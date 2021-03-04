Едим дома. ТОП-5 самых дорогих пятикомнатных квартир с необычными кухнями и другими приятными «плюшками»

Кухня — святая святых любой квартиры. Выбирая новое жилье, хозяйки заходят в первую очередь сюда. В преддверие Масленицы altapress.ru взглянул на барнаульскую недвижимость через «кухонную» призму. А чтобы не мелочиться, мы предлагаем рассмотреть варианты «на вырост». В пятикомнатной квартире тесно точно не будет. Каждому — по спальне, а главе семейства — отдельный кабинет. Весенние предложения щекочут нервы ценой, но ласкают глаз необычной «начинкой».

5 место. Небольшая , но уютная квартира в доме рядом с Мизюлинской рощей

Цена — 3,6 млн рублей

Адрес — ул. Энтузиастов , 34

34 Площадь — 83,6 кв. м.

В Барнауле продается квартира за 3,6 млн рублей в доме , расположенном рядом с Мизюлинской рощей. «Циан».

В пятикомнатной квартире с сайта «Циан» оборудована прекрасная кухня в скандинавском стиле. В ней чувствуется холодная сдержанность, но вкупе с вставками, имитирующими натуральное дерево, выглядит она вполне уютной.

Главное, она оборудована всем необходимым для приготовления различных блюд, в том числе вкусных блинов на Масленицу. Все, что может понадобиться — под рукой. А лишнее отлично входит во вместительные шкафы.

И все это достанется будущим владельцам недвижимости. Помимо кухонного гарнитура в квартире останутся водонагреватель и шкаф-купе.

В очень теплой квартире есть два санузла и вместительная кладовка, но нет балкона. Дополнительным преимуществом может служить погреб во дворе.

Двор ухоженный, рядом расположены детские сады школы, поликлиника, аптеки, магазины. Свежим воздухом можно подышать в Мизюлинской роще или отправиться в «Лесную сказку» и в парк спорта им. Смертина.

4 место. Квартира с простой и удобной кухней в стиле «советского конструктивизма»

Цена — 5,5 млн рублей

Адрес — ул. Энтузиастов , 32

32 Площадь — 157,9 кв. м.

Квартира за 5,5 млн рублей , расположенная на ул. Энтузиастов , 32. «Авито».

«Продается очень просторная, светлая, уютная квартира для многодетной и дружной семьи», — с этих слов начинается небольшое, но информативное объявление на «Авито».

Пятикомнатная квартира находится в доме по соседству с предыдущим экземпляром нашего рейтинга. Кухня здесь большая, но в ней нет лишних деталей. Немного смущает навесной потолок, утяжеляющий пространство, но этот небольшой недостаток вполне компенсируют ее габариты. Если будущей хозяйке не понравится интерьер без излишеств, она вполне может заменить гарнитур. Сюда хорошо впишется любое дизайнерское решение.

Еще одна изюминка квартиры — окна, которые выходят на три стороны света. Плюс — в ней еще и очень тепло.

Во дворе дома есть детская площадка и парковка, где ведется видеонаблюдение. Рядом находятся детская поликлиника, две школы и два детских садика.

3 место. Элитные хоромы с европейской отделкой и чисто русской помпезностью

Цена — 13,9 млн рублей

Адрес — ул. Малахова , 119

119 Площадь — 150 кв. м.

В Барнауле за 13,9 млн рублей продается элитная пятикомнатная квартира на ул. Малахова , 119. «Циан».

Большая, плотно упакованная пятикомнатная квартира с сайта «Циан» находится в одной из трех башен элитного дома 2009 года постройки.

Начинена недвижимость с истинно сибирским размахом. Во-первых, в отделке используется натуральный испанский и арабский мрамор, бук. Межкомнатные двери сделаны из массива ясеня. Все обои — итальянские.

В квартире прекрасная кухня. Она выглядит тяжеловесной, но если речь зайдет о вместительности, эргономичности и необычном дизайне, то она будет вне конкуренции.

В-третьих, кроме кухни, спальни, детской комнаты и большой гостиной в квартире оборудованы: сауна (с отделкой из липы, канадского кедра) с подсветкой Cariitti и финской печкой, декорированной арабским песчаником, а также комната отдыха и спортзал.

В доме есть два лифта, консьерж, видеонаблюдение, теплые подземные парковки с круглосуточной охраной.

2 место. Пятикомнатная квартира с панорамным видом на город и тремя лоджиями

Цена — 14,5 млн рублей

Адрес — пр. Красноармейский , 79

79 Площадь — 200 кв. м.

Квартира за 14,5 млн рублей с уютной кухней и тремя лоджиями , расположенная на пр. Красноармейский , 79. «Авито».

На этой кухне понравится хозяйке, которая не терпит излишних площадей, а ценит оптимальные решения в организации пространства и уют. Гарнитур скромного помещения для приготовления еды аккуратно вмонтирован в нишу. До любой зоны буквально рукой подать.

Не менее интересные решения использованы для других помещений. Квартира с сайта «Авито» отличается отличной планировкой, в ней сделан относительно современный ремонт.

«Квартира в самом центре Барнаула с панорамным, круговым видом на город», — говорится в тексте объявления.

Все комнаты изолированные, есть три лоджии. Здесь также нашлось место для джакузи и сауны.

1 место. Квартира для любителей древнегреческой мифологии

Цена — 15,9 млн рублей

Адрес — ул. Ленская , 1в , 4/7

1в 4/7 Площадь — 229,6 кв. м.

Квартира в древнегреческом стиле за 15,9 млн рублей. «Циан».

С таким заоблачным ценником на «Циан» может продаваться только квартира для особого клиента. Например, богов из мифологии Древней Греции. Но если серьезно, то недвижимость в элитном комплексе «Олимп» обладает рядом несомненных преимуществ.

За эти деньги потенциальный покупатель приобретет более 200 светлых и теплых «жилых квадратов» свободной планировки в центре Барнаула и просторную придомовую территорию. Шестиэтажное здание оборудовано еще и подземным паркингом. А под боком находится прекрасное место для прогулок — парк «Изумрудный».

В доме стильные парадные, охрана, система видеонаблюдения, детская площадка и прогулочные зоны.

Квартира оборудована витражными окнами от пола до потолка, просторными гардеробными в каждой из четырех спален, большой кухней-гостиной с мебелью и техникой. А еще здесь есть столовая, постирочная и три санузла.

Квартира в древнегреческом стиле за 15,9 млн рублей. «Циан». Квартира в древнегреческом стиле за 15,9 млн рублей. «Циан». Квартира в древнегреческом стиле за 15,9 млн рублей. «Циан».

В каждом помещении элитной недвижимости поработал дизайнер. Цветовая гамма отделки, мебели и деталей обстановки явно отсылают к Древней Греции с ее не устаревающими сюжетами из мифологии. Колонны, каменные элементы, сдержанные тона и растительный рисунок ковров, штор и аксессуаров соответствуют наследию эллинов — древнегреческому стилю.

На кухне с такой «начинкой», как здесь, наверняка понравится готовить самой притязательной хозяйке.

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