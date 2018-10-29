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Недвижимость
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Дом главы Республики Алтай продают за 30 млн рублей

В Республике Алтай продают дом за 30 млн рублей. Объявление разместили на сайте avito.ru. Telegram-канал «Лысый Бурундук» сообщает, что дом принадлежит главе региона Александру Бердникову.

Дом в Республике Алтай.
Дом в Республике Алтай.
avito.ru

По данным Telegram-канала, объект продает доверенное лицо Александра Бердникова — семейный юрист и совладелец компании «ПАТП» Андрей Арепьев.

В объявлении указано, что дом находится в селе Рыбалка на берегу Катуни. Продавец пишет, что оформление участка и отделка дома — дизайнерские. На территории есть большой банный комплекс, летний крытый бассейн, летняя кухня, гараж на два автомобиля.

В шаговой доступности расположена туристическая зона. На автомобиле до аэропорта можно доехать за 6 минут.

Напомним, два близких к Кремлю источника утверждают, что в администрации президента РФ обсуждаются очередные отставки губернаторов, сообщает РБК. Среди кандидатов «на выбывание» — нынешний глава Республики Алтай Александр Бердников.

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