прибыль в будущее бизнеса — открывали офисы, развивали персонал, обучали менеджеров. Заработали денег — покрасили стены, заработали еще — сделали промпол, закупили дополнительное оборудование. И так каждый год.
Со временем приобрели собственную производственную базу и до настоящего времени постоянно ее развиваем. Рецепт успеха «АКТО» максимально прост — мы не боимся соперничества, усиленно работаем и вкладываемся в компанию и бизнес. Все как в спорте. Например, карьера известного футболиста Алексея Смертина сложилась именно благодаря его целеустремленности и трудолюбию. Каждый выбирает свой путь.
Одни бизнесмены ищут более интересные маржинальные ниши, другие стремятся к пассивному доходу, мы стараемся хорошо делать свое дело, которое нам нравится.
«Легкие деньги расслабляют»
Пластиковые окна появились в Барнауле в конце 90 х. Первыми их стали заказывать «новые русские». Поэтому в то время компании, изготавливающие пластиковые окна, балконы и алюминиевые конструкции зарабатывали большие деньги. Но Александр Зайцев видит плюсы в том, что фирма «АКТО» не застала те «золотые времена» оконного бизнеса.
— За модный пластик тогда клиента можно было заставить заплатить любую цену, установленную продавцом. На фотографии первых окон смешно смотреть. Использовались однокамерные стеклопакеты, не было откосов и облицовки — монтажники просто запенивали щели. А люди были рады уже тому, что новое окно не нужно заклеивать к зиме, как старое деревянное. К тому же оно было важнейшим элементом интерьера наравне с аудиосистемой Hitachi и кожаным диваном. Но времена менялись, и, когда мы заходили в бизнес, маржинальность уже значительно снизилась. Существующие игроки рынка увеличивали мощность производства, офисы, штат сотрудников (они стали выезжать на замеры бесплатно), расширяли ассортимент окон, улучшали качество, возникала настоящая конкуренция. Плюс клиент становился более требовательными. И если раньше он довольствовался маленьким ассортиментом и низкосортной продукцией, то теперь стал выбирать компанию, которая изготавливает качественные пластиковые окна, балконы и алюминиевые конструкции, с бесплатным замером и после общения с профессиональным менеджером.
«В бизнесе нет кремлевских таблеток»
Многие компании тех времен быстро привыкали к легким деньгам и работали, по сути, спустя рукава. В условиях низкой конкуренции они не напрягались и недостаточно развивали свою деятельность.
— Их можно сравнить со спортсменами, которые соревнуются с более слабыми соперниками. Рано или поздно начинается деградация. Предприниматель, как и спортсмен, в атмосфере честной и здоровой конкуренции должен находить точки роста. Осознав сильную сторону соперника, усиленно прокачивать такую же у себя. В любом случае, чтобы стать успешным, нужно трудиться и постоянно повышать планку возможностей. Но такой рецепт нравится далеко не всем — кто-то ищет «кремлевскую таблетку», которой не существует…
«Развивать нужно не только мышление, но и тело»
Александр Зайцев всерьез увлекается любительским спортом. Принимает участие в соревнованиях по триатлону серии Ironman (плавание — 3,8 км, велосипед — 180 км и 42 км бега). Зимой участвует в лыжных марафонах.
— В детстве я занимался плаванием. В активный любительский спорт пришел лишь три года назад. Очень рад, что открыл для себя этот мир, где много ярких эмоций и нового опыта развития. Уверен, что любому человеку помимо работы, самообразования, семьи и хобби нужно обязательно развиваться физически. Так открываются скрытые резервы, усиливается стрессоустойчивость, появляются активность и мобильность. Уходит страх, и текущие проблемы в бизнесе кажутся не очень критичными, превращаются в решаемые задачи.
При этом совсем не обязательно изнурять себя, достаточно выбрать комфортную нагрузку. Я, например, начал с бега по утрам и лишь потом стал заниматься триатлоном, участвовать в марафонах. Пересмотрел рацион питания, стал больше пить воды. Что это дало? Начиная свой день с тренировки, чувствуешь себя легче и бодрее.
А еще любительский спорт — это интересные люди. Поэтому призываю всех не забывать о своем физическом развитии. Обращайтесь к тренерам, в спортивные школы, клубы, сообщества любительского спорта. На это не нужно много денег, можно подобрать для себя эконом-вариант или тренироваться и вовсе бесплатно. Кстати, «Трасса здоровья» — отличное решение! Это всепогодная локация, где можно заняться бегом, лыжами, скандинавской ходьбой, велоспортом. Я лично очень рад, что Александр Ракшин когда-то увидел и реализовал эту идею, на протяжении многих лет поддерживает и развивает ее. Радует, что количество людей, занимающихся на «Трассе здоровья», постоянно растет.
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Справка
В группе компаний «АКТО» Александр Зайцев курирует строительное направление. Сейчас он занимается большим инвестиционным проектом — строительством цеха площадью 5 тыс. кв. м, оснащенного современным импортным оборудованием. Группа компаний «АКТО», несмотря на непростое время, приняла решение дальше расширять и модернизировать производство. Уже до конца этого года планируется ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей предприятия. Размер инвестиций составит 200 млн рублей.
Кто есть кто
Группа компаний «АКТО» выросла из небольшого предприятия «Профиль-сервис». Сейчас она является крупнейшим производителем светопрозрачных конструкций за Уралом. Яркий бренд, разработанный Punk You Brands, известен на региональном рынке окон и за его пределами.
Площадь цехов составляет 8 тыс. кв. м, а объем производства — до 1200 окон в сутки.
Квалифицированный персонал разрабатывает и изготавливает широкий ассортимент окон, дверей, фасадов, панорамных конструкций и т. д. Компания работает с ведущими поставщиками России и Европы. «АКТО» работает в трех направлениях: розничном, корпоративном и дилерском.
Качество светопрозрачных конструкций ценится как среди отдельных потребителей, так и в строительной отрасли. Крупнейшие девелоперы Сибири доверяют компании. «АКТО» доступны инновационные технологии, качественные и надежные материалы, индивидуальный подход со стороны мощного инжинирингового предприятия.
— Хочется отметить, что строительная отрасль Алтайского края, несмотря на все трудности, выглядит достойно. Радует, что появляются новые современные компании, собственники инвестируют в переоснащение, в оборудование и технологии. В архитектуре города появляются интересные решения, яркие красивые проекты. Нам нравится быть сопричастными к общему делу! Это вызывает желание постоянно развиваться и созидать.
ГК «АКТО»
Адрес: Барнаул, ул. Попова, 232
Тел.: 200−803
E-mail: info@akto.info
Сайт: akto.info
Инстаграм: @akto_okna