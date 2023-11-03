Двухэтажный дом с шикарным ремонтом продают в Барнауле за 53,5 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Томского Мушкетерского Полка.

Дом с теплым бассейном на мушкетерской улице продают за 53,5 млн рублей.

Дом имеет общую площадь 238 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 224 тыс. рублей.

Участок имеет удобное местоположение, а во дворе растут красивые деревья.

Ha пepвoм этaжe располагается вxодная зона, гapдepобнaя, гoстиная, кухня, вaнная комнатa c душевой. По всему первому этаже проложен теплый пол.

На втором этаже есть три большие комнаты, гардepобная, а также ванная комната с теплым полом.

В цоколе расположен кабинет, большой зал, котельная, прачечная.

Владелец отмечает, что в доме есть большой теплый бассейн с подсветкой.

Также имеется банный комплект, который включает в себя баню, мокрую зону, большую теплую беседку с кухней. При этом по всему комплексутеплый пол.

Если вы очень любите жарить шашлык, то дом точно для вас, ведь тут есть целая мангальная зона, тандыр, шашлычная, русская печь.

На территории постелен рулонный газон, посажены туи, яблони.

Ранее сообщалось, что дом с огромной печкой продают в Барнауле за 24,9 млн рублей.