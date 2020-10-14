Дом, который построил «Карнеол». Что ждет сотрудников НИИ, живущих в здании строящейся барнаульской школы

Читатели altapress.ru на днях напомнили об инновационной школе на 500 учащихся, которая должна быть построена на Змеиногорском тракте 45-а. В 2017 году проект запустила строительная компания «Карнеол». Каково же было удивление корреспондентов, когда обнаружилось, что в будущей школе живут сотрудники НИИСС им. Лисавенко.

Амбициозный планы

Предполагалось, что образовательное учреждение решит «школьный» вопрос в этой части города, где преимущественно представлены квартиры среднего ценового сегмента. Их продажи страдали из-за нехватки социальных объектов. В частности, для полного счастья покупателям не хватало школы.

Для ее размещения девелопер решил реконструировать здание одного из бывших корпусов института им. Лисавенко. Объект и прилегающая территория были выкуплены строительной организацией на аукционе задолго до старта социального проекта.

Строительный парадокс

До определенного момента по адресу Змеиногорский тракт, 45-а базировался селекционный центр питомника. Потом здание долгое время пустовало и досталось «Карнеолу» в полуразрушенном состоянии.

По данным из неофициальных источников стало известно, что перед продажей (а, возможно уже после нее) институт нанял застройщика, чтобы привести в порядок часть помещений и оборудовать их для размещения работников научного центра.

Змеиногорский тр-т , 45а. yandex.ru

Так появились полноценные квартиры с подведенными коммуникациями, санузлами, комнатами. Всего их получилось 14 — по семь на двух этажах.

Квартирантов — а точнее арендаторов, ведь жильцы до сих пор платят институту аренду соцнайма — стали заселять сюда шесть лет назад, то есть в 2014 году. Примерно в это же время «Карнеол» выкупил бывший корпус питомника. А в 2017-м застройщик объявил о возведении школы.

НИИ им. Лисавенко Михаил Хаустов

Неделимое целое

По некоторым данным, часть здания, на которой живут сотрудники НИИСС, до сих пор принадлежит институту. Но на ней висит табличка «45-а», и она составляет единое целое с остальной частью будущего образовательного учреждения.

Здание выполнено в едином архитектурном стиле, и обе части (снаружи они условны) под одной крышей и облицованы, как говориться «под сплошную».

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте , 45-а.

Глядя на опрятное с виду единое строение сложно даже представить, что оно разделено внутри. Оно отличается странной конфигурацией — будто «спускается» с холма, под которым разместились складские помещения.

Со стороны Змеиногорского тракта строение трехэтажное, с противоположной — уже четырехэтажное. Здесь же находятся парадные входы в основную часть школы. При этом, войти отсюда в жилую часть не получится.

Выселить нельзя

Altapress.ru стало известно, что еще на начальной стадии переделки бывшего корпуса института в школу, руководство «Карнеола» успокаивало жильцов. «Никто вас не выселит, мы просто поставим ограду» — говорили им. Но как здание, кажущееся единым? И как на это соседство посмотрят контролирующиеся организации?

Скажем больше, служебные квартиры, где разместили сотрудников института, имеет статус нежилых помещении. За это жильцов уже успели оштрафовать. Да и «коммуналка» оказалась в разы больше, чем бывают в обычных квартирах. Работники института платят за воду, отопление и прочее владельцу коммуникаций, то есть «Карнеолу».

Прописаться на спорной территории тоже не представляется возможным, как и получить банальную выписку из домовой книги. Получается, что 11 семей оказались в подвешенном состоянии (из 14 квартир три пустуют).

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте , 45-а.

Представитель девелопера, пожелавший сохранить инкогнито, отметили, что руководство знает о жильца, но беспокоится не о чем. Без крыши над головой людей никто не оставит. И в целом, все будет хорошо.

Инновационная школа

Возвращаясь на три года назад, стоит отметить особый пыл, с которым руководство компании говорило о строительстве объекта. На тот момент «Карнеол» возглавлял Сергей Сухоруких. Сейчас директором значится Андрей Ляпин.

Первоклассник. Школа. Олег Богданов

В 2017 году экс-руководитель рассказал altapress.ru о желании открыть именно инновационное образовательное учреждение, а не простую школу.

«Мы собираем информацию о новых методиках обучения, которые успешно внедрили в европейской части России. На следующем этапе — обучение будущего руководства школы, чтобы они могли грамотно организовать учебный процесс, соответствующий современным требованиям», — рассказал экс-руководитель компании «Карнеол» Сергей Сухоруких.

Авторы проекта хотели учесть опыт экспериментальной школы Михаила Щетинина в поселке Текос Краснодарского края и методику российского ученого Владимира Базарного. Но пока нет крыши над головой о педагогическом процессе речи быть не может.

Школа будет

Так утверждает застройщик. Об этом, хоть и с некоторой иронией, говорят рабочие. На вопрос о сроках в «Карнеоле» ответили, что школа откроется не позднее 1 сентября 2021 года.

Пока же девелоперу нужно заняться отделкой помещений, установкой необходимого оборудования и т .д. Вдобавок, справа от здания развернуты строительные работы. Их нужно тоже завершить в срок. А после этого благоустроить территорию вокруг.

Как бы то ни было, но сам объект выглядит добротно, как снаружи, так и внутри. В нем есть просторный холл, помещения для классов и спортзал. На первый взгляд, планировка не совсем стандартная для учебного заведения, но удобная и эргономичная.

Уже сейчас видно, что в будущих классах будет светло и тепло. А внутренняя отделка отличается от советского варианта светлыми пастельными оттенками.

Строители смеются — видимо в этой школе будут учиться только дети обеспеченных родителей с барнаульской «рублевки».

Altapress.ru побывал в строящейся инновационной школе на Змеиногорском тракте , 45-а.

Так это или нет станет известно минимум через год. А проблемы жильцов здания мешают им комфортно жить прямо сейчас.

Пока они боятся одного — выселения. Оказаться без крыши над головой — безрадостная перспектива.