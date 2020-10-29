Дорого-богато. Осенний топ-5 квартир Барнаула, стоимостью свыше 20 млн рублей

Листья, как и ставки на ипотечные кредиты падают, а вот спрос на жилье растет. По словам риелторов «вторичка» нынче не в моде. Однако рынок недвижимости пополнился любопытными предложениями, на которые стоит обратить внимание. Представляем ТОП самых дорогих, но очень красивых квартир. Элитное жилье представлено на сайте «Авито».

5 место. Четырехкомнатная квартира в стиле евроминимализма

Четырехкомнатная квартира в стиле евроминимализма. «Авито»

Цена — 20,5 млн рублей

Площадь — 170 кв. м

Просторная четырешка разместилась в элитном жилом комплексе на Змеиногорском тракте, 102/19. Здесь есть джакузи, две лоджии, гардеробная, много современных «наворотов», море свободного места и трехметровые потолки.

В доме консьерж, а по всему периметру ЖК — круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Очень много парковочных мест для автомобилей, что немаловажно.

На территории: три фонтана, несколько детских игровых площадок, освещенная зона отдыха со скамейками, отдельный выход в расположенный рядом сосновый лес.

4 место. Пятикомнатная квартира с видами в три стороны света

Пятикомнатная квартира с видами в три стороны света. «Авито».

Цена — 21 млн рублей

Площадь — 245 кв. м

Роскошная квартира с большими окнами продается в центре города, в кирпичном доме на ул. Молодежная, 3-б. В распоряжении будущих владельцев будут три просторные лоджии, две ванные комнаты с санузлами, сауна с душевой, хозяйственная комната.

Квартира с отличной планировкой, все узаконено. Высота потолков — 3 м. Но требуется незначительный косметический ремонт.

В шаговой доступности парковые зоны, фонтаны, прогулочные зоны. Здесь хорошо развита инфраструктура: школы и вузы, как на ладони.

В доме охрана, консьерж, видеонаблюдение по всему периметру, закрытая территория двора. Чистые подъезды и лифты. Отличные соседи.

3 место. Четырешка с хамамом

Четырешка с хамамом. «Авито».

Цена — 23,5 млн рублей

Площадь — 190 кв. м

Квартира продается в экологически чистом районе. Дом расположен в сосновом бору по адресу Змеиногорский тракт, 71-а.

Территория закрытая, охраняется, есть видеонаблюдение и консьерж. Дом имеет два входа. В квартире сделан дизайнерский ремонт. Организованы приточная вентиляция, кондиционирование. Обеспечена звукоизоляция. В квартире есть хамам, два санузла, две гардеробные комнаты, на окнах установлены мраморные подоконники. Дополнительную безопасность имущества обеспечивает сигнализация.

2 место. Четырехкомнатная квартира с двумя парковочными местами

Четырехкомнатная квартира с двумя парковочными местами. «Авито».

Цена — 25 млн рублей

Площадь — 166 кв. м

Чудо-квартира находится в Центральном районе Барнаула, на Змеиногорском тракте 102/20.

В ситуации, когда даже крохотный закуток для машины на вес золота, два парковочных места в крытом паркинге в довесок к квартире — это прекрасный вариант. А здесь бонусом идет еще и отдельная кладовая в подвале дома.

С таким набором гараж не нужен. Место для хранения вентилируется и укомплектовано необходимыми оборудованием, в том числе мебелью. Здесь можно спокойно оставить вещи, велосипеды, автомобильную резину не по сезону.

Кстати, дизайн-проект квартиры выполнен членом Союза дизайнеров России, осуществлялся авторский надзор на всех этапах проведения отделочных работ.

Здесь есть два санузла, гардеробная, три лоджии. Жилье продается с мебелью.

Кухня Leicht (Германия) со встроенным холодильником Electrolux и бытовой техникой Siemens, корпусная мебель Hulsta (Германия), Interlubke (Германия), Calligaris (Италия) и Mr. Dors (Россия). А вот мягкой мебели нет.

1 место. Трешка в поселке Три фонтана

Четырешка с хамамом. «Авито».

Цена — 25,7 млн рублей

площадь — 131 кв. м

Большая, со вкусом обставленная квартира находится в восьмиэтажной высотке по адресу Змеиногорский тракт, 104-в. Это элитный поселок Три фонтана. Здесь не просто красиво, но и безопасно — территория охраняемая.

Дом построен у самой кромки леса. Близость природы и свежий воздух — далеко не все плюсы недвижимости VIP-класса. Новому владельцу достанутся 131 квадрат жилого пространства, необычная планировка, свежий ремонт (2020 года) и современная обстановка со стильной мебелью.

Это прекрасный «семейный» вариант. Кстати, рядом несколько детских садов и множество детских площадок.

Справка При подготовке ТОПа стало понятно, что на рынке элитной недвижимости происходят какие-то перемены. Практически все предложения, вошедшие в рейтинг, появились на интернет-площадке в течение октября. О том, почему владельцы взялись продавать дорогие квартиры, и не виноват ли коронавирус, подстегнувший вторую волну пандемии, можно только строить догадки. Их altapress.ru обязательно проверит, обратившись к экспертам.

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