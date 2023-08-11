Эффект копипаста. 5 исторических заблуждений о Барнауле, которые кочуют с сайта на сайт

Истории про старинные барнаульские здания, их владельцев и скрытые в них тайны давно прописались на страницах алтайских СМИ. Они популярны, и разные интернет-ресурсы с удовольствием копируют друг у друга что-нибудь этакое, похожее на тайну. Однако в последнее время историки и краеведы, а иногда и архитекторы все чаще обращают внимание на исторические заблуждения, которые кочуют по сайтам и печатным изданиям и никак не хотят исправляться. Вот что они имеют в виду.

Не купеческий особняк

Дореволюционные здания в Барнауле часто называют купеческими. Если в русском стиле – значит, наверняка построил купец. Между тем, купец – это вовсе не любой предприниматель.

Это гражданин, уплативший патентные и билетные торгово-промышленные сборы. На эту неточность обратил внимание краевед Алексей Челомбитко.

Взять, например, двухэтажное кирпичное здание на ул. Короленко, 63 – «купеческий особняк», так о нем пишут буквально все. Однако тот одноэтажный деревянный купеческий дом Сбитневых, что когда-то стоял на этом месте, снес новый его владелец – мещанин Александр Смирнов.

Он и возвел нынешнее двухэтажное здание. Так что называть его купеческим некорректно. Хотя, конечно, "особняк мещанина" звучало бы не очень.

Особняк на ул. Короленко, 63. Барнаул. Altapress.ru

Второй пример - «Дом купцов Шадриных», он же «Русский чай» (Красноармейский, 8). Семья Александра Шадрина, предпринимателя из Чарышской волости, сколотившего капитал на торговле мануфактурой, в Барнаул переехала после его смерти в начале XX века.

Шадрин старший принадлежал к крестьянскому сословию. В 1912-1913 году его сын Федор Шадрин купил дом у мещанина Казакова. И на его месте построили новый, очень нарядный. Федор торговал подковами, гвоздями, проволокой и хмелем. Но купцом так не стал, утверждает Челомбитко.

Дом купца Шадрина, "Русский чай". Январь, 2023 год. Анна Зайкова.

Кстати, в Барнауле Шадрины прожили недолго. В мае 1920 года семья эмигрировала в Шанхай, а затем Федор вместе с женой релоцировался в США.

Редко, но все же приклеивают купеческое звание четырехэтажному «небоскребу» на ул. Гоголя, 76. К примеру, под названием «Доходный дом купца Аверина» здание фигурирует в книге Марка Юдалевича о Барнауле.

Построил это здание в самом деле некто Аверин. Николай Аверин и Дормидонт Алейников - основные подрядчики на стройке Алтайской железной дороги и петербургские бизнесмены. Но и они не были купцами, да и в Барнауле не проживали. Только Аверин приезжал в город – и то лишь на время строительства. Но он имел звание техника путей сообщения.

Небоскреб Аверина в 2019 году. Анна Зайкова.

Не тот архитектор

Еще одна неточность связана со зданием, которое, увы, не сохранилось: это «Пассаж И.Ф. Смирнова», сгоревший в 1917 году. Это был самый крупный торгово-развлекательный центр Барнаула.

Купец Иван Смирнов хотел затмить всех конкурентов размерами здания, сервисом, интерьерами и ассортиментом – и у него получилось. «Пассаж» занимал целый квартал, и продавалось в нем все.

А еще в нем был огромный кинотеатр «Триумф» на 314 мест с залом ожидания 132 кв. метра. В общем, торговля плюс развлечение - как сегодня.

Пассаж купца Ивана Смирнова, начало XX века. Фото предоставлены музеем «Город».

И вот корреспонденту altapress.ru встретилось утверждение, что проект «Пассажа Смирнова» разработал Андрей Шиловский – архитектор, художник, философ и публицист из Томска. Однако в 1909 году, в момент ввода «Пассажа» в эксплуатацию, ему был всего 21 год. И он все еще учился на архитектора в Санкт-Петербурге.

А ведь проектировать объект начали как минимум года за три-четыре до запуска. Мог ли амбициозный купец доверить проектирование своего детища 16-17-летнему юнцу?

Архитекторы из Новосибирска Петр и Елена Долнаковы пришли к выводу: в Барнауле Андрей Шиловский никогда не был. Вероятно (и это уже наш вывод), и к «Пассажу Смирнова» он не имел отношения.

Семья Шиловских. На переднем плане в пенсне Андрей Шиловский. На заднем плане слева - Борис Шиловский, архитектор Барнаула. Томский областной художественный музей.

Между тем, в Барнауле работал его старший брат Борис Шиловский. Более того, он в 1908-1910 годах был городским архитектором. Борис был на 10 лет старше Андрея (родился 10 мая 1877 года) и диплом архитектора получил в 1904 году в Рижском политехническом институте.

К моменту назначения на должность городского архитектора он имел опыт - был, например, архитектором банковского дома Волкова в Москве, построенного из дерева.

Долнаковы не рассматривают вопрос, кто автор проекта «Пассажа Смирнова». Но пишут, что Борис Шиловский, работая на посту архитектора, выполнял также частные заказы. И они точно знают, что он спроектировал кинотеатр «Триумф», который находился в «Пассаже» - вход был со стороны ул. Пушкина.

Реклама "Пассажа Смирнова". Сибирский торгово-промышленный календарь.

Он также автор проектов других кинотеатров Барнаула - «Трио» Андрея Шицина, «Иллюзион» Евдокии Лебзиной и «Грот» (принадлежал мещанину Вавиле Анфилофьеву, мещанину Якову Максимову и ветеринарному фельдшеру Павлу Абрамову, сообщает Алексей Челомбитко).

К слову, все синематографы были деревянными - гордума разрешила строить их из дерева при условии, что стены, пол и потолок аппаратной будки будут сделаны из несгораемых материалов.

Увы, Борис Шиловский был серьезно болен туберкулезом. Летом 1910 года он покинул пост главного архитектора Барнаула из-за болезни и уехал к семье в Томск, где вскоре умер, будучи совсем еще молодым человеком.

Кто же все-таки был автором проекта «Пассажа Смирнова»? Ответа на этот вопрос у нас пока нет.

Проекты барнаульских синематографов. vk.com/urbanhistory Проекты барнаульских синематографов. vk.com/urbanhistory

Дом не Морозова

Историк Данил Дегтярев обратил внимания на другую частую ошибку. Здание на ул. Льва Толстого, 33, возле трамвайного кольца, частенько называют домом купца Морозова.

Под таким названием, к примеру, его выставляли на продажу риэлторы. Хотя (будем справедливы) в реестре объектов культурного наследия он фигурирует просто как «Дом жилой».

Так или иначе, в реальности этот дом принадлежал представителю другого богатого барнаульского семейства – купцу 1-й гильдии Василию Сухову.

Здание на ул. Льва Толстого, 33. altapress.ru

Василий Сухов родился в 1859 году, был городским головой Барнаула. В 1902 году передал свое годовое жалованье городского головы (3 тыс. рублей) на строительство новой больницы. В 1909 году гордума присвоила ему звание стал почетного гражданина за благотворительную деятельность.

А вот ровно напротив этого здания, на четной стороне ул. Л. Толстого, в самом деле стоит дом купца Морозова.

Дом Страхова

С именем купца первой гильдии Андрея Морозова связана еще одна историческая неточность – речь идет уже о здании на ул. Ползунова, 34а. В реестр объектов культурного наследия он в самом деле вошел под названием «Дом Морозова», и датой его постройки, как правило, называют начало XX века.

Казалось бы, сомнений в том, что именно этот купец был его собственником, быть не может: на сохранившихся дореволюционных фотографиях четко видна надпись на торце: «А. Г. Морозовъ». А вот что касается даты постройки...

Дом купца Морозова в Барнауле. Facebook Л.Хомайко

Историк Марина Целищева нашла в Госархиве прошение купца Михаила Страхова в Барнаульскую городскую управу о выдаче разрешения на установку именно в этом здании парового двигателя для вальцевой мельницы.

Прошение Страхова датировано 1900 годом. Получается, здание к этому времени уже построили, и дата его ввода в эксплуатацию – конец XIX века, а не начало XX-го. И изначально оно принадлежало не Морозову, а Страхову.

Михаил Страхов занимался, в частности, хлеботорговлей, был купцом первой гильдии, гласным городской Думы, а в 1908-1911 годах и городским головой Барнаула.

Но пока речи о его переименовании Дома Морозова в Дом Страхова, конечно, не идет. Во-первых, правил присвоения исторического имени, видимо, нет. Во-вторых, Морозову здание действительно принадлежало.

Вид на Петропавловскую улицу (ул. Ползунова) со стороны Соборной площади. amipdo.ru

К тому же с новым названием напрашивались бы негативные ассоциации: в 1930-х годах в здание вселились чекисты. И Дом Страхова стал домом страха - в те времена, когда здесь находилось НКВД, мимо этого здания люди в самом деле боялись ходить.

Перепутали пол

Деревянное двухэтажное здание на ул. Пушкина, 64 вошло в перечень объектов культурного наследия Алтайского края, опубликованный алтайохранкультурой, под названием «Аптека Крюгера». Такая форма использования фамилии явно указывает: хозяин аптеки был мужчиной.

Некоторые авторы пошли дальше: к примеру, солидный том «Энциклопедия Барнаула» рассказывает, что аптекой занимался предприниматель Эрнст Крюгер, а начал он строить здание в 1912 году.

Что ж, такой предприниматель в Барнауле действительно работал. Он скупал сливочное масло и поставлял алтайским крестьянам сепараторы, посуду, бочки и прочие штуки для молочного производства.

Аптека Крюгер, Барнаул, ул. Пушкина, 64. Altapress.ru

Однако к аптеке он никакого отношения не имел. Это выяснилось после того, как здание купил и начал восстанавливать основатель «Музея времени», врач и предприниматель Сергей Корепанов.

На самом деле аптечным делом в здании занималась женщина - прусская подданная Вильгельмина Крюгер, переехавшая в Барнаул из Томска. Каких-либо родственных связей с Эрнстом Крюгером не найдено.

Но зато выяснилось, что в Томске она была замужем за Максом Крюгером - сыном Карла Крюгера, основателя местного пивоваренного завода, сохранившегося до наших дней. А в Алтайский округ она перебралась с детьми после смерти супруга. Кроме того, сотрудники музея нашли документы о существовании аптеки уже в 1903 году.