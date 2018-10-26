Путин может отправить главу Республики Алтай в отставку этой осенью

Издание пишет, что «отправить его в отставку в равной степени могут как осенью, так и весной».
Среди кандидатов на отставку собеседники также назвали губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (по нему якобы пока нет решения), губернатора Мурманской области Марину Ковтун, главу Оренбургской области Юрия Берга. Кроме того, Кремлю предстоит определиться с временно исполняющим обязанности главы Сахалина.
Источники пояснили, что если сейчас глав регионов отправляют в отставку исходя из их неэффективности, то весной пойдет «ротация по электоральному принципу» — в зависимости от шансов на переизбрание, пишет polit.ru.
Топ-менеджер
В Кремле рассматривают сразу несколько кандидатов на место Александра Бердникова. Один из возможных претендентов на этот пост — уроженец Алтая, 44-летний директор Хабаровского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск» Иван Башунов, сообщал «Банкфакс» со ссылкой на источники.
Покинули посты
В течение октября свои посты покинули девять глав регионов — Александр Жилкин (Астраханская область), Юрий Коков (Кабардино-Балкария), Олег Кожемяко (Сахалинская область, назначен врио главы Приморского края), Алексей Кокорин (Курганская область), Олег Королев (Липецкая область), Александр Михайлов (Курская область), Наталья Жданова (Забайкальский край), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Рустем Хамитов (Башкирия).
При этом у всех, кроме Кокова и Ждановой, полномочия истекали в 2019 году. Тогда же истекут полномочия у Марины Ковтун, Бориса Дубровского, Александра Бердникова, Юрия Берга, Андрея Бочарова (Волгоградская область), Владимира Владимирова (Ставропольский край), Алексея Орлова (Калмыкия), Сергея Аксенова (Крым) и Олега Кувшинникова (Вологодская область).