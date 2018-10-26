Путин может отправить главу Республики Алтай в отставку этой осенью

Два близких к Кремлю источника утверждают, что в администрации президента РФ обсуждаются очередные отставки губернаторов — уже весной 2019 года, сообщает РБК. Между тем нынешний этап отставок/назначений планируется «закрыть до конца ноября», уверены источники издания. Среди кандидатов «на выбывание» — нынешний глава Республики Алтай Александр Бердников.