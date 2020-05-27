Две стройки заморозили в Барнауле

Одна из строек — это торгово-развлекательный комплекс на ул. Балтийской, 34. Его возведением занимается Андрей Комяков, собственник компании «Строительная перспектива». Там уже готова коробка здания, крыша и фасады.
По плану это должен быть торговый центр в 20 тыс. кв. м. с огромной парковкой.
Вторая «замороженная» стройка находится на ул. Островского, 41б. Работами занимается «Домстрой-Барнаул». Компания пыталась возвести здание физкультурно-оздоровительного назначения со встроенными административными помещениями. На объекте частично установлены каркас и перекрытия 1 этажа.
Разрешение на строительство объекта истекает уже 7 июля. Незавершенный ФОК расположен в квартале «Невском-2».
Причины, по которым стройки приостановили, не сообщаются.