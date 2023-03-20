Домик в эмирате. Какую зарубежную недвижимость предпочитает алтайская элита

Жители Алтайского края в среднем тратят гораздо большие бюджеты на покупку недвижимости за рубежом, чем москвичи. Такой вывод ранее сделали аналитики международного брокера недвижимости Tranio в исследовании по итогам 2022 года. О том, для чего и в каких странах покупают квартиры и виллы жители края, а также какие налоги им нужно платить, altapress.ru рассказала аналитик компании Анастасия Никитина.

Могут позволить

Благодаря исследованию компании Tranio стало известно, что жители Москвы, Санкт-­Петербурга и Краснодарского края в 2022 году чаще всех интересовались покупкой недвижимости за рубежом. Среди них москвичи лидируют по среднему бюджету — 300 тыс. евро.

При этом аналитики заметили, что некоторые регионы страны тратят на недвижимость за рубежом более крупные бюджеты. В пример они привели Алтайский край со средней цифрой 381 тыс. евро.

Такие значения абсолютно нормальны для региона, отметила Анастасия Никитина, ссылаясь на данные компании. Добавила, что к ним поступает не так много заявок из Алтайского края по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. И те жители края, которые могут позволить себе жилье за границей, выбирают недвижимость премиум-класса.

«Такая картина достаточно типична в нашей статистике. От тех регионов, где жители обладают более высоким доходом, и где прослойка среднего класса больше, мы получаем много заявок, но их медианный бюджет ниже, так как многие запросы ориентированы на недорогие объекты», — объясняет аналитик.

Таиланд. unsplash.com

И, наоборот, в регионах, где средний доход населения ниже московского, и общее число заявок невысокое. Однако все они — от состоятельного меньшинства.

«У таких клиентов есть запрос на высокое качество, особенно если это объект для собственного проживания. Также они склонны выбирать более стабильные локации, где стоимость объекта выше, но зато рисков меньше», — говорит Анастасия Никитина.

Любимые уголки

В прошлом году жители Алтайского края больше всего запрашивали недвижимость в ОАЭ. Этот выбор объясняется дружелюбной юрисдикцией страны.

«У россиян не возникает проблем с оплатой или прохождением комплаенса (соответствия требованиям — Прим. ред.). Клиенты часто покупают апартаменты в Дубае для арендного бизнеса: жилье там пользуется большим спросом у арендаторов из-за большого количества релокантов и усилий правительства по привлечению состоятельных иностранцев со всего мира», — говорит аналитик.

Также за покупку недвижимости можно получить резидентскую визу. Причем далеко не многие бегут оформлять ее сразу после покупки. Но иметь такую возможность — неплохой бонус.

Турция. unsplash.com

На втором месте у жителей края — Турция. Тоже с дружественной юрисдикцией. Здесь можно оплатить покупку недвижимости переводом из российского банка и криптовалютой.

Особенности такого направления — невысокие цены, вид на жительство и даже возможность получить паспорт. Для этого нужно инвестировать в жилье от 400 тыс. долларов и владеть им не менее трех лет.

Кроме того, страна хорошо знакома покупателям, ведь они наверняка не раз отдыхали здесь.

На третьем месте в сердцах барнаульцев и других жителей края — далекий Таиланд. Самая любимая локация — Пхукет. Здесь берут жилье и для сдачи, и для собственного отдыха.

Таиланд. unsplash.com

«Инвесторов привлекает, что сделку можно провести полностью удаленно и что застройщики предлагают проекты с гарантированной доходностью. На Пхукете очень хорошо развита туристическая инфраструктура, при этом цены еще не достигли пика», — отмечает Анастасия Никитина.

Кстати, согласно исследованиям компании, пятерка самых популярных стран для покупки недвижимости за рубежом среди россиян выглядит так:

Турция 24% ОАЭ 10% Грузия 9% Испания 8% Греция 8%

Для себя и на аренду

Разумеется, вспомнить всех поименно и разгласить информацию о клиентах Tranio не может. Но аналитик сказал, что основные клиенты — предприниматели, собственники бизнеса и менеджеры высшего звена.

Костюм CCO

Большинство клиентов из Алтайского края покупает недвижимость для себя или для арендного бизнеса — они не профессиональные инвесторы.

«Профессиональные инвесторы обычно выбирают более сложные инвестиционные продукты с более высоким уровнем риска: инвестиции в строительство или проекты редевелопмента», — говорит Анастасия Никитина.

Налоги на продажу

При покупке и продаже недвижимости покупатель платит налог на передачу права собственности по законам той страны, к которой она относится. В Дубае он составляет 4%, Турции — 4% (их оплачивают напополам с продавцом), в Таиланде — 2%. Это не считая регистрационных и административных сборов, страховок и прочего.

С налогом на доход от аренды чуть сложнее: его нужно платить и в России, и в стране, где находится недвижимость. Это при условии, что между государствами нет взаимного соглашения об избежании двойного налогообложения, отметил аналитик.

Турция. unsplash.com

«Например, если инвестор купил квартиру в ОАЭ и сдает ее в аренду, то он не платит налог от дохода в ОАЭ, потому что в местном налоговом законодательстве нет такого налога. Тогда он платит только налог в России по ставке в размере 13%", — объясняет Анастасия Никитина.

В Таиланде есть такой налог: его уплачивает управляющая компания, которая удерживает с получаемой собственником на зарубежный счет прибыли по ставке 15%, если владелец не налоговый резидент Таиланда. И плюс налог в России 13%.

А вот с Турцией соглашение есть. Благодаря ему доход граждан РФ от аренды жилья в Турции облагается только там. Ставку рассчитывают по прогрессивной шкале в зависимости от суммы дохода.

Так, налогом не облагают объекты с прибылью не более 21 тыс. лир (83 тыс. рублей). При доходе до 270 тыс. рублей нужно платить 15%. До 596 тыс. рублей — до 20% и т.д.

Море , природа , океан. unsplash.com

Ежегодный платеж

Что касается ставки ежегодного налога, в ОАЭ его вообще нет, но нужно платить за содержание общий территории здания и капремонт. Такую сумму определяет застройщик.

В Турции налог рассчитывается из кадастровой стоимости. Ставка на объект жилой недвижимости в крупной провинции, например, такой как Анкара или Анталья, составит 0,2%, в остальных — 0,1%.

В Таиланде платеж зависит от типа недвижимости. Владельцев вилл дешевле 50 млн батов (107 млн рублей) или квартиры дешевле 10 млн батов (21,5 млн рублей) освобождают от налога на недвижимость, если они в ней прописаны.

В противном случае ставка применяется на всю кадастровую стоимость. Так за виллу стоимостью до 25 млн батов платят налог 0,03%. До 50 млн — 0,05%. Далее — 0,1%. Налог на квартиру до 40 млн — 0,02%. До 65 млн — 0,03%. До 90 млн — 0,05%.

Все фото в материале иллюстративные.