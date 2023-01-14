14 января
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Недвижимость

Двухкомнатную квартиру на счастливом 13-м этаже продают в Барнауле за 10,5 млн рублей

«Двушку» площадью 68 кв.м. продают в Барнауле по адресу ул. Приречная, 2А за 10,5 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

Приречная, 2А.
Приречная, 2А.
"Циан".

В квартире раздельный санузел, отдельные кухня и спальня. Есть большая ванная комната, гардеробная, кондиционер. Из кухни можно выйти на лоджию.

Вся мебель достается новому владельцу.

Ремонт делали из качественных материалов, «для себя». Из окон с 13 этажа открывается вид на водоем, большую детскую площадку и на место для занятия спортом.

В доме консерьеж, въезд на парковку только через ворота, собственная газовая котельная. Также автор добавляет, что в квартире низкие коммунальные.

Ранее в Барнауле продавали похожу квартиру за 12 млн рублей. В ней три комнаты и современная планировка.

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