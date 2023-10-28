Двухэтажный дом с шикарным уличным бассейном продают в Барнауле за 14 млн рублей.

Общая площадь дома 370 кв. м. Один жилой квадрат тут обойдется в 37 тыс. рублей.
Рядом находится красивое озеро и река Обь.
Владелец отмечает, что теppитория участкa pовнaя и пpaвильной фoрмы. Двор уложен тротуарный плиткой. Есть отличный капитальный летний бассейн глубиной полтора метра.
Двухэтажное жилище имеет три входа и может вместить в себя две семьи.
На первом этаже располагается просторная кухня-студия, зал, комната, санузел, кладовые помещения и хозяйственное помещение для обслуживания коммуникаций.
Из кухни-студии есть выход на большую летнюю веранду, а также во двор.
На втором этаже четыре огромных спальни с санузлами в них, большой холл, гардеробная. Отопление - газовое.
Во дворе жаркая баня из бруса, летняя беседка, в которой есть мангал, тандыр, казан, печь.
Также есть пристроенный гараж, который вмещает в себя две машины.
В доме остается вся встроенная мебель: кухня, гардеробная, встроенные шкафы.
Ранее стало известно, что за огромный замок с русской кухней продают в Барнауле за 37 млн рублей.