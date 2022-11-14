Долговая нагрузка. Алтайский край занял 73 место в рейтинге по ипотечным платежам

Алтайский край занял 73 место из 89 в рейтинге по ипотечной долговой нагрузке, пишет РИА Новости. Регионы сравнивали по соотношению среднего фактического ежемесячного платежа и средней чистотой зарплаты (за вычетом НДФЛ).

Как сообщили аналитики, соотношение средних платежей по ипотеке и зарплаты по России составило меньше 50% за последнее время.

Выяснилось, что только в 24 регионах жители платят менее половины зарплаты в погашение ипотеки.

В Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по и средней зарплаты — 67,3%. При этом средний срок кредита — 267 месяцев, или 22 года.

«Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей», — свидетельствуют результаты исследования.

Республика Алтай заняла 28 место в рейтинге. Люди вкладывают в ипотеку 50,9% зарплаты, а время платежей — 258 месяцев. Средний размер кредита — 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в России увеличилась более чем на 20%.

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