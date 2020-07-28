Дом с часами: в Барнауле построят гигантский жилой комплекс на 1800 квартир

Комитет по строительству Барнаула выдал компании «Адалин-Строй» разрешение на возведение многоквартирного дома повышенной комфортности на улице Власихинской, 65 А (рядом с «Ашаном», между «Лентой» и ТЦ «Волна»). Жилой комплекс вместит 1826 квартир. Он будет состоять из четырех корпусов разной этажности, объединенных общим большим двором.

Как рассказали в компании, этажность будет снижаться от улицы Власихинской к ленточному бору — начиная с флагмана, заканчивая строениями, образующими остальной жилой комплекс (с 18 до 16 этажей соответственно).

Здесь же разместится собственная зона парковки с 6 выездами на прилегающие улицы. Планируется, что строительство завершится до 31 декабря 2022 года.

В «Адалин-Строе» рассказали и об изюминке ЖК: 18-этажный флагманский корпус со стороны улицы Власихинской украсят большие часы. На данный момент разрабатывается проект установки сложного механизма.

Современный жилищный комплекс на ул. Власихинская , 65 а realtai.ru

Пока в компании не раскрывают секрет того, каким будет дизайн часов. Но уже заявлено, что они будут самыми большими в Барнауле.

На этапе проектирования застройщик уделил много внимания планировкам, архитектуре комплекса, отделке мест общего пользования, благоустройству и озеленению двора. Некоторые решения будут применены впервые.

Подробнее о всех фишках проекта станет известно после старта продаж в сентябре этого года.

Современный жилищный комплекс на ул. Власихинская , 65 а realtai.ru

Напомним, жилой комплекс занимает участок в 8 Га. За него девелопер боролся с другими известными гигантами строительной отрасли Барнаула, в числе которых была ИСК «Союз». Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по адресу улица Власихинская прошел в конце января 2020 года.

Его начальная цена равнялась 56,5 млн рублей, в итоге «Адалин-Строй» выиграл право аренды за 131 млн.

ЖК будет возводиться в рамках проектного финансирования. Партнером выступит Сбербанк. Что касается сроков возведения жилищного комплекса, то «Адалин-Строй» не считает их рекордными. Все дело в современных технологиях строительства, которые позволяют работать над большими проектами в абсолютно плановом режиме.

Современный жилищный комплекс на ул. Власихинская , 65 а realtai.ru