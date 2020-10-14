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Недвижимость

Дом, который построил «Карнеол». Что ждет сотрудников НИИ, живущих в здании строящейся барнаульской школы

Читатели altapress.ru на днях напомнили об инновационной школе на 500 учащихся, которая должна быть построена на Змеиногорском тракте 45-а. В 2017 году проект запустила строительная компания «Карнеол». Каково же было удивление корреспондентов, когда обнаружилось, что в будущей школе живут сотрудники НИИСС им. Лисавенко.

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.
Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.

Амбициозный планы

Предполагалось, что образовательное учреждение решит «школьный» вопрос в этой части города, где преимущественно представлены квартиры среднего ценового сегмента. Их продажи страдали из-за нехватки социальных объектов. В частности, для полного счастья покупателям не хватало школы.

Для ее размещения девелопер решил реконструировать здание одного из бывших корпусов института им. Лисавенко. Объект и прилегающая территория были выкуплены строительной организацией на аукционе задолго до старта социального проекта.

Строительный парадокс

До определенного момента по адресу Змеиногорский тракт, 45-а базировался селекционный центр питомника. Потом здание долгое время пустовало и досталось «Карнеолу» в полуразрушенном состоянии.

По данным из неофициальных источников стало известно, что перед продажей (а, возможно уже после нее) институт нанял застройщика, чтобы привести в порядок часть помещений и оборудовать их для размещения работников научного центра.

Змеиногорский тр-т, 45а.
Змеиногорский тр-т, 45а.
yandex.ru

Так появились полноценные квартиры с подведенными коммуникациями, санузлами, комнатами. Всего их получилось 14 — по семь на двух этажах.

Квартирантов — а точнее арендаторов, ведь жильцы до сих пор платят институту аренду соцнайма — стали заселять сюда шесть лет назад, то есть в 2014 году. Примерно в это же время «Карнеол» выкупил бывший корпус питомника. А в 2017-м застройщик объявил о возведении школы.

НИИ им. Лисавенко
НИИ им. Лисавенко
Михаил Хаустов

Неделимое целое

По некоторым данным, часть здания, на которой живут сотрудники НИИСС, до сих пор принадлежит институту. Но на ней висит табличка «45-а», и она составляет единое целое с остальной частью будущего образовательного учреждения.

Здание выполнено в едином архитектурном стиле, и обе части (снаружи они условны) под одной крышей и облицованы, как говориться «под сплошную».

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.
Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.

Глядя на опрятное с виду единое строение сложно даже представить, что оно разделено внутри. Оно отличается странной конфигурацией — будто «спускается» с холма, под которым разместились складские помещения.

Со стороны Змеиногорского тракта строение трехэтажное, с противоположной — уже четырехэтажное. Здесь же находятся парадные входы в основную часть школы. При этом, войти отсюда в жилую часть не получится.

Выселить нельзя

Altapress.ru стало известно, что еще на начальной стадии переделки бывшего корпуса института в школу, руководство «Карнеола» успокаивало жильцов. «Никто вас не выселит, мы просто поставим ограду» — говорили им. Но как здание, кажущееся единым? И как на это соседство посмотрят контролирующиеся организации?

Скажем больше, служебные квартиры, где разместили сотрудников института, имеет статус нежилых помещении. За это жильцов уже успели оштрафовать. Да и «коммуналка» оказалась в разы больше, чем бывают в обычных квартирах. Работники института платят за воду, отопление и прочее владельцу коммуникаций, то есть «Карнеолу».

Прописаться на спорной территории тоже не представляется возможным, как и получить банальную выписку из домовой книги. Получается, что 11 семей оказались в подвешенном состоянии (из 14 квартир три пустуют).

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.
Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.

Представитель девелопера, пожелавший сохранить инкогнито, отметили, что руководство знает о жильца, но беспокоится не о чем. Без крыши над головой людей никто не оставит. И в целом, все будет хорошо.

Инновационная школа

Возвращаясь на три года назад, стоит отметить особый пыл, с которым руководство компании говорило о строительстве объекта. На тот момент «Карнеол» возглавлял Сергей Сухоруких. Сейчас директором значится Андрей Ляпин.

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

В 2017 году экс-руководитель рассказал altapress.ru о желании открыть именно инновационное образовательное учреждение, а не простую школу.

«Мы собираем информацию о новых методиках обучения, которые успешно внедрили в европейской части России. На следующем этапе — обучение будущего руководства школы, чтобы они могли грамотно организовать учебный процесс, соответствующий современным требованиям», — рассказал экс-руководитель компании «Карнеол» Сергей Сухоруких.

Авторы проекта хотели учесть опыт экспериментальной школы Михаила Щетинина в поселке Текос Краснодарского края и методику российского ученого Владимира Базарного. Но пока нет крыши над головой о педагогическом процессе речи быть не может.

Школа будет

Так утверждает застройщик. Об этом, хоть и с некоторой иронией, говорят рабочие. На вопрос о сроках в «Карнеоле» ответили, что школа откроется не позднее 1 сентября 2021 года.

Пока же девелоперу нужно заняться отделкой помещений, установкой необходимого оборудования и т .д. Вдобавок, справа от здания развернуты строительные работы. Их нужно тоже завершить в срок. А после этого благоустроить территорию вокруг.

Как бы то ни было, но сам объект выглядит добротно, как снаружи, так и внутри. В нем есть просторный холл, помещения для классов и спортзал. На первый взгляд, планировка не совсем стандартная для учебного заведения, но удобная и эргономичная.

Уже сейчас видно, что в будущих классах будет светло и тепло. А внутренняя отделка отличается от советского варианта светлыми пастельными оттенками.

Строители смеются — видимо в этой школе будут учиться только дети обеспеченных родителей с барнаульской «рублевки».

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.
Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте, 45-а.

Так это или нет станет известно минимум через год. А проблемы жильцов здания мешают им комфортно жить прямо сейчас.

Пока они боятся одного — выселения. Оказаться без крыши над головой — безрадостная перспектива.

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