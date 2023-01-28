Двушку с большой кухней со всей техникой продают в Барнауле за 6,5 млн рублей

В квартире одна спальня, есть гостиная. В просторной кухне владельцы оставляют всю технику: холодильник, варочную панель, духовой шкаф, вытяжку, посудомоечную машину. Кстати, их кузни можно выйти прямо на большую и застекленную лоджию.
В прихожей есть гардеробная.
Окна квартиры выходят на парк. В помещении светло и тепло.
В микрорайоне, где расположен дом, есть детские сады, новая школа с бассейном. Рядом все для комфортной жизни: супермаркеты, гипермаркет «Лента», ТРЦ «Арена», «Европа», ТЦ «Леруа Мерлен».
Собственник у квартиры один.
Кстати, ранее в Барнауле продавали идеальную двушку с видом на город продают за 10,2 млн.
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