«Двушку» с интересной планировкой и видом на водоем продают в Москве за 14 млн рублей

Двухкомнатную квартиру площадью 62 кв.м. продают в Москве за 14 млн рублей по адресу ул. Льва Яшина, 9. Объявление разместили на «Циан».

Квартира расположена в доме 2015 года постройки, в пяти минутах ходьбы от метро Некрасовка.

В квартире раздельный санузел, большая кухня 13 кв. м, две лоджии, эркерные окна, вид из окон во двор и на зеленую зону с водоемом. Перед помещением есть тамбур, где можно разместить шкаф, велосипеды, коляски.

Ремонт дизайнерский. Будущим владельца остается некоторая мебель по договоренности.

Рядом с домом есть несколько ТЦ, школа и детский сад, фитнес центры и кафе. В шаговой доступности парк и озеро.

Кстати, в Барнауле за 10,5 млн рублей продают светлую «двушку».