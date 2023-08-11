Эффект копипаста. 5 исторических заблуждений о Барнауле, которые кочуют с сайта на сайт

Не купеческий особняк
Дореволюционные здания в Барнауле часто называют купеческими. Если в русском стиле – значит, наверняка построил купец. Между тем, купец – это вовсе не любой предприниматель.
Это гражданин, уплативший патентные и билетные торгово-промышленные сборы. На эту неточность обратил внимание краевед Алексей Челомбитко.
Взять, например, двухэтажное кирпичное здание на ул. Короленко, 63 – «купеческий особняк», так о нем пишут буквально все. Однако тот одноэтажный деревянный купеческий дом Сбитневых, что когда-то стоял на этом месте, снес новый его владелец – мещанин Александр Смирнов.
Он и возвел нынешнее двухэтажное здание. Так что называть его купеческим некорректно. Хотя, конечно, "особняк мещанина" звучало бы не очень.
Второй пример - «Дом купцов Шадриных», он же «Русский чай» (Красноармейский, 8). Семья Александра Шадрина, предпринимателя из Чарышской волости, сколотившего капитал на торговле мануфактурой, в Барнаул переехала после его смерти в начале XX века.
Шадрин старший принадлежал к крестьянскому сословию. В 1912-1913 году его сын Федор Шадрин купил дом у мещанина Казакова. И на его месте построили новый, очень нарядный. Федор торговал подковами, гвоздями, проволокой и хмелем. Но купцом так не стал, утверждает Челомбитко.
Кстати, в Барнауле Шадрины прожили недолго. В мае 1920 года семья эмигрировала в Шанхай, а затем Федор вместе с женой релоцировался в США.
Редко, но все же приклеивают купеческое звание четырехэтажному «небоскребу» на ул. Гоголя, 76. К примеру, под названием «Доходный дом купца Аверина» здание фигурирует в книге Марка Юдалевича о Барнауле.
Построил это здание в самом деле некто Аверин. Николай Аверин и Дормидонт Алейников - основные подрядчики на стройке Алтайской железной дороги и петербургские бизнесмены. Но и они не были купцами, да и в Барнауле не проживали. Только Аверин приезжал в город – и то лишь на время строительства. Но он имел звание техника путей сообщения.
Не тот архитектор
Еще одна неточность связана со зданием, которое, увы, не сохранилось: это «Пассаж И.Ф. Смирнова», сгоревший в 1917 году. Это был самый крупный торгово-развлекательный центр Барнаула.
Купец Иван Смирнов хотел затмить всех конкурентов размерами здания, сервисом, интерьерами и ассортиментом – и у него получилось. «Пассаж» занимал целый квартал, и продавалось в нем все.
А еще в нем был огромный кинотеатр «Триумф» на 314 мест с залом ожидания 132 кв. метра. В общем, торговля плюс развлечение - как сегодня.
И вот корреспонденту altapress.ru встретилось утверждение, что проект «Пассажа Смирнова» разработал Андрей Шиловский – архитектор, художник, философ и публицист из Томска. Однако в 1909 году, в момент ввода «Пассажа» в эксплуатацию, ему был всего 21 год. И он все еще учился на архитектора в Санкт-Петербурге.
А ведь проектировать объект начали как минимум года за три-четыре до запуска. Мог ли амбициозный купец доверить проектирование своего детища 16-17-летнему юнцу?
Архитекторы из Новосибирска Петр и Елена Долнаковы пришли к выводу: в Барнауле Андрей Шиловский никогда не был. Вероятно (и это уже наш вывод), и к «Пассажу Смирнова» он не имел отношения.
Между тем, в Барнауле работал его старший брат Борис Шиловский. Более того, он в 1908-1910 годах был городским архитектором. Борис был на 10 лет старше Андрея (родился 10 мая 1877 года) и диплом архитектора получил в 1904 году в Рижском политехническом институте.
К моменту назначения на должность городского архитектора он имел опыт - был, например, архитектором банковского дома Волкова в Москве, построенного из дерева.
Долнаковы не рассматривают вопрос, кто автор проекта «Пассажа Смирнова». Но пишут, что Борис Шиловский, работая на посту архитектора, выполнял также частные заказы. И они точно знают, что он спроектировал кинотеатр «Триумф», который находился в «Пассаже» - вход был со стороны ул. Пушкина.
Он также автор проектов других кинотеатров Барнаула - «Трио» Андрея Шицина, «Иллюзион» Евдокии Лебзиной и «Грот» (принадлежал мещанину Вавиле Анфилофьеву, мещанину Якову Максимову и ветеринарному фельдшеру Павлу Абрамову, сообщает Алексей Челомбитко).
К слову, все синематографы были деревянными - гордума разрешила строить их из дерева при условии, что стены, пол и потолок аппаратной будки будут сделаны из несгораемых материалов.
Увы, Борис Шиловский был серьезно болен туберкулезом. Летом 1910 года он покинул пост главного архитектора Барнаула из-за болезни и уехал к семье в Томск, где вскоре умер, будучи совсем еще молодым человеком.
Кто же все-таки был автором проекта «Пассажа Смирнова»? Ответа на этот вопрос у нас пока нет.
Дом не Морозова
Историк Данил Дегтярев обратил внимания на другую частую ошибку. Здание на ул. Льва Толстого, 33, возле трамвайного кольца, частенько называют домом купца Морозова.
Под таким названием, к примеру, его выставляли на продажу риэлторы. Хотя (будем справедливы) в реестре объектов культурного наследия он фигурирует просто как «Дом жилой».
Так или иначе, в реальности этот дом принадлежал представителю другого богатого барнаульского семейства – купцу 1-й гильдии Василию Сухову.
Василий Сухов родился в 1859 году, был городским головой Барнаула. В 1902 году передал свое годовое жалованье городского головы (3 тыс. рублей) на строительство новой больницы. В 1909 году гордума присвоила ему звание стал почетного гражданина за благотворительную деятельность.
А вот ровно напротив этого здания, на четной стороне ул. Л. Толстого, в самом деле стоит дом купца Морозова.
Дом Страхова
С именем купца первой гильдии Андрея Морозова связана еще одна историческая неточность – речь идет уже о здании на ул. Ползунова, 34а. В реестр объектов культурного наследия он в самом деле вошел под названием «Дом Морозова», и датой его постройки, как правило, называют начало XX века.
Казалось бы, сомнений в том, что именно этот купец был его собственником, быть не может: на сохранившихся дореволюционных фотографиях четко видна надпись на торце: «А. Г. Морозовъ». А вот что касается даты постройки...
Историк Марина Целищева нашла в Госархиве прошение купца Михаила Страхова в Барнаульскую городскую управу о выдаче разрешения на установку именно в этом здании парового двигателя для вальцевой мельницы.
Прошение Страхова датировано 1900 годом. Получается, здание к этому времени уже построили, и дата его ввода в эксплуатацию – конец XIX века, а не начало XX-го. И изначально оно принадлежало не Морозову, а Страхову.
Михаил Страхов занимался, в частности, хлеботорговлей, был купцом первой гильдии, гласным городской Думы, а в 1908-1911 годах и городским головой Барнаула.
Но пока речи о его переименовании Дома Морозова в Дом Страхова, конечно, не идет. Во-первых, правил присвоения исторического имени, видимо, нет. Во-вторых, Морозову здание действительно принадлежало.
К тому же с новым названием напрашивались бы негативные ассоциации: в 1930-х годах в здание вселились чекисты. И Дом Страхова стал домом страха - в те времена, когда здесь находилось НКВД, мимо этого здания люди в самом деле боялись ходить.
Перепутали пол
Деревянное двухэтажное здание на ул. Пушкина, 64 вошло в перечень объектов культурного наследия Алтайского края, опубликованный алтайохранкультурой, под названием «Аптека Крюгера». Такая форма использования фамилии явно указывает: хозяин аптеки был мужчиной.
Некоторые авторы пошли дальше: к примеру, солидный том «Энциклопедия Барнаула» рассказывает, что аптекой занимался предприниматель Эрнст Крюгер, а начал он строить здание в 1912 году.
Что ж, такой предприниматель в Барнауле действительно работал. Он скупал сливочное масло и поставлял алтайским крестьянам сепараторы, посуду, бочки и прочие штуки для молочного производства.
Однако к аптеке он никакого отношения не имел. Это выяснилось после того, как здание купил и начал восстанавливать основатель «Музея времени», врач и предприниматель Сергей Корепанов.
На самом деле аптечным делом в здании занималась женщина - прусская подданная Вильгельмина Крюгер, переехавшая в Барнаул из Томска. Каких-либо родственных связей с Эрнстом Крюгером не найдено.
Но зато выяснилось, что в Томске она была замужем за Максом Крюгером - сыном Карла Крюгера, основателя местного пивоваренного завода, сохранившегося до наших дней. А в Алтайский округ она перебралась с детьми после смерти супруга. Кроме того, сотрудники музея нашли документы о существовании аптеки уже в 1903 году.