Заходи и живи. Идеальную двушку с видом на город продают за 10,2 млн рублей в Барнауле

Площадь двушки — 74,5 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь почти 137 тыс. рублей.
Квартира находится на 11 этаже из 16. Отсюда открывается красивый вид на Барнаул.
В квартире сделали дизайнерский ремонт в светлых тонах. В похожих оттенках подбирали интерьер. Благодаря этому, в комнатах всегда светло.
Квартира мебелирована. Комнаты изолированы друг от друга. Здесь есть просторная гостиная с электрокамином. Уютная спальня и ванная комната с ванной. Кухня совмещена с лоджией, на которой обустроили столовую зону. Здесь сделали панорамные окна.
Вместе с квартирой продают за 1 млн рублей машиноместо на подземной парковке.
Рядом с домом расположены вузы, школы и детские сады. Рядом много продуктовых магазинов и кафе.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!