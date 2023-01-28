Двушку с большой кухней со всей техникой продают в Барнауле за 6,5 млн рублей

В Барнауле продают квартиру с двумя комнатами за 6,5 млн рублей по адресу ул. 65 лет Победы, 41. Площадь жилья 65,4 кв.м. Объявление разместили на «Циан».

Двушка с большой кухней со всей техникой.

В квартире одна спальня, есть гостиная. В просторной кухне владельцы оставляют всю технику: холодильник, варочную панель, духовой шкаф, вытяжку, посудомоечную машину. Кстати, их кузни можно выйти прямо на большую и застекленную лоджию.

В прихожей есть гардеробная.

Окна квартиры выходят на парк. В помещении светло и тепло.

В микрорайоне, где расположен дом, есть детские сады, новая школа с бассейном. Рядом все для комфортной жизни: супермаркеты, гипермаркет «Лента», ТРЦ «Арена», «Европа», ТЦ «Леруа Мерлен».

Собственник у квартиры один.

Кстати, ранее в Барнауле продавали идеальную двушку с видом на город продают за 10,2 млн.