Доля в райском месте. Часть эко-поселка в Горном Алтае выставили на продажу

Директор компании «Алтайская Элита недвижимость» Олег Гильгенберг выставил на продажу свою долю в уставном капитале ООО «Эко-поселок «Седьмое небо», расположенного в Чемальском районе Горного Алтая

Красивая сказка на продажу

На балансе эко-поселка «Седьмое небо» находится более 1,4 тыс. га в Чемальском районе. На различных картах эта местность указана, как урочище Ингурек или ферма Ингурек. Земли, принадлежащие поселку, находятся на высоте от 800 до 1300 метров над уровнем моря.

Продаваемые клиентам земельные участки имеют достаточно большие размеры и размежеваны так, чтобы их владельцы наслаждались красотой окружающей природы и дома не загораживали виды соседям.

А посмотреть есть на что. Взору открывается Иолго, на западном хребте которого расположены Каракольские озера. Котловины семи живописных водоемов расположены на ступенях каровой лестницы. Самое нижнее из озер простерлось на высоте 1 640 м над уровнем моря, самое верхнее — на высоте около 1 800 м. Озера находятся на расстоянии 300−800 метров друг от друга и соединяются вместе ручьями.

Что почем

Доля в уставном капитале выставлена на «Авито» за 10 млн рублей. При этом, участки, в большинстве своем площадью не меньше гектара, продаются по цене около 2 млн. за га.

Как отметил сам владелец, сейчас в Горном Алтае земля у берегов Катуни зачастую продается гораздо дешевле — порядка 1 млн рублей за га.

С этой стороны, вложение может принести выгоду. «Седьмое небо», официально зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью. Получаемая прибыль по решению учредителей может направляться на развитие, а может выплачиваться пропорционально долям.

Олег Гильгенберг продает принадлежащие ему 10% от всего уставного капитала ООО «Эко-поселок «Седьмое небо». Остальные 90% распределены между соучредителями из Москвы. Решение продать свою долю директор «Алтайской Элиты недвижимость» объясняет желанием сконцентрироваться на своих собственных проектах.

Урочище Ингурек. Алтайская элита.

Олег Гильгенберг:

У меня несколько проектов, требующих большого количества сил и времени, в том числе риэлтерский бизнес. Так же я хочу уделять больше времени воспитанию детей. А мою долю в бизнесе может выкупить человек, увлеченный работой на свежем воздухе в Горном Алтае, кому близка концепция эко-поселка «Седьмое небо».

Кстати, москвичи активно интересуются этим заповедным местом. На предложение купить участок в Горном соблазнилось немало покупателей из столицы, в том числе знаменитых. Земельные участки в «Седьмом небе» купили известный актер театра и кино Павел Деревянко и лидер группы «УмаТурман» Владимир Кристовский.

Эко-единомышленники

Проект наверняка понравится тем, кто хочет всерьез заняться бизнесом с приставкой «эко». В частности, учредители открыты к диалогу с людьми, которые хотят заниматься животноводством или пчеловодством, выращивать лечебные травы или саженцы благородных видов деревьев (кедра и других). Этому способствует как климат, так и природный ландшафт — комфортная во всех отношениях высота над уровнем моря.

Урочище Ингурек. Алтайская элита.

Поселок спроектирован так, чтобы владельцы недвижимости могли комфортно жить и отдыхать.

Олег Гильгенберг: