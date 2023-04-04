История большой семьи барнаульских купцов с уникальными фотопортретами, рассказанная их потомком

Память о делах алтайских предпринимателей Поскотиновых хранят как минимум три здания в Барнауле и еще одно — в Баюновских Ключах. Бережет ее и барнаулец Евгений Поскотинов, один из потомков этой большой семьи. За каждой фотографией в его семейном альбоме стоит неповторимая судьба родного ему человека, с которым он был знаком лично или слышал о нем от других членов семьи. Altapress.ru вместе с ним полистал заветный альбом и послушал истории их жизни.

Прапрадеды

Истории этой большой семьи собирает группа барнаульцев, которая хочет восстановить здание купца Василия Поскотинова (ударение на второе «О»). Там, у полуразрушенного здания на Мало-Олонской, 21, я, собственно, и познакомилась с моим собеседником летом 2022-го.

Сегодня этот дом стоит без крыши, а сквозь его оконные проемы прорастают клены. А в 1910-м или 1912-м, когда он открыл двери для своих первых обитателей, он был полон жизни.

Его трехэтажный корпус вмещал и номера для крестьян, приезжавших торговать в Барнаул в базарные дни. И торговую школу. И жилье для семьи домовладельца и его брата Дмитрия — прапрадеда моего собеседника.

Фотографий Дмитрия и Василия Поскотиновых, увы, не сохранилось. Что это были за люди? В семье говорили: Василий, младший из братьев, удачно женился — и сей факт, как считалось, в его коммерческом успехе сыграл немалую роль.

Дом В.И. Поскотинова , 2023 год. Лиза Кононова.

В книге советского времени «Рассказы о Барнауле» какой-то из Поскотиновых говорит о себе, что происходит он из Тамбовской губернии, а один из героев называет его скрягой: «За то кличут его железным грошом».

Между тем, Поскотиновы оставили после себя с десяток зданий в Барнауле и винокуренный завод в Баюновских Ключах, открытый, как пишут историки, в 1896-м или 1998-м.

Правда, дом на Мало-Олонской, был, видимо, последним большим проектом Василия Поскотинова: купца не стало в 1912-м. Краевед Алексей Челомбитко на своей странице во «ВКонтакте» утверждает: он ушел из жизни в другом своем доме, нынешний адрес которого — ул. Пушкина, 1.

Не дожил до революций и национализации и Дмитрий — сгинул во время поездки в Бурсоль, где у обоих братьев было большое предприятие. КАк пишут историки, Поскотинов был одним из арендаторов Кабинетских месторождений соли уже в 1870-х.

Барнаул , ул. Пушкина , 1. Дом принадлежал купцу В. Поскотинову , сгорел в 1917 г., восстановлен после 1928-го ( сведения А. Челомбитко). 2GIS Здание бывшего винокуренного завода В. Поскотинова в Б. Ключах. Перед ним — историк Дмитрий Дегтярев. ВК Дмитрия Дегтярева

Прадеды

Многое из того, о чем рассказывает мой собеседник, он слышал от бабушки (жены деда) и внучек Дмитрия Поскотинова — в семье их называли их тетями. От них он узнал: еще до революции потомки Дмитрия Ивановича решили съехать из здания на Мало-Олонской — не понравилась сырость.

Дом Поскотиновых на Троицком проспекте — ныне на ул. Аванесова , 99. Из альбома Евгения Поскотинов.

Они сами построили новый дом в два этажа на Горе — на Троицком проспекте (ул. Аванесова, 99), обустроив в нем, по купеческой традиции, и жилье (на втором этаже), и лавку (на первом), в которой отоваривалась чуть ли не вся Гора.

В наши дни это здание не цепляет глаз. Но если обойти его и присмотреться, можно увидеть: из-под деревянной обшивки, появившейся явно позже, местами видны крепкие бревна. Видно, что строили Поскотиновы, рассчитывая на долгую жизнь. И дом стоит себе больше века.

Жила в нем семья сына Дмитрия — Николая. Вот он на фото, Николай Дмитриевич, как будто слегка улыбается. К моменту переезда в новый дом он был уже состоявшимся предпринимателем, на Сенной площади (где сегодня Спартак-2) держал торговые ряды.

Дмитрий Николаевич и Евдокия Степановна Поскотиновы. Из альбома Е. Поскотинова

Рядом с ним в альбоме — Евдокия Степановна, супруга. В отличие от мужа, она очень строго глядит на фотографа. Под таким взглядом, полагаю, все ее трое сыновей и четыре дочки быстро переставали шалить.

А вот — фото ее родной сестры Феоктисты Степановны, по мужу Смирновой. Мой собеседник предполагает: возможно, Петр Иванович (на фото он сидит рядом с женой) — сын барнаульского купца Ивана Федоровича Смирнова.

Того, что владел крупнейшим в Барнауле торговым зданием: пассажем, сгоревшим сначала в 1914-м, после бунта мобилизованных, а потом, после восстановления, в пожаре 1917-го.

Петр Иванович и Феоктиста Степановна Смирновы. Из альбома Евгения Поскотинов.

Деды

Глава семьи Николай Поскотинов, поселившийся с детьми и женой в доме на ул. Аванесова, пережил революцию ненамного — ушел из жизни в 1922-м, когда в стране уже был объявлен НЭП.

Его сыновья стали нэпманами — зарабатывали на жизнь, чем умели: торговлей. Внешне они совсем не похожи на ходульный образ торговца, который преподносила пропаганда времен СССР: толстяка в цилиндре с загребущими руками.

Вот старший из сыновей — Евгений. «Это мой дед», — объясняет собеседник и показывает мне портрет элегантно одетого молодого мужчины.

Евгений Поскотинов , 1920-е годы. Из альбома Евгения Поскотинов. Иван Поскотинов. Из альбома Евгения Поскотинов.

Вот Иван, средний сын. На одном из фото он в военной форме, на груди — Георгиевский крест четвертой степени. Иван отслужил на первой мировой, дважды сбегал из германского плена, за что, видимо, и получил награду. А вот он и в гражданской одежде — по-моему, здесь он верит: все будет хорошо.

Был еще и третий брат — Ларион, младший. Забегая вперед, скажу: он единственный из братьев остался жив, воевал на фронтах Великой Отечественной, после войны работал бухгалтером.

А вот судьба старших братьев-нэпманов была трагичной. Историки пишут, что уже в 1926-м всесильное ОГПУ открыло охоту на торговцев и домовладельцев. И здание на Аванесова стало последним адресом их мирной жизни.

Три брата-нэпмана: Евгений Николаевич ( слева), Иван Николаевич ( в центре) и Ларион Николаевич ( с права) Поскотиновы. Из альбома Е. Поскотинова

Ивана арестовали в 1926-м или 1927-м. Что ему вменили в вину? Достоверно неизвестно. «Был бы человек — статья найдется» — так ведь издавна говорили на Руси. После ареста Ивана сослали в Нарымский край — там он и закончил свои дни — простудился и умер.

«А моего родного деда Евгения Николаевича забрали в 1929-м. Его вернули семье с перерезанным горлом и похоронили на Нагорном кладбище, где-то рядом с могилой Николая Ядринцева», — рассказал Евгений Поскотинов.

Нарым — село в Томской области, в 425 километрах северо-западнее Томска. В Нарым и окружающие территории массово ссылали раскулаченных крестьян, в том числе с Алтая. В п. Новоселово Колпашевского района, ранее входившего в Нарымский округ, установлен небольшой памятник всем спецпереселенцам с Алтая в 2012 году. Все работы выполнены на средства потомка одного из переселенцев.

Иван Николаевич Поскотинов. Из альбома Е. Поскотинова

Бабушка

А незадолго до ареста, в 1926-м, дед моего собеседника Евгений Поскотинов обзавелся семьей: женился на юной Федосье Серегиной — дочке барнаульского предпринимателя Николая Серегина.

В семейном архиве сохранился потрепанный документ из ЗАГСа — настоящая реликвия: «Выпись о браке». Жениху в тот момент было 34, невесте — 18.

Федосья Николаевна — бабушка моего собеседника. Предки Серегиных были крепостными графа Шереметьева, вспоминает он ее рассказ. Есть версия, что у графа и зародилось маслобойное производство, откуда эту технологию и привез Серегин в Барнаул.

Федосья и Евгений Поскотиновы. Из альбома Е. Поскотинова

Серегины были староверами, ехали на Алтай большой семьей, добрались с потерями — по дороге умерли два младенца. А в Барнауле жили на ул. 2-й Алтайской, 46 (нынешней Чкалова) — это, собственно, и читается в справке из ЗАГСа.

«Серегины держали в Барнауле небольшое маслобойное предприятие. Производили, скорее всего, подсолнечное и конопляное масло, делали краски, помогали им два работника-батрака. Продукция в те годы шла на ура — на улице Луговой было много заготовительных контор, принимавших масло, в основном немецких и датских», — рассказывает Евгений Поскотинов.

Наверняка Федосья, выходя замуж, мечтала прожить со своим суженым всю жизнь. Но вдовой она стала в 24 года. После того, как забрали мужа, она с двумя малышами была сослана сначала в Бийск, а потом и в Зональное, где проработала всю войну и до пенсии.

«Бабушка имела неплохое на тот момент образование: она закончила церковно-приходскую школу, и где-то в совхозе работала секретарем. Получила медаль как труженик тыла за работу во время войны. Там, в Зональном, вырос мой отец», — говорит Евгений Поскотинов.

Федосья Поскотинова. Свидетельство о браке. Из архива Е.Поскотинова.

Последние годы жизни Федосьи Николаевны, думаю, были счастливыми. Сын (отец моего собеседника), отслужив в армии, поселился в Барнауле и забрал ее к себе. Она жила в благоустроенной квартире на пр. Ленина до последних дней, отсюда и уехала на Черницкое кладбище.

И пока была жива, каждый год в родительский день ходила к планетарию. Где-то здесь, на Кресто-Воздвиженском кладбище, где в ограде стоят два шара, были похоронены ее родители — барнаульский предприниматель Николай Серегин и его жена.

Родня

О судьбе других своих родственников Евгений знает не много. У сосланного в Нарым Ивана в Барнауле осталась вдова и сын Сергей. Незадолго до Великой Отечественной они перебрались в Крым.

Сергей Поскотинов , сын репрессированного Ивана Поскотинова. Из альбома Евгения Поскотинов. Сергей Поскотинов , сын репрессированного Ивана Поскотинова. Из альбома Евгения Поскотинов.

«Сергей поступил учиться в авиационное училище под фиктивной фамилией. Выучился, стал летчиком, воевал на дальневосточном фронте. А потом вернул себе родную фамилию», — рассказывает Евгений.

Сусанна Николаевна, одна из четырех сестер, живших на Аванесова (в замужестве — Дикова), в войну служила фельдшером, получила орден Ленина. Она и другие дочери Николая Поскотинова — Клавдия, Нина и Таисия — всю жизнь прожили в Барнауле. Таисия на войне потеряла сына.

Сусанна Николаевна Дикова , урожденная Поскотинова. Из альбома Е. Поскотинова

Дом

Семейный дом на ул. Аванесова после национализации тоже, как и его бывшие обитатели, верой и правдой служил стране — в советские годы здесь была библиотека.

За книгами сюда приходила вся читающая нагорная часть Барнаула. По скрипучей лестнице люди поднимались на второй этаж, а зимой грелись у старой печки, сложенной, скорее всего, еще при первом хозяине.

Сегодня это здание выглядит запущенным — видно, что его владельцу оно не очень-то дорого. В 1990-х годах, когда пошли разговоры о возможном возврате имущества, отобранного у «бывших», Евгений Поскотинов вместе с отцом попытался вернуть дедовское наследство.

Дом семьи Поскотиновых на ул. Аванесова , 99. 2023 год. Из альбома Евгения Поскотинов. Дом на Аванесова , 99. Современный вид здания. flikr.ru Дом Поскотиновых на ул. Аванесова , 99 , 2023 год. Altapress.ru Дом семьи Поскотиновых в Барнауле на ул. Аванесова , 99. 2023 год. Altapress.ru.

«Собрали, какие были, документы о родственных связях. Нашли старожилов, знавших историю дома и его жильцов. Они хорошо помнили, как сюда на автомобилях подъехали люди в кожанках — национализировать здание, как вывозили вещи и товары из магазина, — рассказывает Евгений Поскотинов. — А потом нас позвали на комиссию в администрации города и спросили: готовы ли мы в обмен на этот дом отдать государству квартиру, которую отец заработал на заводе. От такого предложения мы отказались. И по итогу получили небольшую компенсацию».

Такая вот история одной большой российской семьи, прошедшей через все эпохи перемен XX века.

Группа барнаульцев , объединившихся вокруг идеи спасения Дома Поскотинова ( и корреспондент altapress.ru). Елизавета Кононова.