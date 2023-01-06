3-х комнатную светлую квартиру с современной планировкой продают в центре Барнаула за 12 млн рублей

Трехкомнатную квартиру по дизайн-проекту продают в Барнауле за 12 млн рублей. Объявление размещено на Авито .

Трехкомнатную квартиру по дизайн-проекту продают в Барнауле за 12 млн рублей

Уютная квартира площадью 76 кв.м. находится по адресу ул. Пролетарская, 160 на 10 этаже.

По словам автора объявления, вся мебель и техника в квартире новая. При отделке использовались широкоформатный керамогранит производство Италия, а весь санфаянс был привезен под заказ.

Окна квартиры выходят на южную сторону, у кухни-гостиной площадь 30 кв.м. с витражным выходом на большую лоджию, также есть гардеробная. Все комнаты изолированы.

Потолки в спальнях с целью экологичности выровнены и покрыты безопасной эмалью. В остальных зонах, пишет автор, использовали экологичные теневые натяжные потолки.

В доме закрытая территория, консьерж, видеонаблюдение и два лифта.

Во дворе детская площадка, большое количество парковочных мест и подземная парковка.

В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и торговые центры.