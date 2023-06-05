«Должны бить в набат». Как хотят спасти от дефицита кадров строительную отрасль Алтая

Зарплата в строительной отрасли в регионе официально растет, а кадровый голод не утоляется. Виноват уровень престижности профессий, теневой рынок, несовершенство образовательной системы и... страх перед физикой. Насколько остра проблема дефицита специалистов и как ее преодолеть, altapress.ru узнал на заседании Союза строителей края.

Лирики побеждают

Проблема дефицита кадров зарождается еще в школе, отметил декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов. По его наблюдениям, сокращается количество абитуриентов, желающих получить высшее техническое образование.

Так, в 2021 году на ЕГЭ по физике записались 129 тыс. российских школьников, в 2022 году — 106 тыс. В Алтайском крае в 2023 году через этот экзамен прошли 1 тыс. из 10,8 тыс. выпускников.

«Учитывая, что многие успешные школьники уедут за пределы края, выбора у нас нет, чтобы набрать абитуриентов», - подчеркнул Иван Харламов.

Чтобы набрать студентов, в 2022 году университету пришлось даже изменить набор предметов, который необходимо сдать для поступления на инженерную специальность, в том числе и по строительному направлению. Помимо русского языка и профильной математики абитуриенты выбирали еще один экзамен: физику, химию, информатику или... иностранный язык.

Возник парадокс: в технический вуз «проникли» гуманитарии.

«Мы наблюдаем за тем, как эти студенты учатся. К сожалению, когда дело доходит до высшей математики или физики, они пасуют. Как студентов мы их, скорее всего, потеряем, — добавил декан. - Теперь со страхом ожидаем предстоящей приемной комиссии».

АлтГТУ улучшил позиции в репутационном рейтинге "Эксперт РА" Фото: архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Не лучше дела и с обновлением преподавательского состава. «Студенты не хотят оставаться в университете, потому что за эту зарплату… Учитывая и издевательство разработкой огромного количество учебно-методической документации... Никто этим не хочет заниматься. Вуз стареет», - сказал Иван Харламов.

Кроме решения озвученных проблем, он предлагает заинтересованным строительным компаниям помогать и за свой счет повышать квалификацию преподавателей и привлекать студентов.

«То, кто хочет получить специалистов, должны бить в набат и менять ситуацию к лучшему», – подчеркнул декан.

Ежегодная потребность в специалистах (инженеры, архитекторы) в строительной отрасли в России — 34 тыс. человек. Ежегодный выпуск 20 тыс. человек (при том, что поступают 83 тыс. человек), приводит данные Иван Харламов. В Алтайском крае, как он отметил, пропорция примерно та же. Количество целевых мест на строительном направлении в АлтГТУ (включая филиалы) — 18.

На стройке. Строители. altapress.ru

Побег от бакалавриата

Гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов отметил, что постепенно снижается качество образования. По его мнению, кроме профильных предметов стоит подтянуть философию и ввести политэкономию.

По мнению Ивана Харламова, положение исправит скорый уход от Болонской системы.

Предполагается, что теперь образование инженера студенты будут получать 5-6 лет, а после через три года работы на производстве должны пройти аттестацию и получить квалификацию «профессиональный инженер».

На такой эксперимент в пилотном проекте идут всего шесть российских вузов. АлтГТУ и любой другой университет, который готовит строителей, не в их числе. Как скоро «политех» перейдет на новые стандарты — большой вопрос.

Также декан предлагает увеличить количество аудиторных занятий, число курсовых проектов, продолжительность практик.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова

Масштаб проблемы

Сегодня нехватка кадров в строительной отрасли России варьируется от 1 до 2 млн человек, привел данные Дом.рф Александр Мишустин, президент Союза строителей региона. Он также отметил, что в 2022 году Алтайский край подготовил 1,3 тыс. специалистов, из которых официально устроились на работу 620 человек.

По информации начальника краевого управления по труду и занятости населения Надежды Капура, в крае на 24 тыс. вакансий «строительных» приходится всего лишь 287. То есть компании заявляют о дефиците кадров, но не все спешат открыто приглашать специалистов.

Общий уровень безработицы в регионе сейчас составляет рекордные 0,5%. Но это официальная статистика. Что происходит на теневом рынке — загадка.

На 40,3% выросла зарплата в строительной отрасли в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигает 40 тыс. рублей. Эти данные приводит краевое управление по труду и занятости населения.

Надежда Капура. Олег Богданов, altapress.ru

Участники обсуждения считают, что строительные компании сами должны убедить выпускников остаться в регионе: хорошей зарплатой, комфортными условиями труда, жизни и досуга.

Например, «Жилищная инициатива» принимает на практику студентов и платит им за работу по 30-40 тыс. рублей в месяц, а после учебы талантливых выпускников берет в штат, отметил Юрий Гатилов. «Все мои прорабы — наши стипендиаты», - сказал он.

«Растите работников для себя. Из самой продуктивной группы (30-45 лет) выбывает до 30-40% в год. Демографическая яма будет наблюдаться ближайшие семь-восемь лет. Не стоит ждать притока молодых кадров», – подчеркнула Надежда Капура.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Что делать

Чтобы привлечь больше студентов, строительное направление в вузе должно получить статус «Приоритетное», считает Иван Харламов. Это как минимум повысит размер стипендий (сейчас же, например, «хорошисты» получают по 2,4 тыс. рублей в месяц).

Президент Союза строителей региона Александр Мишустин предложил чаще показывать строителей края по ТВ и в других СМИ: «Вот школу открывают. Там глава города, губернатор, директор. Но вы хоть одного строителя-то показали бы! Школа же не сама возвелась».

«Мы можем тратить на рекламу сколько угодно. Но главное — воспитание детей в семье. Если они видят, что у родителей, работающих на заводе, все хорошо, то наверняка подумают о том, чтобы после школы получить их специальность. Вот престиж профессии, – отметил директор БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика Кирилл Овсянников. – Этого нельзя добиться без достойной зарплаты и социальной поддержки».

Участники заседания решили выйти с обращением в министерство образования РФ с просьбой пересмотреть программы и убедить застройщиков больше работать с выпускниками.