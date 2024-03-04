Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий на задворках центра Барнаула. Одно станет большим автосервисом, второму дадут вторую жизнь и наполнят коммерческими помещениями.

Ползунова, 57в – автосервис

Два одноэтажных здания в границах ул. Ползунова и пер. Циолковского перестроят в единый комплекс автосервиса. Над проектом работал архитектор Сергей Попов из мастерской «Итог».

Стены из кирпича и шлакоблоков закроют современные отделочные материалы в темно-сером цвете с акцентными желтыми полосами. Члены градостроительного совета попросили подготовить еще несколько других цветовых решений фасада.

Автосервис от других зданий отделит противопожарная стенка. Вокруг объекта есть проезд для спецтехники. Пандусы перед въездными воротами в боксы выходят на красную линию ул. Ползунова.

1020 кв. м - общая площадь здания.

Проект согласовали, попросив учесть замечания.

Ленина, 185а – с кабинетами

Участок расположен в отдалении от красной линии пр. Ленина, напротив парка «Солнечный ветер».

Как выглядит здание на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова" Как выглядит здание на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова"

На нем расположен одноэтажный нежилой дом. Часть его фундамента используют для нового здания. Оно будет без подвала. В помещения можно использовать как офисы или кабинеты для бытового обслуживания. Основной вход организуют со стороны пр. Ленина.

Фасады функционального здания отделают светлыми сэндвич-панелями и керамогранитом, подобным тем, что есть на соседних жилых домах. Вечерняя подсветка будет сдержанной – по нижней части козырька, чтобы не засвечивала квартиры.

Проект здания на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова" Проект здания на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова" Проект здания на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова" Проект здания на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова" Проект здания на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова" Проект здания на ул. Ленина, 185а. "Мастерская Золотова"

Отметим, что проект выполнила «Мастерская Золотова» по заказу компании «Беркат», которая занимается арендой помещений. А также оптовой продажей фруктов, мясных и молочных продуктов, одеждой, обувью, необработанным табаком и т.д.

628 кв. м – площадь здания;

10 парковочных мест на участке.

Проект согласовали, попросив решить вопросы по проезду: один из подъездов к зданию проходит через территорию жилых домов.

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