18 января
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Недвижимость

Заходи и живи. Идеальную двушку с видом на город продают за 10,2 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру в центре города с видом на Барнаул продают за 10,2 млн рублей в Барнауле. Она находится на Партизанской улице, 55. Объявление размещено на «Авито».

Двухкомнатная квартира, 74,5 кв. м за 10,2 млн рублей
Двухкомнатная квартира, 74,5 кв. м за 10,2 млн рублей
Авито

Площадь двушки — 74,5 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь почти 137 тыс. рублей.

Квартира находится на 11 этаже из 16. Отсюда открывается красивый вид на Барнаул.

В квартире сделали дизайнерский ремонт в светлых тонах. В похожих оттенках подбирали интерьер. Благодаря этому, в комнатах всегда светло.

Квартира мебелирована. Комнаты изолированы друг от друга. Здесь есть просторная гостиная с электрокамином. Уютная спальня и ванная комната с ванной. Кухня совмещена с лоджией, на которой обустроили столовую зону. Здесь сделали панорамные окна.

Вместе с квартирой продают за 1 млн рублей машиноместо на подземной парковке.

Рядом с домом расположены вузы, школы и детские сады. Рядом много продуктовых магазинов и кафе.

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