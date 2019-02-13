«Дружный-2»: новый дом с улучшенными планировками поступил в продажу

17-этажный дом по адресу: ул. 65 лет Победы, 9 с улучшенными планировками будет выполнен из утепленных панелей, а первые четыре этажа будут одеты в теплый навесной вентилируемый фасад. В каждом подъезде по два грузовых лифта, без мусоропровода (контейнеры для раздельного сбора мусора). Просторный чистые дворы с парковочными местами и детскими площадками и газонами традиционно украсят территорию вокруг дома. В доме предлагаются 1,2,3 -комнатные квартиры площадью до 60 кв. м.
Дом уже строится. Это пятый дом в квартале «Дружный-2» от «Жилищной инициативы». Район пользуется популярностью среди барнаульцев прежде всего благодаря сданному рядом микрорайону Дружный, в котором построены детский сад и школа, имеется масса детских и спортивных площадок. В домах, выставленных на продажу чуть ранее почти не осталось свободных квартир, поэтому дом на ул. 65 лет Победы, 9 это последний шанс приобрести квартиру в этом микрорайоне от одного из ведущих застройщиков Барнаула.
Приглашаем за покупкой!
Наши офисы продаж:
- ул. Крупской, 86: (3852) 505−313,
- ул. Власихинская, 99: (3852) 505−414,
- ул. С. Семенова, 11: (3852) 505−212 (офис продаж в Дружном).
ЖИ в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке.
Застройщик: ООО «Строительная инициатива». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф