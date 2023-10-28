Милый загородный дом продают за 14 млн рублей. Он располагается по адресу Казенная Заимка, ул. Арбатская, 39А

Двухэтажный дом с шикарным уличным бассейном продают в Барнауле за 14 млн рублей.

Общая площадь дома 370 кв. м. Один жилой квадрат тут обойдется в 37 тыс. рублей.

Рядом находится красивое озеро и река Обь.

Владелец отмечает, что теppитория участкa pовнaя и пpaвильной фoрмы. Двор уложен тротуарный плиткой. Есть отличный капитальный летний бассейн глубиной полтора метра.

Двухэтажное жилище имеет три входа и может вместить в себя две семьи.

На первом этаже располагается просторная кухня-студия, зал, комната, санузел, кладовые помещения и хозяйственное помещение для обслуживания коммуникаций.

Из кухни-студии есть выход на большую летнюю веранду, а также во двор.

На втором этаже четыре огромных спальни с санузлами в них, большой холл, гардеробная. Отопление - газовое.

Во дворе жаркая баня из бруса, летняя беседка, в которой есть мангал, тандыр, казан, печь.

Также есть пристроенный гараж, который вмещает в себя две машины.

В доме остается вся встроенная мебель: кухня, гардеробная, встроенные шкафы.

Ранее стало известно, что за огромный замок с русской кухней продают в Барнауле за 37 млн рублей.