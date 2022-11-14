Долговая нагрузка. Алтайский край занял 73 место в рейтинге по ипотечным платежам

Как сообщили аналитики, соотношение средних платежей по ипотеке и зарплаты по России составило меньше 50% за последнее время.
Выяснилось, что только в 24 регионах жители платят менее половины зарплаты в погашение ипотеки.
В Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по и средней зарплаты — 67,3%. При этом средний срок кредита — 267 месяцев, или 22 года.
«Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей», — свидетельствуют результаты исследования.
Республика Алтай заняла 28 место в рейтинге. Люди вкладывают в ипотеку 50,9% зарплаты, а время платежей — 258 месяцев. Средний размер кредита — 2,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в России увеличилась более чем на 20%.
Юрист рассказал, как быстрее погасить ипотеку. А кредитование для мужчин призывного возраста ужесточили.