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Недвижимость

Двухэтажную плавучую гостиницу продают в Алтайском крае за 6 млн рублей

Плавучую гостиницу выставили на продажу в городе Камень-на-Оби. Двухэтажное строение на «подушке» реализуют за 6 млн рублей.

Плавучая гостиница.
Плавучая гостиница.
Авито.

По этой же цене в Барнауле можно купить трехкомнатную квартиру в новостройке от 80 до 115 квадратных метров или двухэтажный таунхаус в черте города площадью 140 квадратов.

Площадь плавучей гостиницы — 135 квадратов.

Автор объявления указал, что здание оснащено независимой энерго-системой, генератором, солнечными батареями, ветряками и гелиевыми аккумуляторами. В наличие есть баки для 4 тонн питьевой воды.

«Отопление — газовый котел, горячая вода. На первом этаже полы с подогревом. На втором есть батареи, четыре жилых номера. В каждой комнате — двуспальная кровать, ЖК-телевизор, цифровая приставка, душ, туалет», — пишет владелец.

Гостиница полностью оборудована для проживания — есть кухня со всевозможной встроенной техникой. Также имеется возможность порыбачить. «На улице» расположены баня и туалет. Там же оборудована зона отдыха с мангалом и тандыром.

На территории гостиницы установлена система видео-наблюдения. Управление комплексом производится с помощью двух лодок, но они в стоимость не вошли.

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