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Недвижимость

Дорогая мебель, камин и олень на стене. В Барнауле продается офисник премиум-класса за 12 млн рублей

На днях на сайте недвижимости «Циан» появилось нестандартное для рынка коммерческой недвижимости предложение. Это необычное офисное помещение в бизнес-центре «Парус», расположенном по адресу пл. Баварина, 2. Владельцы оценили стоимость квадратного метра здесь в 61,5 тыс. рублей.

Уникальное офисное помещение, расположенное на пл. Баварина, 2.
Уникальное офисное помещение, расположенное на пл. Баварина, 2.
"Циан".

Помещение, общая площадь которого 195 кв. м, находится в центре Барнаула, на одиннадцатом этаже здания «Паруса». Оно прекрасно подходит для ведения серьезного бизнеса. Сюда не стыдно пригласить самого статусного гостя — клиента или потенциального партнера.

Одна из главных фишек элитной недвижимости — панорамные окна. Другая — эксклюзивный ремонт. В отделке использованы дорогие, экологичные материалы.

Панели из темного дерева, роскошная мебель, широкие подоконники, необычные аксессуары и большой аквариум. Антураж прекрасно дополняют камин и головокружительный вид из окна на город и реку Обь.

Уникальное офисное помещение, расположенное на пл. Баварина, 2.
Уникальное офисное помещение, расположенное на пл. Баварина, 2.
«Циан».

К тому же, все пространство обустроено весьма эргономично и с умом. Одним словом, дизайнеры хорошо потрудились над проектом этого офисного помещения.

Собственник один, обременений нет — прекрасный вариант для серьезной компании с амбициозными планами на будущее.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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