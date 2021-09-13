Дорогое подполье. В Барнауле массово продают подвальные помещения в жилых домах

В краевой столице ведется прием заявок на участие в аукционе по продаже нежилых подвальных помещений. В лоте значится 11 позиций по приватизации муниципальной собственности. В основном это подвалы, расположенные в домах разных районов Барнаула, и два помещения на первом этаже зданий. Начальная стоимость каждого варьирует от 580 тыс. рублей до 3,6 млн рублей.

Прием заявок от желающих прикупить нежилые помещения закончится через две недели — 27 сентября. Торги организовал комитет управления муниципальной собственностью Барнаула.

На аукцион выставлены нежилые помещения в подвалах следующих домов:

По ул. Западная 4-й , 83 ( Н1), площадью 70,8 кв. м — стоимость 580 тыс. рублей

83 Н1), площадью 70,8 кв. м — стоимость 580 тыс. рублей По бульваре 9 Января , 90 ( Н-6), площадью 165,6 кв. м — 824 тыс. рублей.

90 Н-6), площадью 165,6 кв. м — 824 тыс. рублей. По ул. Георгиева , 55 ( Н-2), площадью 114,4 кв. м — 858 тыс. рублей

55 Н-2), площадью 114,4 кв. м — 858 тыс. рублей По ул. Энтузиастов , 5 ( Н4), площадью 340,2 кв. м — 1,5 млн рублей

5 Н4), площадью 340,2 кв. м — 1,5 млн рублей По ул. Островского , 31 ( Н2), площадью 322,3 кв. м — 2,1 млн рублей

31 Н2), площадью 322,3 кв. м — 2,1 млн рублей По ул. Юрина , 192 ( Н1), площадью 215,6 кв. м — 2,6 млн рублей

192 Н1), площадью 215,6 кв. м — 2,6 млн рублей По ул. Западной 4-й , 78/ул. Германа Титова ( Н1), площадью 602,5 кв. м — 2,9 млн рублей

78/ул. Германа Титова Н1), площадью 602,5 кв. м — 2,9 млн рублей По ул. Новосибирской , 1а ( Н5), площадью 624 кв. м — 3,35 млн рублей

1а Н5), площадью 624 кв. м — 3,35 млн рублей По Павловском тракте , 132 ( Н21), площадью 414,2 кв. м — 3,6 млн рублей

Подвал , окошко. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Кроме того, в лоте значатся нежилые помещения на первом этаже зданий на ул. Анатолия, 91 и ул. Юбилейной, 1а в селе Гоньба. Общая площадь имущества — 112,3 кв. м и 81,4 кв. м соответственно. Стоимость первого предложения составляет 3,4 млн рублей, второго — 592 тыс. рублей.

Памятная доска в честь Анатолия Мельникова. altai-ter.er.ru/ Факт В доме на ул. Анатолия, 91 жил и работал председатель Барнаульского городского исполнительного комитета, известный градоначальник Анатолий Мельников. Он ввел одну из главных традиций в краевой столице — празднование Дня города. Весной прошлого года altapress.ru писал о том, что на стене жилого здания появилась памятная доска в честь легендарного градоначальника.

Добавим, что в отношении подвалов указано обременение — обеспечение сохранности и свободного доступа для обслуживания и эксплуатации сетей, оборудования и узлов учета.

Пока на аукцион никто не заявился. К слову, объекты уже выставлялись на продажу 29 сентября 2020-го, 2 февраля 2021-го (торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок) и 17 августа текущего года (сняты с торгов).

Подвал. Бойлерная. pixabay.com.

Как отмечает «ЖКХ-Контроль», ряд подвальных помещений, а также чердаков, колясочных, противопожарных проходов, лифтерных и даже мусоросборочных камер, включен в реестр муниципальной собственности, поэтому власти могут распоряжаться данными площадями. В том числе продавать на открытых аукционах.

Помещения могут подойти для магазинов, парикмахерских, кафе и других видов бизнеса.