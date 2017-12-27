Недвижимость

До конца 2020 года ИСК "Союз" построит эко-микрорайон в Барнауле

Сегодня, 09:29.
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Если бы в мероприятиях по подведению итогов уходящего 2017-го была номинация "Интрига года", ее бы получил ИСК "Союз" за проект "Новая высота". Этот жилой комплекс стал приятной неожиданностью для барнаульской публики: здесь новоселы найдут совсем дугой уровень комфорта проживания.

Дома в "Новой высоте" уже начали строить. Через полтора года можно будет увидеть первый результат. А полностью завершить комплекс из пяти домов ИСК "Союз" планирует к 2020 году. Об его особенностях рассказала заместитель генерального директора ИСК "Союз" по экономике и финансам Елен Греб, с которой корреспондент altapress.ru встретился на ежегодной церемонии "Менеджер года" по версии ИД "Алтапресс".

Елена Греб,
заместитель генерального директора ИСК "Союз" по экономике и финансам:

— Дома в жилом комплексе "Новая высота" будем строить из кирпича и для нас это прорыв. Дело в том, что у ИСК "Союз" есть свой комбинат ЖБИ-изделий и мы традиционно строили из готовых заводских панелей. В этом году предприятие инвестировало серьезные деньги в его модернизацию, но мы все равно решили работать в новом для себя и для горожан сегменте.

ЖК "Новая высота" будет сочетать дома высокого класса, хорошие планировки и маленькое количество квартир на этаже, а также особое безопасное и экологичное благоустройство.

Елена Греб,
заместитель генерального директора ИСК "Союз" по экономике и финансам:

— В жилом комплексе дома спроектированы так, что образуют два двора, полностью изолированные от автотранспорта. Каждый будет закрыт на шлагбаум. А это гарантирует безопасность для жителей комплекса. Особенно для детей. Ведь на игровых площадках не появится посторонних.

Но главное достоинство "Новой высоты" - это высокий класс экологичности. Здесь и дома построят из экологически благоприятного керамического кирпича. И территорию озеленят на 50%. И площадки для занятия спортом построят, в том числе велодорожки. И скамейки поставят из дерева.

Елена Греб,
заместитель генерального директора ИСК "Союз" по экономике и финансам:

— Эта часть квартала выгодно расположена по близости от уже работающих школ и детских садов. Согласитесь, что это очень важно для горожан.

Справка

В 2017 году генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин победил в номинации "Строительство" в ежегодном голосовании "Менеджер года". Предпринимателя назвало большинство участников экспертного совета, который накануне проводил ИД "Алтепресс".

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