Дом с веселыми полосами построят у Ленточного бора в Барнауле

В строящемся в пяти минутах ходьбы от Трассы здоровья квартале планируют возвести два корпуса нового жилого комплекса. Какими они будут и зачем архитектор оставил на серых фасадах яркие акценты, расскажет altapress.ru.

Шестнадцатиэтажные корпусы построит компания «Шотландия» на ул. 6-я Нагорная, 15г/2, а его проект выполнила «Мастерская Золотова». Проект представили на градостроительном совете.

В зданиях появятся 95 и 110 квартир. Во втором случае покупателей ждет большое количество миниатюрных однушек.

Серый фасад зданий разнообразят белые, зеленые и желтые цвета — их выбирали, опираясь н, а концепцию проекта планировки. «Каждый из домов будет напоминать дерево: на них имеются вертикальные элементы — это стволы, базовая часть — корень, и разнообразная крона с листвой», — сказал Владимир Золотов. Такое решение похвалил замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко.

В одной из высоток появится подземный паркинг на 70 мест. В благоустроенном дворе — детские и спортивные площадки, озеленение, стоянки для машин. По соседству сейчас строят высотку.

В будущем в квартале должна появиться школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 300 мест. Однако пока их нет, и как заметили эксперты, новые дома увеличивают нагрузку на 48 школу.

Проект дома на ул. 6-я Нагорная , 15г/2. «Мастерская Золотова»

Архитектор Владимир Золотов отметил, что техзадание предусматривало проектирование только домов.

«Не сразу Москва строилась. Любой микрорайон появляется поэтапно, — сказал Сергей Боженко. — Рано или поздно будут построены и школа, и детский сад. Конечно, не завидую архитектору, который не может ответить на эти вопросы, отвечать все-таки заказчику и администрации».

Проект поддержали.

Напомним, что сейчас проект планировки квартала предусматривает строительство 16 высоток до 25 этажей.

Ранее мы рассказывали о другом проекте на 6-й Нагорной: многоэтажки на фундаменте старого недостроя.