Домик для белки-летяги и «цыганское» барокко: с какими капризами сталкиваются барнаульские дизайнеры

Его называют пожаром, цунами, тайфуном и другими стихийными бедствиями. Он, если верить народным поговоркам, — причина ссор и даже разводов. Речь о ремонте. Altapress.ru выяснил, так ли дорого стоят услуги дизайнера и как определить хорошего ремонтника по его перфоратору.

Побольше крови

Сложно поверить, но ремонтные организации — одни из немногих счастливчиков, чью работу «пощадил» коронавирус. Спасает специфика работы.

«Мы выполняем заказ минимум полгода. Сначала клиент отдает предоплату. Затем два-три месяца дизайнер разрабатывает проект будущего ремонта. Работы ведутся несколько месяцев, и только после этого мы получаем основную часть денег», — поясняет директор студии дизайна и ремонта «Квадрат» Олег Рожнев.

Возникает вопрос: а нужен ли вообще дизайнер, если можно все придумать самому или набраться идей в интернете?

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

Антон Шахматов,

директор дизайнерской студии «Бронза»:

Повторять чью-то готовую идею бывает неуместно для всей квартиры. Лучше хотя бы комбинировать элементы из разных понравившихся заказчику работ, так получится что-то новое. Дизайнер помогает систематизировать все желания заказчика, отбросить лишнее. В процессе работы с клиентом мы его обучаем основам стилевых правил. И зачастую даже тот, кто был настроен категорично, начинает прислушиваться к идеям специалистов.

Сотрудничество с дизайнером тоже начинается именно с поиска примеров в интернете, чтобы можно было понять предпочтения хозяина дома или квартиры. Затем заключается договор и делаются замеры объекта.

«Чтобы разработать планировку, клиенту нужно заполнить так называемое техническое задание — анкету об образе жизни. Семейное положение, наличие детей, домашних животных. Также любые пожелания, касающиеся конечного результата. Важно даже, где женщина наносит макияж, чтобы удобно расположить свет», — рассказывает дизайнер студии «Квадрат» Юлия Кравченко.

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

Создание 3D-модели будущего шедевра и чертежи занимают два-три месяца с учетом переделок.

«Бывает, что картинка понравилась клиенту с первого раза, а бывает, и после пятого приходится все рисовать заново. А чертежи — вообще отдельная тема, важная только для ремонтников и строителей. Это их „дорожная карта“. Ведь по ним и выполняется работа. Если там допущена ошибка, все может пойти не по плану», — делится Елена Загороднева, дизайнер студии Best House.

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

Интересно, что выбор интерьера может характеризовать человека. Конечно, люди старшего возраста выбирают классику или даже барокко. А молодежь тяготеет к минимализму. Среди самых необычных пожеланий были искусственный водопад, качели и домик для белки-летяги в однокомнатной квартире. Или черный коридор с отметинами крови. Еще «цыганское» барокко: дорогая мебель, позолота, рюши. Такие интерьеры, конечно, редки.

Нельзя экономить

Когда чертежи и 3D-макет готовы, можно наконец начать «строительный шопинг», который тоже способен внести коррективы в проект. Дизайнеры помогают выбрать материалы, и иногда они могут отличаться от тех, что планировались. Если того хочет клиент. Так ремонт дома или квартиры становится еще более уникальным.

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

«Главное в ремонте — чтобы результат был по душе, чтобы интерьер получился не только стильным, но и практичным. К примеру, сейчас редко заказывают многоуровневые потолки из гипсокартона, жидкие обои на стены и ламинат в комбинации с плиткой на пол. На смену пришли менее громоздкие натяжные потолки со светодиодной подсветкой, плотные виниловые обои и более практичная кварцвиниловая плитка на пол», — отмечает директор фирмы «Мастер-класс» Александр Зубарев.

К лету материалы подорожали на 10, а то 20%, считают эксперты. Основные причины две: сезонное повышение цен от производителя и старый добрый взлет доллара, который никогда не остается незамеченным.

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

Максим Крючихин,

владелец ремонтной фирмы «Крючихин»:

Нужно учитывать в первую очередь бюджет заказчика. Мы спрашиваем, сколько он готов потратить, и идем по пути компромисса. Например, предлагаем рассрочку за работу. На сантехнике и электричестве экономить нельзя ни в коем случае ради собственной безопасности. Подешевле можно взять, например, обои или плитку.

Качество материалов часто отвечает формуле «чем дороже, тем лучше». Выхода на самом деле два: заказать только проект, а дальше самому искать бригаду подешевле или вовсе сделать ремонт своими руками. Или же идти до конца и делать ремонт с помощью специалистов, рекомендованных дизайнерами и под их же надзором. Чтобы результат был как на картинке. В этом случае готовьте кошелек и валерьянку, так как общая цена будет кусаться.

Цифра Около 1,2 тыс. рублей за квадратный метр — цена дизайнерского проекта дома или квартиры. От 6 тыс. рублей за квадратный метр будут стоить отделочные работы без материалов.

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

Мастер-ломастер

Как найти хороших ремонтников? Не так уж и сложно. Чаще всего работает «сарафанное радио». Но если вы его не услышали, то главными критериями будут опрятный внешний вид работников и техническое оснащение бригады. А также наличие офиса у фирмы — «шарашкины конторы» на нем экономят.

Еще обязательно составляется подробная смета, по которой заказчик понимает, какие работы нужно провести и сколько стоят материалы.

Важно учитывать, берет ли фирма на себя решение организационных вопросов: расчет, закупку, доставку и подъем материалов, вывоз строительного мусора.

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

«Если подрядчик говорит: „Какие материалы купите, такими и сделаем“, это значит, что он не разбирается в материалах, имеет низкий уровень профессионализма и ответственность за качество работ нести не собирается. В случае брака скажут просто: „Какой материал купили — таким и сделали“», — предупреждает Александр Зубарев, директор фирмы «Мастер-класс».

Отдельное внимание стоит уделить техническому оснащению специалистов. Инструменты — как кисти художника: если их не хватает или они в плохом состоянии, картину нарисовать не получится.

«Если человек приходит на объект с одной дрелью в пакете из продуктового магазина, на него не стоит полагаться. Чем лучше оснащена бригада, тем она надежнее. И чем больше мастер вкладывается в инструмент и ухаживает за ним, тем ответственнее он относится к работе. И когда заказчик платит за услуги, то в эту цену прежде всего входит профессионализм и опыт строителей», — объясняет Олег Рожнев, директор студии дизайна и ремонта «Квадрат».

Дизайн интерьеров Предоставлено Altapress.ru

Если же у вас самих есть много времени, сил и нервных клеток, можно сделать все самостоятельно. Ну, попробовать. Хотя опытные специалисты настоятельно не рекомендуют.

Александр Зубарев,

директор ремонтной фирмы «Мастер-класс»:

Мы всегда рекомендуем доверить ремонт хорошим мастерам, имеющим профессиональный инструмент и обладающим многолетним опытом производства ремонтно-отделочных работ. Что касается электромонтажных и сантехнических работ, а также монтажа межкомнатных дверей и натяжных потолков, однозначно нужно обращаться к профессионалам — это прежде всего ваша безопасность. По видеоурокам, конечно, тоже можно провести какие-то работы, если обладаешь навыками. Однако сейчас интернет переполнен информацией, где псевдоспециалисты не всегда понимают, о чем говорят.

Недвижимость. Ремонт в квартире. СС0

Переделка неудачной «самостоятельной работы» будет стоить гораздо дороже, чем приглашение квалифицированных мастеров в начале. Ведь демонтаж — дополнительная статья расходов в смете.

Цифра По данным 2ГИС, в Барнауле зарегистрированы 282 организации по ремонту.

Анна Кабанова