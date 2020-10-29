Дорого-богато. Осенний топ-5 квартир Барнаула, стоимостью свыше 20 млн рублей

5 место. Четырехкомнатная квартира в стиле евроминимализма
- Цена — 20,5 млн рублей
- Площадь — 170 кв. м
Просторная четырешка разместилась в элитном жилом комплексе на Змеиногорском тракте, 102/19. Здесь есть джакузи, две лоджии, гардеробная, много современных «наворотов», море свободного места и трехметровые потолки.
В доме консьерж, а по всему периметру ЖК — круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Очень много парковочных мест для автомобилей, что немаловажно.
На территории: три фонтана, несколько детских игровых площадок, освещенная зона отдыха со скамейками, отдельный выход в расположенный рядом сосновый лес.
4 место. Пятикомнатная квартира с видами в три стороны света
- Цена — 21 млн рублей
- Площадь — 245 кв. м
Роскошная квартира с большими окнами продается в центре города, в кирпичном доме на ул. Молодежная, 3-б. В распоряжении будущих владельцев будут три просторные лоджии, две ванные комнаты с санузлами, сауна с душевой, хозяйственная комната.
Квартира с отличной планировкой, все узаконено. Высота потолков — 3 м. Но требуется незначительный косметический ремонт.
В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны. Здесь хорошо развита инфраструктура: школы и вузы, как на ладони.
В доме охрана, консьерж, видеонаблюдение по всему периметру, закрытая территория двора. Чистые подъезды и лифты. Отличные соседи.
3 место. Четырешка с хамамом
- Цена — 23,5 млн рублей
- Площадь — 190 кв. м
Квартира продается в экологически чистом районе. Дом расположен в сосновом бору по адресу Змеиногорский тракт, 71-а.
Территория закрытая, охраняется, есть видеонаблюдение и консьерж. Дом имеет два входа. В квартире сделан дизайнерский ремонт. Организованы приточная вентиляция, кондиционирование. Обеспечена звукоизоляция. В квартире есть хамам, два санузла, две гардеробные комнаты, на окнах установлены мраморные подоконники. Дополнительную безопасность имущества обеспечивает сигнализация.
2 место. Четырехкомнатная квартира с двумя парковочными местами
- Цена — 25 млн рублей
- Площадь — 166 кв. м
Чудо-квартира находится в Центральном районе Барнаула, на Змеиногорском тракте 102/20.
В ситуации, когда даже крохотный закуток для машины на вес золота, два парковочных места в крытом паркинге в довесок к квартире — это прекрасный вариант. А здесь бонусом идет еще и отдельная кладовая в подвале дома.
С таким набором гараж не нужен. Место для хранения вентилируется и укомплектовано необходимыми оборудованием, в том числе мебелью. Здесь можно спокойно оставить вещи, велосипеды, автомобильную резину не по сезону.
Кстати, дизайн-проект квартиры выполнен членом Союза дизайнеров России, осуществлялся авторский надзор на всех этапах проведения отделочных работ.
Здесь есть два санузла, гардеробная, три лоджии. Жилье продается с мебелью.
Кухня Leicht (Германия) со встроенным холодильником Electrolux и бытовой техникой Siemens, корпусная мебель Hulsta (Германия), Interlubke (Германия), Calligaris (Италия) и Mr. Dors (Россия). А вот мягкой мебели нет.
1 место. Трешка в поселке Три фонтана
- Цена — 25,7 млн рублей
- площадь — 131 кв. м
Большая, со вкусом обставленная квартира находится в восьмиэтажной высотке по адресу Змеиногорский тракт, 104-в. Это элитный поселок Три фонтана. Здесь не просто красиво, но и безопасно — территория охраняемая.
Дом построен у самой кромки леса. Близость природы и свежий воздух — далеко не все плюсы недвижимости VIP-класса. Новому владельцу достанутся 131 квадрат жилого пространства, необычная планировка, свежий ремонт (2020 года) и современная обстановка со стильной мебелью.
Это прекрасный «семейный» вариант. Кстати, рядом несколько детских садов и множество детских площадок.
Справка
При подготовке ТОПа стало понятно, что на рынке элитной недвижимости происходят какие-то перемены. Практически все предложения, вошедшие в рейтинг, появились на интернет-площадке в течение октября.
О том, почему владельцы взялись продавать дорогие квартиры, и не виноват ли коронавирус, подстегнувший вторую волну пандемии, можно только строить догадки. Их altapress.ru обязательно проверит, обратившись к экспертам.
Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.