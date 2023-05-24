24 мая
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Недвижимость

Гадание на кофейной гуще. Барнаульский риэлтор о том, в какую недвижимость лучше вкладываться прямо сейчас

Прогноз изменения стоимости квартир в будущем Дмитрий Дворядкин, директор компании «Династия 24», называет гаданием на кофейной гуще — неизвестно, какие еще потрясения ждут страну и рынок. И все же по косвенным признакам можно предположить, как будет развиваться рынок недвижимости. Чего ожидать инвесторам и куда сейчас стоит вкладывать деньги, он рассказал altapress.ru.

Загородная недвижимость.
Загородная недвижимость.
Фото Дмитрия Лямзина

Падения не будет

Сейчас цена квадратного метра жилья в Барнауле уже перешагивает 130–150 тыс. рублей.

Растут ставки по ипотеке. Рабочая, без скидок и госпрограмм, варьируется от 11 до 13%. Дмитрий Дворядкин называет ее заградительной, то есть той, которая сдерживает спрос.

«Соответственно, людей, которые готовы что-то покупать с привлечением ипотечного кредита, очень и очень мало, — говорит он. — На рынок выходят те, кому действительно требуется решить свой жилищный вопрос. А их всегда было меньшинство».

За счет сдерживание спроса, цена на квартиры, скорее всего, не будет резко взлетать. Но и расти не перестанет, по крайней мере, в Барнауле. Все из-за дефицита новостроек, хороших локаций и квартальной застройки и, конечно, инфляции.

Сейчас в Барнауле продают в два раза меньше квартир, чем 2021 году, при этом строят на треть меньше. Как отмечает эксперт, нехватку жилых комплексом могут создавать искусственно, оставляя в резерве целые дома и не продавая все, что возводят сейчас.

Деньги. Инвестиции.
Деньги. Инвестиции.
pixabay.com.

Не помогает цене и финансирование по экскроу-счетам, которым так недовольны строители. Банки теперь оказывают большое влияние на рынок новостроек.

«Можно сказать однозначно: цены на недвижимость растут всегда, — добавил Дмитрий Дворядкин. — Другой вопрос, что в какой-то момент времени, в течение одного-полутора лет они могут скорректироваться, чуть снизиться. Но позже все равно продолжат расти».

Как отметил риелтор, сейчас как раз наступает время баланса: квартиры покупают и продают достаточно хорошо, но без ажиотажа. Поэтому предпосылок для падения цен в Барнауле пока нет.

Все взвесить

Дмитрий Дворядкин заключил, что сейчас — не лучшее время для инвестиции в жилищную недвижимость в Барнауле. Однако, если подойти к процессу осознанно, выбирать те комплексы, локации и правильные моменты входа, то все еще по-прежнему можно приумножать капитал.

«Пойти на «Авито», что-то купить, через годик продать и заработать 400-700 тыс. рублей, как это было раньше, — так лучше не делать, — сказал риелтор. — Нужно думать, рассчитывать перспективы. Важно собрать всю информацию и понимать примерную доходность и т.д.».

Санкт-Петербург. Канал Грибоедова.
Санкт-Петербург. Канал Грибоедова.
unsplash.com.

Интересно, что сейчас предприимчивые барнаульцы переключили взгляд на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и причерноморских городах.

«С этими локациями всегда все более-­менее стабильно, эти локации продолжают притягивать к себе инвесторов, — сказал риелтор. — Но опять же, нужно правильно выбирать локации, если хотите приумножить капитал. Нельзя бездумно купить долевку по первому попавшемуся рекламному щиту. Может случится так, что продать объект будет тяжело после какого-то периода, везде свои нюансы».

Нравится барнаульцам и недвижимость в Новосибирске — уровень жизни в сибирской столице более привлекателен. А средняя стоимость жилья у нас примерно одинаковая — 100 тыс. рублей.

Окраины — в тренде

А вот на рынке нежилых помещений есть, где разгуляться. Как отмечает Дмитрий Дворядкин, после коронавируса и других непростых потрясений последний лет, вдруг стало ясно, что экономика в России активно развивается. Потребуются помещения под развитие нового бизнеса и расширение действующего.

В нише коммерческой недвижимости сложился глобальный дефицит. «Их не хватает ни для производства, ни для технопарков, ни для работы с документами, — сказал риелтор. — Кто заселяет офисные центры в Барнауле? К нам стали заходить крупные игроки. Наши цены для них, прямо скажем, — копейки».

Вид на Барнаул, панорама Барнаула, дома.
Вид на Барнаул, панорама Барнаула, дома.
Дмитрий Лямзин.

В пример он привел многочисленные банки, которые забирают лучшие городские локации. ««Альфа-банк» поселился в бывшем Доме быта, «ВТБ» — в нескольких бизнес-центрах, включая, Шумакова, 23а, Малахова, 88в, — перечислил риелтор. — Огромные площади, тысячи квадратных метров одномоментно занимают банкиры, садят туда, например, свои кол-центры».

Не отстают и офисы производственных компаний — птицефабрик, зерноперерабатывающей промышленности и т. д.

При этом собеседник подчеркнул, что особенным спросом, вопреки ожиданиям, у арендаторов пользуется коммерческая недвижимость в спальных районах. «В центре площади никому не нужны, их не могут сдать по 300 рублей за кв. м, — утверждает он. — В спальниках она превышает 1,5 тыс. рублей за кв. м».

Не быть спекулянтом

«Мы видим, что стоимость коммерческих помещений бьет мыслимые и немыслимые рекорды — 170–200 тыс. рублей за кв. м. Это говорит о колоссальном спросе, который в ближайшее время будет только расти», — подчеркнул Дмитрий Дворядкин.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Фото Дмитрия Лямзина

Рынок нежилых помещений динамично развивается, все время появляются новые продукты. Риелтор привел в пример девелоперов, которые предлагают не просто помещение, а готовый бизнес с ремонтом и даже готовым арендатором и системой управления покупаемых площадей.

«Это пользуется у нас просто космическим спросом, поэтому есть смысл посмотреть в эту сторону, — советует собеседник. — Это намного интереснее, чем быть челноком, который «купил долевку — продал» — и так по кругу. Никакие это на самом деле не инвесторы, а спекулянты, которые для экономики приносят больше вреда, чем пользы».

Он отметил, что современный инвестор — тот, кто зарабатывает на купленных у застройщика акциях, либо тот, кто использует помещение для увеличения капитала, а не для купли и продажи с наценкой.

Немного статистики

На 23 месте Алтайский край в рейтинге по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет.

9,5% годовых могла принести владельцам недвижимость в регионе. Без учета сдачи ее в аренду этот показатель составлял всего 6,5%.

К такому выводу пришло агентство «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики.

При этом Москва и Санкт-Петербург занимают в рейтинге 37 и 62 место соответственно. Любимый барнаульскими инвесторами Новосибирская область — на 68 месте.

Возглавляют список Краснодарский край и Республика Алтай. Это явный повод инвесторам подумать о вкладе в туристическую недвижимость.

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