Дом с шахматным полом продают в Барнауле за 42 млн рублей

Площадь самого дома 360 кв. м. Участок - 12 соток.
Внутри коттеджа на первом этаже расположен теплый бассейн. Также там есть сауна и отдельный душ.
Внутри все полностью меблировано, выполнен качественный ремонт из дорогостоящих материалов.
Пол выложен шахматной плиткой, каменные лестницы, уютные спальни с удобными кроватями. Ванная комната выполнена в стиле барокко. Также там есть не только душевая кабина, но и полноценная ванна.
Рядом располагаются: магазин, аптека, детский сад, школа. Удобная транспортная развязка.