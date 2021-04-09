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Недвижимость

Дом пионеров «распахнет» крыло. Стали известны детали проекта реставрации памятника архитектуры Барнаула

Дом пионеров, расположенный на ул. Пионеров, 2, наконец получил одобрение. Алтайохранкультура согласовала научно-проектную документацию по сохранению памятника культурного наследия Барнаула. Руководитель архитектурной мастерской, подготовившей проект, Евгений Тоскин, рассказал о том, каким будет знаковое здание краевой столицы.

Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Анна Зайкова.

Концертный зал

О том, что архитектурный объект намерены отремонтировать стало известно еще в 2018-м. Тогда краевым правительством было подписано распоряжение о разработке проектной документации по реставрации и приспособлению объекта к современному использованию. Проектом занялись в Архитектурной мастерской Тоскина.

Цветовое решение фасадов Дома пионеров, использование в проекте Архитектурной мастерской Тоскина.
Цветовое решение фасадов Дома пионеров, использование в проекте Архитектурной мастерской Тоскина.
ukn22.ru.

В планы вмешалась пандемия. Из-за этого документацию отправили на согласование только в прошлом году. О том, что проект отдали на экспертизу стало известно в ноябре 2020-го.

Процесс должен был продлиться до весны 2021 года. Наконец, все бюрократические процедуры пройдены. Проект готов к дальнейшей работе.

Он предполагает не просто капитальный ремонт, а комплексную реконструкцию. Архитектор Евгений Тоскин рассказал, что планируется полностью восстановить утраченное крыло вместе с концертным залом, площадью 356 кв. м. В нем появятся сцена, вместительный зал на 470 мест (390 — в самом зале и 80 — на балконе) и два входа — из самого Дома пионеров и со стороны улицы.

Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Анна Зайкова.

Напомним, памятник архитектуры потерял свое крыло из-за большого износа. Раньше в нем размещался Молодежный театр. В 2011 году он переехал в новое здание, а помещение было передано Дому пионеров. Позже его признали аварийным и снесли. Долгое время планировалось восстановить утраченное крыло. Наконец, появилась надежда, что памятник архитектуры будет восстановлен в первоначальном виде.

Воссоздание памятника архитектуры

Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Анна Зайкова.

Евгений Тоскин пояснил, что в отношении объектов культурного наследия нужно говорить не о восстановлении, а, скорее, о воссоздании.

«Еще до того, как крыло снесли, были подготовлены обмерные чертежи и материалы фотофиксации. На основе всего этого и планируется именно воссоздавать не только помещение и зал, но и все здание вместе с фасадом. Обновленный Дом пионеров будет максимально приближен к своему первоначальному облику», — пояснил архитектор.

Однако проект предполагает не только воссоздание, но улучшение с точки зрения комфорта людей и новых строительных норм. Но это не помешает специалистам вернуть Дому пионеров его первозданный вид, как внутри, так и снаружи.

Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Анна Зайкова.

В самом здании будет сделан капитальный ремонт. В него вернутся прежние интерьеры. Будут заменены старая проводка и коммуникации, крышу полностью отремонтируют. А главное, на свое место вернется сцена для театральных постановок и концертов.

«Это будет красивый и основательный концертный зал в прежнем, классическом стиле. Здесь мы также будем опираться на фотографии», — подчеркнул Тоскин.

Высокий балл — не помеха

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

Объекту очень повезло. Руководитель архитектурной мастерской пояснил, что документация ушла на экспертизу до принятия в Алтайском крае новых сейсмических норм. Они не коснулись здания.

Напомним, пока их отменили только для жилой застройки. В отношении реконструкции и реставрации объектов, повышенная балльность действует до сих пор. Ей должны соответствовать все конструктивы зданий, независимо от года их возведения.

Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Анна Зайкова.

«У нас есть большой опыт работы с реставрацией памятников культурного наследия в условиях повышенных сейсмических норм. Это, конечно, катастрофа. Стоимость таких проектов можно смело умножать на два. А сложность строительства просто не сопоставима. С простыми зданиями проще. Здесь же приходится одновременно думать о том, как сохранить внешний вид, и каким образом обеспечить сейсмостойкость», — рассказал Тоскин.

Осталось немного

Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Дворец творчества на ул. Пионеров, 2 в ожидании реставрации (ноябрь 2020 года).
Анна Зайкова.

Что касается сроков, то о них говорить еще очень рано. Но проект прошел один из сложнейших этапов — Госэкспертизу. Дело осталось за подготовкой рабочей документации и ожиданием финансирования.

В этом году проект реставрации пока не попал в краевую адресную инвестиционную программу. Зато в КАИП на 2021 год уже заложены средства на реставрацию другого объекта, которым занимается Архитектурная мастерская Тоскина — Алтайский государственный краеведческий музей. На одно только здание на ул. Ползунова, 46 планируется выделить около 57,5 млн рублей.

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