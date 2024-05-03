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Недвижимость

Двушку с собственной террасой и модным душем продают в Барнауле за 10,3 млн рублей

Двухкомнатная квартира с модным ремонтом продается в Барнауле за 10,3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Двушку с собственной террасой и модным душем продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
Двушку с собственной террасой и модным душем продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 57,6 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 178 тыс. рублей.

Двушка располагается в ЖК "Аврора" на 25 этаже 25-ти этажного дома. За счет этого у квартиры есть собственная терраса.

Большие панорамные окна, солнечная сторона — все это будет радовать владельцев каждый день.

В квартире есть спальня с выходом на террасу, детская, кухня с зоной отдыха, санузел с душевой и небольшая гардеробная. Стоит обратить внимание на душ, ведь именно такой сейчас находится на пике популярности.

Двушку с собственной террасой и модным душем продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
Двушку с собственной террасой и модным душем продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
"Авито"

Для новых хозяев есть все необходимое для проживания: техника, мебель и посуда. В детской есть спортивный уголок для ребенка.

Терраса заслуживает отдельного внимания. Летом есть возможность установить бассейн или просто наслаждаться прекрасным видом города.

По периметру дома установлено видеонаблюдение.

В шаговой доступности магазины "Ярче" и "Мария Ра", больница, поликлиника, детские сады, школы.

Ранее сообщалось, что однокомнатную квартиру с шикарными люстрами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей.

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