4 апреля
﻿
Жизнь

История большой семьи барнаульских купцов с уникальными фотопортретами, рассказанная их потомком

Память о делах алтайских предпринимателей Поскотиновых хранят как минимум три здания в Барнауле и еще одно — в Баюновских Ключах. Бережет ее и барнаулец Евгений Поскотинов, один из потомков этой большой семьи. За каждой фотографией в его семейном альбоме стоит неповторимая судьба родного ему человека, с которым он был знаком лично или слышал о нем от других членов семьи. Altapress.ru вместе с ним полистал заветный альбом и послушал истории их жизни.

Одигитриевская церковь в Барнауле считалась купеческой. Располагалась на Торговой (Базарной) площади. Разрушена в 1935-м.
Одигитриевская церковь в Барнауле считалась купеческой. Располагалась на Торговой (Базарной) площади. Разрушена в 1935-м.
obs.altspu.ru

Прапрадеды

Истории этой большой семьи собирает группа барнаульцев, которая хочет восстановить здание купца Василия Поскотинова (ударение на второе «О»). Там, у полуразрушенного здания на Мало-Олонской, 21, я, собственно, и познакомилась с моим собеседником летом 2022-го.

Сегодня этот дом стоит без крыши, а сквозь его оконные проемы прорастают клены. А в 1910-м или 1912-м, когда он открыл двери для своих первых обитателей, он был полон жизни.

Его трехэтажный корпус вмещал и номера для крестьян, приезжавших торговать в Барнаул в базарные дни. И торговую школу. И жилье для семьи домовладельца и его брата Дмитрия — прапрадеда моего собеседника.

Фотографий Дмитрия и Василия Поскотиновых, увы, не сохранилось. Что это были за люди? В семье говорили: Василий, младший из братьев, удачно женился — и сей факт, как считалось, в его коммерческом успехе сыграл немалую роль.

Дом В.И. Поскотинова, 2023 год.
Дом В.И. Поскотинова, 2023 год.
Лиза Кононова.

В книге советского времени «Рассказы о Барнауле» какой-то из Поскотиновых говорит о себе, что происходит он из Тамбовской губернии, а один из героев называет его скрягой: «За то кличут его железным грошом».

Между тем, Поскотиновы оставили после себя с десяток зданий в Барнауле и винокуренный завод в Баюновских Ключах, открытый, как пишут историки, в 1896-м или 1998-м.

Правда, дом на Мало-Олонской, был, видимо, последним большим проектом Василия Поскотинова: купца не стало в 1912-м. Краевед Алексей Челомбитко на своей странице во «ВКонтакте» утверждает: он ушел из жизни в другом своем доме, нынешний адрес которого — ул. Пушкина, 1.

Не дожил до революций и национализации и Дмитрий — сгинул во время поездки в Бурсоль, где у обоих братьев было большое предприятие. КАк пишут историки, Поскотинов был одним из арендаторов Кабинетских месторождений соли уже в 1870-х.

Барнаул, ул. Пушкина, 1. Дом принадлежал купцу В. Поскотинову, сгорел в 1917 г., восстановлен после 1928-го (сведения А. Челомбитко).
Барнаул, ул. Пушкина, 1. Дом принадлежал купцу В. Поскотинову, сгорел в 1917 г., восстановлен после 1928-го (сведения А. Челомбитко).
2GIS
Здание бывшего винокуренного завода В. Поскотинова в Б. Ключах. Перед ним - историк Дмитрий Дегтярев.
Здание бывшего винокуренного завода В. Поскотинова в Б. Ключах. Перед ним — историк Дмитрий Дегтярев.
ВК Дмитрия Дегтярева

Прадеды

Многое из того, о чем рассказывает мой собеседник, он слышал от бабушки (жены деда) и внучек Дмитрия Поскотинова — в семье их называли их тетями. От них он узнал: еще до революции потомки Дмитрия Ивановича решили съехать из здания на Мало-Олонской — не понравилась сырость.

Дом Поскотиновых на Троицком проспекте - ныне на ул. Аванесова, 99.
Дом Поскотиновых на Троицком проспекте — ныне на ул. Аванесова, 99.
Из альбома Евгения Поскотинов.

Они сами построили новый дом в два этажа на Горе — на Троицком проспекте (ул. Аванесова, 99), обустроив в нем, по купеческой традиции, и жилье (на втором этаже), и лавку (на первом), в которой отоваривалась чуть ли не вся Гора.

В наши дни это здание не цепляет глаз. Но если обойти его и присмотреться, можно увидеть: из-под деревянной обшивки, появившейся явно позже, местами видны крепкие бревна. Видно, что строили Поскотиновы, рассчитывая на долгую жизнь. И дом стоит себе больше века.

Жила в нем семья сына Дмитрия — Николая. Вот он на фото, Николай Дмитриевич, как будто слегка улыбается. К моменту переезда в новый дом он был уже состоявшимся предпринимателем, на Сенной площади (где сегодня Спартак-2) держал торговые ряды.

Дмитрий Николаевич и Евдокия Степановна Поскотиновы.
Дмитрий Николаевич и Евдокия Степановна Поскотиновы.
Из альбома Е. Поскотинова

Рядом с ним в альбоме — Евдокия Степановна, супруга. В отличие от мужа, она очень строго глядит на фотографа. Под таким взглядом, полагаю, все ее трое сыновей и четыре дочки быстро переставали шалить.

А вот — фото ее родной сестры Феоктисты Степановны, по мужу Смирновой. Мой собеседник предполагает: возможно, Петр Иванович (на фото он сидит рядом с женой) — сын барнаульского купца Ивана Федоровича Смирнова.

Того, что владел крупнейшим в Барнауле торговым зданием: пассажем, сгоревшим сначала в 1914-м, после бунта мобилизованных, а потом, после восстановления, в пожаре 1917-го.

Петр Иванович и Феоктиста Степановна Смирновы.
Петр Иванович и Феоктиста Степановна Смирновы.
Из альбома Евгения Поскотинов.

Деды

Глава семьи Николай Поскотинов, поселившийся с детьми и женой в доме на ул. Аванесова, пережил революцию ненамного — ушел из жизни в 1922-м, когда в стране уже был объявлен НЭП.

Его сыновья стали нэпманами — зарабатывали на жизнь, чем умели: торговлей. Внешне они совсем не похожи на ходульный образ торговца, который преподносила пропаганда времен СССР: толстяка в цилиндре с загребущими руками.

Вот старший из сыновей — Евгений. «Это мой дед», — объясняет собеседник и показывает мне портрет элегантно одетого молодого мужчины.

Евгений Поскотинов, 1920-е годы.
Евгений Поскотинов, 1920-е годы.
Из альбома Евгения Поскотинов.
Иван Поскотинов.
Иван Поскотинов.
Из альбома Евгения Поскотинов.

Вот Иван, средний сын. На одном из фото он в военной форме, на груди — Георгиевский крест четвертой степени. Иван отслужил на первой мировой, дважды сбегал из германского плена, за что, видимо, и получил награду. А вот он и в гражданской одежде — по-моему, здесь он верит: все будет хорошо.

Был еще и третий брат — Ларион, младший. Забегая вперед, скажу: он единственный из братьев остался жив, воевал на фронтах Великой Отечественной, после войны работал бухгалтером.

А вот судьба старших братьев-нэпманов была трагичной. Историки пишут, что уже в 1926-м всесильное ОГПУ открыло охоту на торговцев и домовладельцев. И здание на Аванесова стало последним адресом их мирной жизни.

Три брата-нэпмана: Евгений Николаевич (слева), Иван Николаевич (в центре) и Ларион Николаевич (с права) Поскотиновы.
Три брата-нэпмана: Евгений Николаевич (слева), Иван Николаевич (в центре) и Ларион Николаевич (с права) Поскотиновы.
Из альбома Е. Поскотинова

Ивана арестовали в 1926-м или 1927-м. Что ему вменили в вину? Достоверно неизвестно. «Был бы человек — статья найдется» — так ведь издавна говорили на Руси. После ареста Ивана сослали в Нарымский край — там он и закончил свои дни — простудился и умер.

«А моего родного деда Евгения Николаевича забрали в 1929-м. Его вернули семье с перерезанным горлом и похоронили на Нагорном кладбище, где-то рядом с могилой Николая Ядринцева», — рассказал Евгений Поскотинов.

Нарым — село в Томской области, в 425 километрах северо-западнее Томска. В Нарым и окружающие территории массово ссылали раскулаченных крестьян, в том числе с Алтая. В п. Новоселово Колпашевского района, ранее входившего в Нарымский округ, установлен небольшой памятник всем спецпереселенцам с Алтая в 2012 году. Все работы выполнены на средства потомка одного из переселенцев.

Иван Николаевич Поскотинов.
Иван Николаевич Поскотинов.
Из альбома Е. Поскотинова

Бабушка

А незадолго до ареста, в 1926-м, дед моего собеседника Евгений Поскотинов обзавелся семьей: женился на юной Федосье Серегиной — дочке барнаульского предпринимателя Николая Серегина.

В семейном архиве сохранился потрепанный документ из ЗАГСа — настоящая реликвия: «Выпись о браке». Жениху в тот момент было 34, невесте — 18.

Федосья Николаевна — бабушка моего собеседника. Предки Серегиных были крепостными графа Шереметьева, вспоминает он ее рассказ. Есть версия, что у графа и зародилось маслобойное производство, откуда эту технологию и привез Серегин в Барнаул.

Федосья и Евгений Поскотиновы.
Федосья и Евгений Поскотиновы.
Из альбома Е. Поскотинова

Серегины были староверами, ехали на Алтай большой семьей, добрались с потерями — по дороге умерли два младенца. А в Барнауле жили на ул. 2-й Алтайской, 46 (нынешней Чкалова) — это, собственно, и читается в справке из ЗАГСа.

«Серегины держали в Барнауле небольшое маслобойное предприятие. Производили, скорее всего, подсолнечное и конопляное масло, делали краски, помогали им два работника-батрака. Продукция в те годы шла на ура — на улице Луговой было много заготовительных контор, принимавших масло, в основном немецких и датских», — рассказывает Евгений Поскотинов.

Наверняка Федосья, выходя замуж, мечтала прожить со своим суженым всю жизнь. Но вдовой она стала в 24 года. После того, как забрали мужа, она с двумя малышами была сослана сначала в Бийск, а потом и в Зональное, где проработала всю войну и до пенсии.

«Бабушка имела неплохое на тот момент образование: она закончила церковно-приходскую школу, и где-то в совхозе работала секретарем. Получила медаль как труженик тыла за работу во время войны. Там, в Зональном, вырос мой отец», — говорит Евгений Поскотинов.

Федосья Поскотинова. Свидетельство о браке.
Федосья Поскотинова. Свидетельство о браке.
Из архива Е.Поскотинова.

Последние годы жизни Федосьи Николаевны, думаю, были счастливыми. Сын (отец моего собеседника), отслужив в армии, поселился в Барнауле и забрал ее к себе. Она жила в благоустроенной квартире на пр. Ленина до последних дней, отсюда и уехала на Черницкое кладбище.

И пока была жива, каждый год в родительский день ходила к планетарию. Где-то здесь, на Кресто-Воздвиженском кладбище, где в ограде стоят два шара, были похоронены ее родители — барнаульский предприниматель Николай Серегин и его жена.

Родня

О судьбе других своих родственников Евгений знает не много. У сосланного в Нарым Ивана в Барнауле осталась вдова и сын Сергей. Незадолго до Великой Отечественной они перебрались в Крым.

Сергей Поскотинов, сын репрессированного Ивана Поскотинова.
Сергей Поскотинов, сын репрессированного Ивана Поскотинова.
Из альбома Евгения Поскотинов.
Сергей Поскотинов, сын репрессированного Ивана Поскотинова.
Сергей Поскотинов, сын репрессированного Ивана Поскотинова.
Из альбома Евгения Поскотинов.

«Сергей поступил учиться в авиационное училище под фиктивной фамилией. Выучился, стал летчиком, воевал на дальневосточном фронте. А потом вернул себе родную фамилию», — рассказывает Евгений.

Сусанна Николаевна, одна из четырех сестер, живших на Аванесова (в замужестве — Дикова), в войну служила фельдшером, получила орден Ленина. Она и другие дочери Николая Поскотинова — Клавдия, Нина и Таисия — всю жизнь прожили в Барнауле. Таисия на войне потеряла сына.

Сусанна Николаевна Дикова, урожденная Поскотинова.
Сусанна Николаевна Дикова, урожденная Поскотинова.
Из альбома Е. Поскотинова

Дом

Семейный дом на ул. Аванесова после национализации тоже, как и его бывшие обитатели, верой и правдой служил стране — в советские годы здесь была библиотека.

За книгами сюда приходила вся читающая нагорная часть Барнаула. По скрипучей лестнице люди поднимались на второй этаж, а зимой грелись у старой печки, сложенной, скорее всего, еще при первом хозяине.

Сегодня это здание выглядит запущенным — видно, что его владельцу оно не очень-то дорого. В 1990-х годах, когда пошли разговоры о возможном возврате имущества, отобранного у «бывших», Евгений Поскотинов вместе с отцом попытался вернуть дедовское наследство.

Дом семьи Поскотиновых на ул. Аванесова, 99. 2023 год.
Дом семьи Поскотиновых на ул. Аванесова, 99. 2023 год.
Из альбома Евгения Поскотинов.
Дом на Аванесова, 99. Современный вид здания.
Дом на Аванесова, 99. Современный вид здания.
flikr.ru
Дом Поскотиновых на ул. Аванесова, 99, 2023 год.
Дом Поскотиновых на ул. Аванесова, 99, 2023 год.
Altapress.ru
Дом семьи Поскотиновых в Барнауле на ул. Аванесова, 99. 2023 год.
Дом семьи Поскотиновых в Барнауле на ул. Аванесова, 99. 2023 год.
Altapress.ru.

«Собрали, какие были, документы о родственных связях. Нашли старожилов, знавших историю дома и его жильцов. Они хорошо помнили, как сюда на автомобилях подъехали люди в кожанках — национализировать здание, как вывозили вещи и товары из магазина, — рассказывает Евгений Поскотинов. — А потом нас позвали на комиссию в администрации города и спросили: готовы ли мы в обмен на этот дом отдать государству квартиру, которую отец заработал на заводе. От такого предложения мы отказались. И по итогу получили небольшую компенсацию».

Такая вот история одной большой российской семьи, прошедшей через все эпохи перемен XX века.

Группа барнаульцев, объединившихся вокруг идеи спасения Дома Поскотинова (и корреспондент altapress.ru).
Группа барнаульцев, объединившихся вокруг идеи спасения Дома Поскотинова (и корреспондент altapress.ru).
Елизавета Кононова.

Краткая история объекта культурного наследия

  • Дом Василия Поскотинова на Мало-Олонской, 21 национализировали в 1920 году.
  • С 1933 года здесь разместили Барнаульский учительский институт — первый вуз на Алтае.
  • Во время Великой Отечественной войны в доме располагался госпиталь.
  • В 1990-х годах здесь была налоговая инспекция Центрального района.
  • В 2002 году, когда здание находилось в управлении ФНС, дом сгорел. Его не законсервировали, и он продолжает разрушаться.
  • В настоящий момент объект принадлежит РФ в лице теруправления Росимущества.
  • В состав инициативной группы по восстановлению дома входят архитектор Александр Деринг, историк Марина Целищева, Евгений Поскотинов и выпускник педагогического университета Сергий Сидоров.
  • Предполагается, что дом будет выставлен на торги без участка после того, как будет получено согласие центрального аппарата Росимущества.
  • Один из барнаульских предпринимателей уже выразил интерес к его покупке.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость