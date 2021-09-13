Дорогое подполье. В Барнауле массово продают подвальные помещения в жилых домах

Прием заявок от желающих прикупить нежилые помещения закончится через две недели — 27 сентября. Торги организовал комитет управления муниципальной собственностью Барнаула.
На аукцион выставлены нежилые помещения в подвалах следующих домов:
- По ул. Западная 4-й, 83 (Н1), площадью 70,8 кв. м — стоимость 580 тыс. рублей
- По бульваре 9 Января, 90 (Н-6), площадью 165,6 кв. м — 824 тыс. рублей.
- По ул. Георгиева, 55 (Н-2), площадью 114,4 кв. м — 858 тыс. рублей
- По ул. Энтузиастов, 5 (Н4), площадью 340,2 кв. м — 1,5 млн рублей
- По ул. Островского, 31 (Н2), площадью 322,3 кв. м — 2,1 млн рублей
- По ул. Юрина, 192 (Н1), площадью 215,6 кв. м — 2,6 млн рублей
- По ул. Западной 4-й, 78/ул. Германа Титова (Н1), площадью 602,5 кв. м — 2,9 млн рублей
- По ул. Новосибирской, 1а (Н5), площадью 624 кв. м — 3,35 млн рублей
- По Павловском тракте, 132 (Н21), площадью 414,2 кв. м — 3,6 млн рублей
Кроме того, в лоте значатся нежилые помещения на первом этаже зданий на ул. Анатолия, 91 и ул. Юбилейной, 1а в селе Гоньба. Общая площадь имущества — 112,3 кв. м и 81,4 кв. м соответственно. Стоимость первого предложения составляет 3,4 млн рублей, второго — 592 тыс. рублей.
Факт
В доме на ул. Анатолия, 91 жил и работал председатель Барнаульского городского исполнительного комитета, известный градоначальник Анатолий Мельников. Он ввел одну из главных традиций в краевой столице — празднование Дня города. Весной прошлого года altapress.ru писал о том, что на стене жилого здания появилась памятная доска в честь легендарного градоначальника.
Добавим, что в отношении подвалов указано обременение — обеспечение сохранности и свободного доступа для обслуживания и эксплуатации сетей, оборудования и узлов учета.
Пока на аукцион никто не заявился. К слову, объекты уже выставлялись на продажу 29 сентября 2020-го, 2 февраля 2021-го (торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок) и 17 августа текущего года (сняты с торгов).
Как отмечает «ЖКХ-Контроль», ряд подвальных помещений, а также чердаков, колясочных, противопожарных проходов, лифтерных и даже мусоросборочных камер, включен в реестр муниципальной собственности, поэтому власти могут распоряжаться данными площадями. В том числе продавать на открытых аукционах.
Помещения могут подойти для магазинов, парикмахерских, кафе и других видов бизнеса.