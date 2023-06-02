2 июня
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Жизнь

Как сын барнаульского купца эмигрировал в Харбин, почему семья вернулась на Родину и кем стали его потомки

Нынешней весной в истории барнаульского Дома купца Поскотинова неожиданно открылась новая глава. На связь с редакцией altapress.ru вышел внук последнего владельца здания, уехавшего после революции в Харбин. Валентин Поскотинов, как выяснилось, живет в Санкт-Петербурге. Он рассказал нам, как члены семьи русского эмигранта вновь очутилась в России и чем сегодня занимаются потомки барнаульского купца.

Валентин Поскотинов - потомок барнаульского купца 2-й гильдии.
Валентин Поскотинов - потомок барнаульского купца 2-й гильдии.
"ВК" В. Поскотинова.

Страна бородатых мужчин

Валентин Поскотинов большую часть жизни провел на Чукотке - в городе Певек. В «стране мужчин, бородатых «по делу», а не велением моды, стране унтов, меховых костюмов, собачьих упряжек, бешеных заработков и героизма», - так описывал те края писатель Олег Куваев.

Год на Чукотке делился на две части: девять месяцев в поле, три - в городе. Валентин Георгиевич - геофизик: он всю почти жизнь искал и разведывал месторождения полезных ископаемых.

Сейчас он на пенсии, в северную столицу перебрался в 2020-м. Судя по его красочной страничке во «ВКонтакте» он так и не стал домоседом - часто и с удовольствием путешествует.

Свое - правда, вынужденное, - большое путешествие чуть больше ста лет назад совершил и его дед Анатолий Поскотинов, сын барнаульского купца: из родной страны в чужую, из прежней жизни в новую. Из Барнаула - в Харбин.

Дом ПоскОтинова в Барнауле.
Дом ПоскОтинова в Барнауле.
Altapress.ru

Новый владелец

Трехэтажный дом из красного кирпича на ул. Мало-Олонской, 21 строили по заказу барнаульского купца второй гильдии Василия Поскотинова. По его имени это здание и вошло в реестр объектов культурного наследия.

Правда, самому купцу пожить в нем удалось недолго: здание возвели между 1910 и 1912 годами, а уже в 1912-м он умер. Дело отца подхватил его сын Анатолий – видимо, другие наследники сочли его самым подходящим для роли распорядителя.

Анатолий Поскотинов был молод, почти юн - всего 22. Но неплохо образован - окончил Барнаульское реальное императорское училище (что на Демидовской площади).

Здание Барнаульского реального училища. Демидовская площадь.
Здание Барнаульского реального училища. Демидовская площадь.
Altapress.ru

А главное - он обладал пусть небольшим, но нужным опытом: после учебы два года стажировался в родительском бизнесе.

История не сохранила сведений, как шли дела у купеческого сына. Мы знаем лишь, что всего три года спустя в его жизнь пришли другие заботы. Коммерсанту по крови и по натуре пришлось взяться за оружие.

Не мирное время

В анкетах Анатолия Поскотинова, которые он заполнит много позже, уже в эмиграции, этот период жизни описан несколькими не выразительными строчками. Между тем, события тех лет стали роковыми для миллионов людей.

Последний снаряд, Первая мировая война, 1914.
Последний снаряд, Первая мировая война, 1914.
www.facebook.com/klimbim

В 1915-м мобилизован. В 1916-м поступил в Омскую школу прапорщиков. С 1917-го - в действующей армии. В 1918-м демобилизован. За этими датами - участие в боях где-то на румынском фронте и возвращение домой, где пришедшие к власти большевики уже начали массовую национализацию - отъем собственности.

В одной из анкет Анатолий напишет: собственное дело имел до 1917 года. В другой сообщит: имущество его находится в Сибири - видимо, там, в Харбине, он так и не смог смириться с экспроприацией всего, что заработал его отец.

Мирная жизнь, на которую он, наверное, рассчитывал, возвращаясь с фронта, так и не наступила. Весной 1918 года большевики в Сибири были свергнуты, Анатолия снова мобилизуют - уже в Белую армию, к Колчаку.

«Служил в пехоте и кавалерии, звание - капитан», - написал он в анкете.

Первая мировая война. &quot;Красный крест&quot; и российские солдаты.
Первая мировая война. "Красный крест" и российские солдаты.
www.facebook.com/klimbim

Скорбный путь на восток

Покинуть родной город Анатолий Поскотинов решает в 2020 году. Почему? В общем-то, нетрудно понять: в конце 1919-го власть в Барнауле снова взяли большевики. И его, кадрового офицера Белой армии и буржуйского сына, могла ждать судьба самая трагичная.

Валентин Поскотинов рассказывает: дед присоединился к армии генерала Каппеля (последнего главнокомандующего войсками Колчака) и вместе с ней отступал на восток зимой 1920-го.

Воспоминаний о том Великом Сибирском ледяном походе колчаковской армии его дед не оставил. Другие участники писали о нем, как о крестном пути.

Великий Сибирской ледяной поход. Художник Сергей Чуданов, 2014.
Великий Сибирской ледяной поход. Художник Сергей Чуданов, 2014.
Скан - artpoisk.info

«Отступающая Белая армия, голодная и не обмундированная должным образом, в лютые сибирские морозы продолжала свой скорбный путь на восток, теряя людей, замерзавших в пути и погибавших в беспрерывных боях, умиравших от сыпного тифа».

Те, кто выжили, перешли границу в районе Читы и осели в Манчжурии, многие - в Харбине. Здесь в конце 1920-го оказался и Анатолий Поскотинов.

Земля обетованная

Для беженцев тех лет Харбин казался страной обетованной. Ведь большевикам не удалось навести здесь свои порядки, а сам город был русским до мозга костей. И можно было говорить на родном языке, читать русские газеты. Соблюдать свои обычаи и сохранять культуру.

Харбин - русский город на китайской территории.
Харбин - русский город на китайской территории.
engelgardt-lj.livejournal.com

Россияне основали его еще в 1898 году как станцию на Китайско-Восточной железной дороге - КВЖД. В городе, построенном с нуля, как Санкт-Петербург, жили тысячи граждан Российской Империи.

В полосе отчуждения действовали российская администрация, суд, полиция и охрана. Территория была китайской - но и не китайской в то же самое время.

За пару десятилетий вокруг станции вырос симпатичный городок с церквями, красивой набережной на реке Сунгари, яхт-клубом, парком столичного уровня и европейской архитектурой – но с русскими нотками.

Хотя в 1920-е годы все здесь, конечно, было непросто.

В 1913 году в Харбине жило 68 549 человек, в основном – русских и китайцев. В 1917 году – более 100 тыс., в том числе более 40 тысяч русских. К 1930 году численность русских здесь составляла 125 тыс.

Источник: «Любимый Харбин – город дружбы России и Китая», материалы конференции, 2018 год.

Русский Харбин. Фотографии разных лет.
Русский Харбин. Фотографии разных лет.
engelgardt-lj.livejournal.com

Маленькая Россия

Харбинцы писали в мемуарах: наплыв разношерстных мигрантов - бездомных, голодных, оборванных - привел к хаосу, росту цен, самострою, грабежам и убийствам. Многие бедствовали годами, не найдя приличной работы.

К тому же вокруг управления КВЖД много лет шли битвы: его пытались подчинить и китайцы, и СССР. В 1932-м Манчжурию оккупировала Япония, которая создала государство Маньчжоу-Ди-го - Харбин тоже оказался под японцами.

И все же этот наплыв вызвал к жизни еще и подлинную предпринимательскую активность - за короткие сроки они создали здесь десятки, если не сотни новых бизнесов.

Универмаг иркутского купца Чурина на Китайской улице в русском Харбине.
Универмаг иркутского купца Чурина на Китайской улице в русском Харбине.
humus.livejournal.com

Успеха, например, достигли трое сыновей Адриана Винокурова – крупного алтайского хлеботорговца и основателя конного завода в Тюменцево.

Братья «релоцировались» сначала в Харбин, а потом и в Шанхай, торговали сибирской пушниной и кожами. Отделения их торгового дома были в разных городах Китая.

Словом, коренные харбинцы вместе с «понаехавшими» как-то сумели навести здесь порядок и построить свою маленькую, но настоящую Россию - вместо той, которую потеряли.

В 1926 году в Харбине было 70 крупных ресторанов европейской кухни, не считая небольших заведений, кафе и столовых.

Русский Харбин. Фотографии разных лет.
Русский Харбин. Фотографии разных лет.
engelgardt-lj.livejournal.com

Торговый представитель

Ну, а теперь вернемся все же к нашим героям. Едва успев приехать, в 1920 году, Анатолий Поскотинов уже участвует в молочном предприятии «Алтай» (так в анкете). Спустя пару лет он обзаводится бакалейной лавкой, в которой сам же и торгует.

Еще через два года находит себе новое занятие: становится торговым представителем кофейной фирмы «Сантос», местного виноторговца Файницкого и компании «Татос», тоже торговавшей спиртным (к слову, ресторан «Татос», основанный в те годы армянином Тевадерсом Тер-Акоповым, существует в Харбине и сегодня).

Живет Анатолий на процент от продаж. И эту деятельность, согласно анкете, он ведет 13 лет, пока, наконец, не организует новый собственный бизнес. Но уже - вместе с женой Елизаветой Поскотиновой - урожденной Злягиной.

Елизавета и Анатолий Поскотиновы, Харбин.
Елизавета и Анатолий Поскотиновы, Харбин.
Архив В. Поскотинова.

Семейный бизнес

Их дороги пересеклись в Харбине - она попала сюда немногим позже, чем он: в 1921-м.

Девушка родилась в Никольске-Уссурийском (ныне Уссурийск) в 1894 году, получила домашнее образование, в Харбине же служила в «Московском магазине» продавщицей дамских нарядов.

Похоже, за время работы она досконально изучила дело. И в 1937 году они вместе с мужем открывают «Русский магазин» дамских нарядов на харбинском Арбате - главной торговой магистрали города - Китайской улице, 88.

Елизавета Поскотинова становится собственником магазина. Пост доверенного в нем занимает Анатолий Поскотинов.

Китайская улица - главная торговая магистраль русского Харбина.
Китайская улица - главная торговая магистраль русского Харбина.
Гааосо.рф

При этом, семья держала еще и собственные швейные мастерские и, скорее всего, там изготавливали часть нарядов, которые потом продавали в магазине, говорит Валентин Поскотинов.

Деловой центр между р. Сунгари и железной дорогой строился богатыми людьми и назывался Пристань - именно там проходила Китайская улица. На другом берегу реки, напротив набережной, располагался Частный Затон, где у Поскотиновых был жилой дом.

Частный Затон - микрорайон Харбина, застроенный небольшими домами, очень зеленый. Близость к реке, яхт-клуб «Миниатюр», рыбалка, охота - все это делало его лучшим местом отдыха. Многие харбинцы строили здесь дачи.

Русский Харбин. Фотографии разных лет.
Русский Харбин. Фотографии разных лет.
engelgardt-lj.livejournal.com

Усыновление сироты

Судя по анкетным данным, семья Поскотиновых смогла избежать многих бед, с которыми столкнулись другие русские харбинцы.

Они не уехали вместе с первой волной «возвращенцев» в СССР в 1935 году. Не были арестованы и вывезены на Родину в 1945-1947 годах, когда Харбин заняли советские войска - тем самым они смогли избежать репрессий. А репрессиям в СССР подверглись десятки тысяч репатриантов той и другой волны.

Но что, наверное, доставляло семье особые переживания, так это отсутствие детей. В 1945 году они, уже будучи не молоды (ему 55, ей 51), решают усыновить шестилетнего мальчика-сироту - пасынка другого эмигранта Ивана Димова.

Русский Харбин. Интерьер магазина.
Русский Харбин. Интерьер магазина.
engelgardt-lj.livejournal.com

Мальчика этого звали Георгий - это и есть отец Валентина Поскотинова.

«Сам Димов приехал в Китай из Благовещенска, он был булочником. Но, видимо, умерла мать мальчика, а ее дети стали для него обузой. Поскотиновы усыновили Георгия, дали ему свою фамилию и отчество», - рассказывает Валентин Георгиевич.

Из документов об усыновлении, между прочим, видно: Поскотиновы к этому времени уже стали обеспеченными людьми, и кроме магазина на Китайской улице у них был свой дом.

Нет особых сомнений, что всего этого они добились сами. Но скоро эту семью ждал новый поворот судьбы.

Харбин. Сад яхт-клуба.
Харбин. Сад яхт-клуба.
engelgardt-lj.livejournal.com

Возвращение на Родину

Анатолий Поскотинов умер в Харбине где-то в 1951 году - точная дата и причины смерти 61-летнего предпринимателя неизвестны. После этого его вдова решает вернуться в Россию – точнее, в Советский Союз.

Вообще-то, те русские эмигранты, что еще задержались к тому времени в Китае, в 1950-х стали все же массово покидать эту страну: после образования Китайской народной республики они поняли – надо уезжать.

Кто-то отправлялся в Австралию, США и Канаду. Кто-то решался поехать в СССР - но только после смерти Сталина. Елизавета Поскотинова вернулась с сыном и младшей сестрой Ксенией Лукиной в 1953-м - пунктом назначения стал Ангарск.

«Бабушка рассказывала, что на границе с Советским Союзом часть имущества у них отобрали. Но часть удалось довести», - вспоминает Валентин Поскотинов.

Харбинская молодежь.
Харбинская молодежь.
engelgardt-lj.livejournal.com

Материальная история

Бабушку Валентин Поскотинов помнит как человека строгого, но справедливого и с чувством собственного достоинства. О времени, проведенном в Харбине, она говорила редко.

Но о том, что семья непростая, он и его друзья понимали и без слов, их притягивала необычная обстановка коммунальной квартиры, в которой жила Елизавета Петровна.

Здесь была мебель из мореного дуба, трюмо с овальными зеркалами, отделанными резным деревом - огромное, почти под потолок (а потолки в той квартире были высокие - больше трех метров).

Старинные часы в ангарском Музее часов.
Старинные часы в ангарском Музее часов.
clock.webtm.ru

«Еще помню ее швейную машинку «Зингер», на которой я потом шил и палатки, и рюкзаки, и походную одежду», - продолжает мой собеседник.

Особенно дорог ему был дедовский горный компас в деревянном окладе и футляре. Компас этот был размагничен, и когда Валентин, будучи семиклассником, начал заниматься в геологическом клубе, его восстановили.

И вот с того времени харбинская драгоценность служила делу воспитания будущих геологов.

Елизавета Поскотинова, которой было уже за 60, получила в СССР пенсию – правда, мизерную. Бывшая владелица «Русского магазина» жила скромно, одежду почти не покупала, а зимой ходила в старой лисьей шубе. Для поддержания жизни она понемногу продавала вещицы – благо рядом был рынок.

«В музее часов в Ангарске есть ее настенные швейцарские часы с боем», - говорит Валентин Поскотинов.

Георгий, Эльза и Валентин Поскотиновы.
Георгий, Эльза и Валентин Поскотиновы.
Из архива В.Г. Поскотинова.

Геологическая «болезнь»

И еще немного - о судьбе потомков харбинских Поскотиновых. Их сын Георгий окончил школу в Ангарске, там он женился на дочке «пускача».

«Была такая должность в СССР - пускач заводов. Он ездил по стране, где велось строительство заводов, и запускал их. И вся его многочисленная семья - семеро детей! - ездила с ним», - рассказывает Валентин Поскотинов.

Сам Валентин Георгиевич родился в 1962 году. Правда, несколько лет спустя в семье что-то не заладилось - родители развелись. В 1979-м отец уехал в Белоруссию, забрав с собой мать – и следы его, увы, потерялись.

Георгий Поскотинов (слева) с братом жены.
Георгий Поскотинов (слева) с братом жены.
Из архива В.Г. Поскотинова.

А Валентин Поскотинов, как и его друг с первого класса – Егор, «заболев», геологией в клубе, стал геофизиком, окончил геологоразведочный техникум в Иркутске.

При поступлении в техникум отслужил в армии, а, получив образование, прибыл по распределению в Певек, самый северный город страны - в Чаунскую геологическую экспедицию.

Не потерянная память

Он рассчитывал поработать на севере три года, а после найти себе новое место для жизни. Но встретил в Певеке жену, завел семью и детей, и покинул Чукотку только в 2020-м – перебрался в Санкт-Петербург.

Так, тоненькой ниточкой, оказались связаны купец Василий Поскотинов, построивший до революции большое здание в Барнауле и основавший несколько бизнесов, и современные жители северной столицы.

Валентин Поскотинов, геофизик.
Валентин Поскотинов, геофизик.
Из архива В.Г. Поскотинова.

Валентин Поскотинов объясняет:

«Чаунская экспедиция окончательно закрылась еще в 2018 году. Зарплату нам перестали платить еще раньше, надо было кормить семью. И где я только не работал - сторожем на нефтебазе, в земельном комитете. Занимался геологоразведкой в России и за границей. Год работал в Перу - там мы разведали и ввели в эксплуатацию месторождение полиметаллов».

Его сын Дмитрий Поскотинов по профессии звукорежиссер, работает в Мариинке – одном из ведущих музыкальных театров мира.

Валентин Поскотинов в Перу.
Валентин Поскотинов в Перу.
Из архива В.Г. Поскотинова.

«Дети геологов, насмотревшись на родителей, редко выбирают эту же специальность», - философски рассуждает Валентин Георгиевич.

Еще он вспоминает, как в начале 1990-х в телепередаче про харбинцев увидел могилу его деда на православном кладбище – для него это стало событием!..

Город Харбин давно перестал быть русским. Во времена культурной революции здесь снесли половину зданий российских архитекторов. И все же память о его первых поселенцах и создателях сохранилась. В том числе - на могильных плитах людей, волею судеб навсегда покинувших Родину.

Примечание. Большая часть информации получена Валентином Поскотиновым из Госархива Хабаровского края, куда в 1945 году были вывезены документы Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии и Харбинского комитета помощи русским беженцам, а также из Государственного архива Алтайского края.

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