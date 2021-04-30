Дорогие и двухэтажные. ТОП-5 квартир Барнаула, где может разгуляться не только фантазия

5 место. Двушка, где комнаты друг над дружкой
- Цена — 6,3 млн рублей
- Общая площадь — 78,6 кв. м.
- Адрес — ул. Димитрова, 41/39
- Тип дома — кирпичный
Эта двухэтажная двухкомнатная кроха станет находится в самом центре краевой столицы. В ней сделан неплохой ремонт, есть три лоджии и две уборные.
Новому собственнику в качестве бонуса дополнительно достанутся погреб и гараж рядом с домом.
«Дом был предназначен для педагогов, поэтому проживают в нем только интеллигентные соседи», — говорится в объявлении на сайте «Циан».
4 место. Двухэтажная квартира с белоснежной кухней
- Цена — 13,9 млн рублей
- Общая площадь — 143 кв. м.
- Адрес — ул. Приречная, 5
- Тип дома — монолитный
Практически весь первый этаж этой двухуровневой квартиры выполнен в светлых тонах. Из всех помещений особенно выделяется абсолютно белая кухня. Кроме нее здесь находятся столовая, гостиная и детская комната.
На втором этаже трехкомнатной квартиры, судя по описанию на сайте «Авито», разместились спальня и гардероб. В ней две уборные, оборудованные итальянской сантехникой. Одна — для хозяев пентхауса, вторая — для гостей.
Из квартиры с панорамным видом на город есть свой выход на крышу.
3 место. Два этажа в гуще городской истории
- Цена — 13,99 млн рублей
- Общая площадь — 201,8 кв. м.
- Адрес — ул. Короленко, 91
- Тип дома — кирпичный
В этой пятикомнатной квартире много интересных особенностей. Она точно подойдет любителям тихого отдыха у камина. Для этого здесь есть все, что нужно. Во-первых, непосредственно, сам камин. Он от итальянского бренда, выполнен в классическом стиле и аккуратно разместился в зоне отдыха.
Во-вторых, окна квартиры хоть и на солнечной стороне, но выходят во двор. А это значит, что шум оживленного центра точно не нарушит тишину и покой обитателей элитной квартиры. В добавок, по словам автора объявления на «Авито» рядом живут интеллигентные соседи.
Еще одна особенность — три балкона и огромная лоджия с эркером.
В квартире четыре просторные комнаты и кухня-гостиная с зоной отдыха и обеденной зоной. Есть две уборные, что немаловажно для двухэтажной недвижимости. Большое количество встроенных шкафов и отдельная кладовая позволят удобно разложить уйму вещей.
Дом находится в престижном районе исторической части краевой столицы. Его территория огорожена и круглосуточно охраняется. Вокруг дома удобные места для парковки. К тому же, рядом построены подземные гаражи.
2 место. Пентхаус с панорамным видом на Барнаул
- Цена — 16,5 млн рублей
- Общая площадь — 172,9 кв. м.
- Адрес — ул. Приречная, 5
- Тип дома — монолитный
Квартиры в жилом комплексе «Аквамарин» отличаются не совсем типичными решениями для организации жилого пространства. Так, в данном экземпляре с сайта «Циан», несмотря на высокий этаж, удалось добиться эффекта загородного дома. Все это за счет открытой террасы со снежной горской зимой и бассейном в летнее время.
Ценителям красивого вида из окна наверняка понравятся панорамные окна. А любители теплого уюта придется по вкусу дизайнерский интерьер, совмещающий классицизм и современный лофт.
1 место. Двухуровневая квартира с выходом на террасу
- Цена — 19 млн рублей
- Общая площадь — 218 кв. м.
- Адрес — ул. Партизанская, 105
- Тип дома — кирпичный
Авторы объявления на «Авито» назвали эту трехкомнатную квартиру уникальной. С точки потребительской зрения это похоже на правду, ведь у дома в центре города есть море места, где можно оставить свою машину.
«Приезжая в любое время, всегда будет место, где припарковать свой автомобиль», — говорится в тексте.
Сама квартира трехкомнатная. В ней выполнен современный ремонт. Планировка удобная. Есть две спальни, гостиная, кухня и два санузла.