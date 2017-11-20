Докучаевский "Дом быта" превратят в стильный офисник для судей

Пятиэтажный "Дом быта" ждет реконструкция, после чего его займут мировые судьи. К июню 2019 года здесь обновят фасады — это будут навесные конструкции белого и серо-синего цветов, инженерную начинку, посадят ели вместо кленов и построят парковку. Работы начались в сентябре 2017 года.

Здание "Дома быта" на Попова, 68 находится в краевой собственности. С 2013 года его готовят для размещения мировых судей. Планируется, что здесь будут работать 22 судебных участка Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов города Барнаула, а также объединенный архив судебных участков всего города Барнаула. Ожидается, что ежемесячно сюда смогут обратиться около 6 тысяч жителей Барнаула, Алтайского края и других регионов.

Средства на ремонт строения выделены в рамках краевой адресной инвестиционной программы Алтайского края — всего около 178 млн рублей.

Справка

Здание "Дома быта" площадью около 6 тыс. кв. м. До недавних пор здесь размещались небольшие организации, которые оказывали услуги населению, например, ремонтировали бытовую технику, замки, часы, шили одежду и обувь. Всего в 2013 году их было около 40.