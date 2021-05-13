Дольщиков лишат права отказываться от квартир с недостатками

Дольщики в России будут лишены права отказываться принимать квартиры от застройщика с недостатками, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

«Законопроект исключает из закона о долевом строительстве положение о праве покупателя отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире», — цитирует «Интерфакс» текст документа.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с Николаем Николаевым.

По действующему законодательству, в случае несоответствия жилья требованиям к качеству участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика составить акт, в котором фиксируются недостатки. Также дольщик может отказаться от подписания акта приемки квартиры до исполнения застройщиком своих обязанностей или получить компенсацию.

Поправки оставляют возможность требовать составить акт, но убирает возможность отказаться от передачи жилья, пояснил Николаев, пишет ura.ru.

Ранее в России были введены эскроу-счета, чтобы избежать махинаций на рынке строительства.

Теперь деньги дольщиков хранятся в банке, и передаются застройщику только после выполнения всех обязательств, пишет НСН.

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон пополнил армию российских обманутых дольщиков. Бывший боец смешанного стиля, депутат-единоросс из Красногорска вложил свои деньги в квартиру в Сочи на стадии строительства. Но застройщик обанкротился.

Монсон живет в России три года. Он получил российское гражданство. От гражданства США знаменитый американец отказался.