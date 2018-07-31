В Алтайском крае реанимируют единственный завод по производству цемента

Голухинский цементный завод, который находится в процедуре банкротства, планируют вновь запустить. Градообразующее предприятие взял в аренду завод «ЖБИ Сибири», рассказал altapress.ru Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования Минстройтранса. Пока завод простаивал, местные застройщики вынуждены были покупать сырье в других регионов, а сама Голуха находилась в стесненных условиях.

Голухиинский цементный завод признали банкротом в мае 2018 года. Предприятие задолжало поставщикам и кредиторам 865 млн рублей, из которых 831,3 млн рублей — банку ВТБ, поэтому там введено конкурсное производство до середины октября 2018 года.

Процедура банкротства на ОАО «Цемент» продолжается, подчеркнул Спивак. Однако его взял в аренду «ЖБИ Сибири». Контракт уже подписан, подтвердили altapress.ru на предприятии. Сейчас производство находится в стадии запуска. О том, когда завод заработает и какой объем продукции будет выпускать, пока не уточняется.

Игорь Спивак уточнил, что крайадминистрация не планирует инвестировать в голухинское производство цемента, хотя и владеет пакетом акций: «Это производство может быть самостоятельно рентабельным».

Однако он подчеркнул, что правительство края волнует состояние градообразующего предприятия. Завод нес большую непрофильную нагрузку: содержал пожарные расчеты и спецмашины для доставки тяжелобольных в больницы.

Из-за отключения электричества, без электроэнергии могли остаться операторы сотовой связи, так как на территории завода установлены их вышки. Кроме того, возникала угроза аварий на гидротехническом сооружении на реке Журавлиха — возможный ущерб жилью, дорогам, мостам, ЛЭП огромный.

Что произошло с Голухинским цементным заводом

Завод в Голухе — единственное производство цемента в Алтайском крае. Он входит в группу предприятий «СтройГАЗ». В последнее время предприятие переживало не лучшие времена: к концу 2015 года объем производства цемента на предприятии в Голухе упал примерно на 30% от проектной мощности (300 тысяч тонн в год).

Нанятый для реанимации завода Николай Кулиш рассказывал altapress.ru в 2016 году, что планирует увеличить производственные мощности до 1 миллиона тонн цемента в год.

«По оценкам специалистов потенциальная емкость рынка цемента в крае составляет около 1,5 миллионов тонн. Наш завод сможет „закрывать“ большую часть, — говорил Николай Кулиш. — Для этого потребуется инвестировать 3 миллиарда рублей, но лично меня эта сумма не пугает. Она окупится уже через пять-семь лет».

Наблюдение на голухинском заводе введено 12 октября 2017 года до 10 мая 2018 года. 18 апреля 2018 года на предприятии частично отключили электричество по решению суда, который рассматривал иск энергетиков.

Строители выдохнули

Строители Алтайского края обеспокоены положением голухинского завода. Весь объем необходимого цемента они вынуждены покупать в соседней Новосибирской области, Казахстане и даже на Урале, что повышает себестоимость строительства, подчеркивает Юрий Фриц. Собственное производство обеспечит сырьевую безопасность местным строителями.

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей: